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    24 февраля 2016

    Futarque Rho Board: одноплатный ПК как основа для медиацентра с тюнером DVB-T2/C: Futarque Rho Board может увидеть свет при условии успешного завершения кампании по сбору средств

    23:323

    Вспышка Nissin i60A поддерживает управление по радио: Представлена вспышка Nissin i60A с ведущим числом 60

    22:203

    Сделка Western Digital и SanDisk теперь оценивается в 15,8 млрд долларов : Сделка Western Digital и SanDisk может не состояться из-за Комитета по иностранным инвестициям США

    22:144

    Аксессуар Acer Cybertool превратит швейцарские часы Victorinox I.N.O.X. в умные, попутно испортив их внешний вид: Аксессуар Acer Cybertool стоит $225

    21:4014

    Передатчик IDT P9240A и приемник IDT P9220 обеспечивают беспроводное питание мощностью до 15 Вт: Микросхемы IDT P9240A и IDT P9220 соответствуют требованиям стандарта WPC Qi

    21:171

    Чехлы mophie juice pack для смартфонов Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge поддерживают технологию беспроводной зарядки: Mophie представила чехлы с аккумуляторами для смартфонов Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge

    21:171

    The Coca-Cola Company может начать продажу своего напитка в упаковках, из которых можно сделать шлем Cardboard: Упаковку Coca-Cola можно будет превратить в шлем Cardboard

    21:043

    Toshiba отказывается от планов по продажам умных очков Wearvue TG-1: Toshiba не будет продавать умные очки

    20:472

    Объектив Panasonic Lumix G Vario 12-60mm F3.5-5.6 ASPH. Power OIS предназначен для камер системы Micro Four Thirds: В продаже объектив Panasonic Lumix G Vario 12-60mm F3.5-5.6 ASPH. Power OIS должен появиться в мае

    20:3916

    Ноутбук Eurocom Sky X9E Extreme Edition позволяет заменить процессор и может содержать настольную видеокарту GeForce GTX 980: Ноутбук Eurocom Sky X9E Extreme Edition стоит минимум $3400

    20:0514

    Стыковочная станция Tamron TAP-in Console (TAP-01) позволяет обновлять встроенное ПО объективов и настраивать их: Датой начала продаж TAP-01 названо 24 марта

    19:372

    Смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 edge снова принесли компании звание разработчика лучшего мобильного дисплея на рынке: Смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 edge оснащаются лучшими экранами на рынке

    19:3612

    Линейка смартфонов Moto E и Moto G сохранится, несмотря на преобразование бренда: Lenovo сохранит линейки Moto E и Moto G

    19:23

    Samsung раскрыла подробности об используемом в новых флагманах модуле камеры: Модуль камеры в новых флагманах Samsung может похвастаться технологией Dual Pixel

    19:0715

    MasterCard предоставит пользователям возможность подтверждения платежей посредством сэлфи: MasterCard хочет внедрить сэлфи в качестве дополнительного способа идентификации пользователей

    18:265

    InvenSense ICS-43434 — самый маленький в мире микрофон с интерфейсом I2S для устройств носимой электроники и IoT: К достоинствам микрофона InvenSense ICS-43434 относится низкое энергопотребление

    18:09

    На новом видео можно увидеть, как выглядит стартовое меню в шлеме Microsoft HoloLens: Стартовое меню Microsoft HoloLens выглядит вполне привычно

    18:082

    Freewrite Smart Typewriter — необычная печатная машинка с экраном E Ink и механической клавиатурой: Устройство Freewrite Smart Typewriter стоит $550

    17:329

    В беззеркальных камерах Sigma sd Quattro и sd Quattro H используются датчики изображения Foveon Quattro : В камере Sigma sd Quattro установлен датчик формата APS-C, в камере Sigma sd Quattro H — формата APS-H

    17:2219

    На выставке MWC 2016 Intel показала прототип смартфона с ОС Android, который при подключении к монитору переходил на Debian Linux: Intel хочет, чтобы на рынке появились универсальные мобильные устройства, способные заменить настольные ПК

    16:4012

    Xeon D-1571, D-1577 и D-1587 — новые 16-ядерные однокристальные системы Intel: SoC Intel Xeon D-1571, D-1577 и D-1587 содержат по 16 ядер

    16:215

    Plugless Power начинает принимать предзаказы на беспроводную зарядную станцию для автомобилей Tesla Model S: Plugless Power разработала беспроводную зарядную станцию для Tesla Model S

    16:006

    Toshiba TMPV7602XBG — процессор распознавания образов для автомобильного сегмента: Toshiba представила процессор обработки изображений TMPV7602XBG

    15:43

    DJI вводит гарантийный план DJI Care, который позволит сэкономить на ремонте в случае поломки дрона: Гарантийный план DJI Care распространяется только на пять моделей дронов

    15:26

    AMD представила встраиваемые однокристальные системы G-Series с процессорными ядрами Excavator: Новые встраиваемые решения AMD содержат ядра Excavator

    15:09

    Fujitsu привезла на MWC 2016 корову и коровий шагомер Estrus Detection System for Cattle: Fujitsu EDSC поможет фермерам в разведении крупного рогатого скота

