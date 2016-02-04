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    4 февраля 2016

    Apple купила компанию, которая нашла уязвимость во встроенном ПО компьютеров Mac: Специалисты LegbaCore будут заниматься в Apple «низкоуровневой безопасностью»

    20:2425

    Sony открывает линейку объективов G Master моделями FE 24-70mm F2.8 GM, FE 85mm F1.4 GM и FE 70-200mm F2.8 GM OSS : Продажи объективов Sony FE 24-70mm F2.8 GM и 85mm F1.4 GM начнутся в марте

    20:0531

    Apple удалось снова стать самой дорогой компанией в мире: Капитализация Apple — 534 млрд долларов

    19:2022

    Часы Pebble наконец-то научились отображать кириллицу: Pebble научила свои умные часы отображать русский язык

    18:188

    Беззеркальная камера Sony a6300 имеет самую быструю систему автофокусировки с наибольшим числом точек: Беззеркальная камера Sony a6300 формата APS-C имеет 425 точек фокусировки и поддерживает съемку видео 4К

    17:2056

    В клавиатуре Logitech G810 Orion Spectrum используются механические клавиши Romer-G: Клавиатура Logitech G810 Orion Spectrum ориентирована на любителей игр

    15:5411

    Microsoft отзывает силовые кабели для планшетов Surface Pro, Surface Pro 2 и Surface Pro 3: Адаптеры питания отзыву не подлежат

    15:2237

    Ещё один финансовый квартал завершился для HTC убытками и снижением выручки : За прошедший квартал HTC потеряла более 100 млн долларов

    14:5815

    Процессоры AMD Zen будут иметь до 32 ядер; одна из моделей будет называться Zeppelin: Под обозначением core complex кроется вычислительный блок, фигурирующий в некоторых патентах AMD

    14:4717

    Fitbit Alta — новый трекер активности с множеством сменных браслетов, ориентированный на простых пользователей: Трекер Fitbit Alta стоит $130

    14:417

    Смартфон Gionee GN9011, который может оказаться моделью Elife S8, располагает SoC MediaTek Helio P10 и 4 ГБ ОЗУ: Смартфон Gionee Elife S8 может получить неплохие параметры

    14:09

    Корпус для внешнего накопителя Icy Dock ToughArmor MB991U3-1SB поддерживает горячую замену накопителя: Для дополнительной защиты от механических воздействий у MB991U3-1SB есть резиновые бандажи

    13:154

    Монитор NEC MultiSync PA322UHD-2 разрешением 4K оснащен входами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0: В мониторе NEC MultiSync PA322UHD-2 установлена панель типа IPS, в которой используется технология IGZO

    12:0511

    LG подтвердила, что смартфон LG G5 будет анонсирован 21 февраля, на несколько часов раньше, чем Samsung Galaxy S7: Конференция LG состоится в 16:00 мск, а Samsung Galaxy S7 представят только в 21:00 мск

    10:358

    Microsoft реализовала шесть миллионов планшетов Surface в прошлом году, на 50% больше, чем ожидалось: Microsoft вместе со своими партнерами уже занимается разработкой новых моделей Surface, которые будут представлены во второй половине этого года

    10:2065

    Новые карты памяти Transcend High Endurance microSDHC/SDXC созданы для видеорегистраторов и камер слежения: Карты памяти Transcend High Endurance microSDHC/SDXC соответствует требованиям Class 10, скорость передачи данных составляет до 21 МБ/с

    10:077

    Microsoft приобрела создателей альтернативной клавиатуры для мобильных устройств SwiftKey: Публично сумма сделки не разглашается, однако, по слухам, она составила 250 млн долларов

    09:5011

    Характеристики смартфонов Alcatel OneTouch Idol 4 и Idol 4S утекли в Сеть до анонса: По слухам, о запуске устройств будет объявлено на MWC 2016

    09:305

    По слухам, iPhone 7 избавится не ото всех пластиковых полосок на корпусе: В целом, если верить источнику, iPhone 7 будет не сильно отличаться от iPhone 6s в плане дизайна

    09:1148

    За пару месяцев до появления на прилавках смартфон Turing Phone меняет операционную систему: Смартфон Turing Phone не будет работать под управлением Android

    07:3017

    Zagg покупает компанию mophie за 100 млн долларов: Компания mophie переходит под крыло Zagg

    07:001

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