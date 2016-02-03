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    3 февраля 2016

    В твердотельных накопителях OCZ Trion 150 используется 15-нанометровая флэш-память Toshiba TLC NAND : Толщина накопителей OCZ Trion 150 — 7 мм

    22:0524

    Названа дата анонса устройств Apple iPhone 5se и iPad Air 3: Одновременно будут представлены новые ремешки для Apple Watch

    21:0342

    Представлен проигрыватель оптических дисков Denon DCD-2500NE и усилитель Denon PMA-2500NE: Цена Denon DCD-2500NE на российском рынке — 214 990 рублей, Denon PMA-2500NE — 229 990 рублей

    19:0523

    В ближайшее время Lollipop станет самой распространённой версией ОС Android : Android 6.0 установлена на 1,2% устройств с ОС Google

    18:2225

    Японский производитель Igaguri предлагает видеокарты с множеством портов Mini DisplayPort: Видеокарта Igaguri Radeon HD 7750 оснащена шестью портами Mini DisplayPort

    17:246

    Правообладатели будут добиваться разделегирования домена RuTracker.org: Юристы выбирают способ, как это наиболее удобно сделать

    17:1859

    Уникальный карманный ПК InFocus Kangaroo стал доступен в модификации с удвоенным объёмом оперативной и флэш-памяти: ПК InFocus Kangaroo Plus предлагает 4 ГБ ОЗУ

    16:457

    Toshiba купила в Японии участок для новой фабрики по выпуску флэш-памяти, но пока не решила, что там строить и когда: Фабрика будет расположена в городе Йоккаити на юго-востоке страны

    15:533

    Карточки памяти Adata XPG и Premier Pro microSDHC и microSDXC имеют маркировку UHS-I U3: В карточках памяти Adata XPG и Premier Pro microSDHC и microSDXC UHS-I U3 используется флэш-память типа MLC NAND

    14:556

    Туристы, посещающие Южную Корею, будут бесплатно получать смартфоны Samsung Galaxy Note 5: За год акция охватит 12 000 туристов

    14:3744

    Intel заблокирует неофициальную возможность разгона младших процессоров Skylake: Intel против разгона не предназначенных для этого процессоров Skylake

    14:2478

    Уже летом Tesla выпустит новое поколение домашних аккумуляторов Powerwall: Tesla готовится к анонсу второго поколения аккумуляторов Powerwall

    14:049

    Против Seagate подан коллективный иск с обвинением в ненадежности жестких дисков: Основой для иска стали данные, накопленные компанией Backblaze

    13:3565

    3D-печать может быть опасна для здоровья: Наиболее безопасный материал — PLA

    13:0313

    Рынок жидкокристаллических панелей большого размера в 2019 году приблизится к 84 млрд долларов: В 2019 году будет отгружено 820 млн жидкокристаллических панелей большого размера

    12:35

    Xerox разделяется на две компании: Document Technology и Business Process Outsourcing: Xerox разделится на две компании до конца года

    12:04

    Представлены ноутбуки VAIO Z и VAIO S: Ноутбуки VAIO Z и VAIO S предназначены для делового применения

    12:0210

    Microsoft перевела Windows 10 в разряд рекомендуемых обновлений для пользователей Windows 7 и 8.1 : После установки у пользователей будет 31 день, чтобы вернуться на предыдущую версию Windows

    11:2875

    MediaTek зафиксировала практически двукратное падение чистой прибыли по итогам финансового года: MediaTek отчиталась за квартал и год

    11:271

    Появились живые фотографии смартфона Microsoft Lumia 850: На фотографиях видно, что смартфон оснащен разъемом micro-USB, а не USB Type-C

    10:401

    В Крыму начал деятельность второй оператор мобильной связи «Крымтелеком»: На сегодня «Крымтелеком» включает 128 базовых станций, который поддерживают сети 3G

    10:1726

    По слухам, производители уже отправили Apple на тестирование модули двойных камер для iPhone 7 Plus: появление двойной камеры в iPhone 7 Plus может повлечь за собой повышение спроса на аналогичные модули с последующим их появлением в самых разных смартфонах

    10:0222

    В декабре было продано более одного миллиона смартфонов LeEco Le 1s : Для производителя, который вышел на этот рынок только в апреле 2015 года, это очень и очень достойный результат

    09:51

    По слухам, Xiaomi, HTC и Lenovo отказались от использования SoC Helio X20 из-за проблем с перегревом: Они не заявляли о своих намерениях использовать данную SoC, в отличие от Doogee и Zopo

    09:362

    Смартфон Funker W5.5 Pro, работающий под управлением Windows 10, оценен в $260: Он может привлечь внимание тех, кто подыскивает не очень дорогое устройство, работающее под управлением Windows

    09:224

    Анонсированы продажи обновленных профессиональных наушников Sennheiser HD 25 : Модель HD 25 Light ориентирована на требовательных аудиофилов и экономных звукооператоров

    08:306

    Мини-ПК серии Asus VivoMini VC65 вмещают до четырех накопителей: Компьютеры Asus VivoMini VC65 можно располагать горизонтально или вертикально

    08:007

    В МГУ научились выращивать органические полупроводниковые кристаллы, используя простую и дешевую технологию: Разработка ученых из МГУ может удешевить процесс создания гибких и прозрачных электронных устройств

    07:0025

    В первом этапе конкурса Hyperloop Pod Competition выиграла команда Массачусетского технологического института: Команда Массачусетского технологического института выиграла первый этап конкурса Hyperloop Pod Competition

    07:005

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