    14:364

    Мини-ПК Cubi 2 Plus и Cubi 2 Plus vPro основаны на системных платах формата mini-STX (5x5): Мини-ПК Cubi 2 Plus и Cubi 2 Plus vPro получили съёмные процессоры Skylake

    14:234

    Imagination Technologies в очередной раз показала, что её GPU способны формировать изображение методом трассировки лучей: Imagination Technologies показала видео с использованием технологии трассировки лучей

    12:428

    На MWC 2016 анонсирован смартфон Xiaomi Mi 5, который поступит в продажу 1 марта по цене от $305 до $410: ак и ожидалось, устройство будет оснащено однокристальной системой Snapdragon 820

    12:2813

    ARM представила процессорные ядра Cortex-A32 для носимой электроники и устройств Интернета вещей: Представлены процессорные ядра ARM Cortex-A32

    12:271

    Oppo SmartSensor Image Stabilization — «взрослая» технология оптической стабилизации для смартфонов : Oppo представила технологию стабилизации SmartSensor Image Stabilization

    12:071

    Анонсированы продажи обновленного объектива Tamron SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (F017): Продажи объективов Tamron SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (F017) должны начаться в марте по цене $649

    11:48

    Смартфон Xiaomi Mi 4s получил SoC Snapdragon 808 и 3 ГБ оперативной памяти при цене $260: Смартфон будет доступен в Китае по цене около 260 долларов

    11:227

    General Mobile GM5 Plus — смартфон программы Android One с 3 ГБ ОЗУ, SoC Snapdragon 617 и ОС Android 6.0.1: Смартфон General Mobile GM5 Plus стоит $300

    11:00

    Никаких пяти-шести смартфонов в линейке Sony Xperia Z6 не будет, как и самой линейки: Данная информация была опубликована на немейкой страничке Sonу в социальной сети Facebook

    10:3614

    Kyocera показала прототип смартфона с интегрированной в дисплей солнечной панелью: Kyocera и Sunpartner Technologies предлагают встраивать солнечные панели прямо в экраны смартфонов

    10:3012

    Смартфон Meizu Pro 5 mini не увидит свет из-за землетрясения на Тайване: Хуан Чжан добавил, что компания сфокусировалась на новом флагманском смартфоне Meizu Pro 6

    10:244

    Объектив Tamron SP 85mm F/1.8 Di VC USD оснащен стабилизатором изображения: Продажи объективов Tamron SP 85mm F/1.8 Di VC USD для камер Canon и Nikon стартуют в апреле

    10:247

    Билл Гейтс поддерживает ФБР, считая, что Apple должна помочь в расследовании трагедии в Сан-Бернардино: В интервью The Financial Times один из основателей Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) заявил, что Apple должна помочь ФБР в расследовании и взломать iPhone стрелка из Сан-Бернардино

    10:0260

    Технология быстрой зарядки Oppo Super VOOC Flash Charge позволяет зарядить типичный смартфон за 15 минут: Oppo показала технологию быстрой зарядки Super VOOC Flash Charge

    10:006

    Смартфон vivo XPlay 5 с 6 ГБ оперативной памяти установил новый рекорд AnTuTu, набрав более 160 тыс. очков: Автор новых изображений пофантазировал на тему того, что дисплей будет иметь изгиб на верхней и нижней, а не на боковых гранях

    09:441

    Telegram: 100 млн активных пользователей и 15 млрд ежедневно пересылаемых сообщений: Кроссплатформенная программа для мгновенного обмена сообщениями Telegram была запущена в августе 2013 года

    09:317

    Obi Worldphone MV1 — недорогой смартфон с оригинальным дизайном и парой модификаций с разными ОС: Смартфон Obi Worldphone MV1 стоит $140

    09:302

    Финальную версию смартфона Intex Aqua Fish с Sailfish OS 2.0 показали на MWC 2016 (фото с выставки): Как отмечает представитель iXBT.com, который опробовал устройство, Intex Aqua Fish очень напоминает смартфон Jolla

    09:184

    Смартфоны Sony Xperia X и Xperia XA обойдутся покупателям в 600 и 300 евро соответственно : Стали известны цены на смартфоны Sony Xperia X и Xperia XA

    09:004

    Elliptic Labs ориентирует свою новую разработку под названием Easy IoT на сегмент Интернета вещей: Elliptic Labs представила продукт Easy IoT

    08:30

    Void Surround и Void Wireless RGB — новые игровые гарнитуры Corsair: Corsair представила гарнитуры Void Surround и Void Wireless RGB

    08:10

    SilentiumPC представила бюджетные кулеры Fera 3 HE1224, Spartan 3 LT HE1012 и Spartan 3 Pro HE1024: Кулеры SilentiumPC Fera 3 HE1224, Spartan 3 LT HE1012 и Spartan 3 Pro HE1024 стоят от 15 до 24 долларов

    07:40

    За портативные твердотельные накопители Samsung Portable SSD T3 просят от $130 до $850: Накопители Samsung Portable SSD T3 стоят от $130

    07:153

    Твердотельные накопители Toshiba HK4R Series и HK4E Series основаны на 15-нанометровой флэш-памяти MLC NAND: Toshiba представила SSD линеек HK4R Series и HK4E Series

    07:00

    Мини-ПК Gigabyte EL-20 может стать шлюзом в сети малого предприятия: Gigabyte EL-20 построен на платформе Intel Braswell

    00:594

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