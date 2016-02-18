  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    18 февраля 2016

    Oukitel C2 станет одним из самых доступных смартфонов компании: Oukitel C2 получит 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флэш-памяти

    22:463

    Если верить утечке, производительность GPU Nvidia GP100 на операциях с двойной точностью достигнет 4 TFLOPS: Производительность GP100 на целочисленных операциях с одинарной точностью достигает 12 TFLOPS

    20:4230

    Проигрыватели Sony Walkman WS413 и WS414 не боятся соленой и мыльной воды: В комплект поставки проигрывателей Sony Walkman WS413 и WS414 входят водонепроницаемые амбушюры

    20:248

    Недорогой универсальный объектив HD Pentax-D FA 28-105mm F3.5-5.6ED DC WR предназначен для полнокадровых камер: Объектив HD Pentax-D FA 28-105mm F3.5-5.6ED DC WR защищен от непогоды

    20:047

    Sense — необычное самообучающееся устройство, выступающее в роли камеры наблюдения и концентратора для системы умного дома: Устройство Silk Labs Sense стоит $250

    19:53

    Полнокадровый объектив HD Pentax-D FA 15-30mm F2.8 ED SDM WR защищен от непогоды: В продаже объектив HD Pentax-D FA 15-30mm F2.8 ED SDM WR должен появиться в апреле этого года по цене $1500

    19:507

    Смартфон vivo X6S может получить SoC Snapdragon 652 и 4 ГБ ОЗУ: Смартфон vivo X6S оснастят экраном AMOLED

    19:05

    Смартфоны HTC будут продаваться с предустановленным ПО Keeper Security Password Manager: HTC выбрала для своих смартфонов ПО Keeper Security Password Manager

    18:502

    Учёные Саутгемптонского университета создали практически вечный носитель информации: Учёными Саутгемптонского университета создан носитель, способный хранить данные на протяжении 14 млрд лет

    18:1918

    IDC: рост расходов на информационные технологии в этом году замедлится, а в Китае впервые будет отмечено сокращение: В России, по данным IDС, сокращение расходов наблюдалось уже в 2015 году

    18:08

    Полнокадровая цифровая зеркальная камера Pentax K-1 оценена в $1800: Продажи Pentax K-1 должны начаться в апреле

    16:5830

    Смартфон Cat S60 оснащен тепловизором: Продажи Cat S60 должны начаться позже в этом году по цене около $600

    15:4327

    Immersit заставляет диван или кресло двигаться и вибрировать синхронно с событиями в игре или фильме: Устройство Immersit совместимо с ПК, консолями X-Box One, X-Box 360, Playstation 3 и 4

    14:369

    В твердотельных накопителях Toshiba SG5 используется 15-нанометровая флэш-память TLC NAND: Твердотельные накопители Toshiba SG5

    13:516

    Мониторы Eizo ColorEdge CG2420 и CS2420 предназначены для работы с изображениями : Поставки мониторов Eizo ColorEdge CG2420 и CS2420 начинаются в этом месяце

    13:2513

    Представлен объектив Canon EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM с приводом фокусировки Nano USM и адаптер сервопривода PZ E1 : Объектив Canon EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM появится в продаже в марте по цене $600

    12:5116

    Представлена цифровая зеркальная камера Canon EOS 80D: Продажи Canon EOS 80D должны начаться в марте

    12:1713

    Тим Кук публично рассказал о том, что правительство США заставляет Apple сделать бэкдор в iOS: Кук сравнивает это инструмент с ключом, который сможет открывать тысячи и даже миллионы замков

    11:2152

    Комплект носимых электронных устройств Carv предназначен для лыжников: Об интересе к Carv свидетельствует успех разработки на сайте KickStarter

    11:141

    В МГУ создан материал, который позволит резко увеличить скорость зарядки литий-ионных аккумуляторов : Разработка может способствовать созданию аккумуляторов, в которых вместо дорогостоящего лития используется более доступный калий

    10:4320

    Qualcomm подтвердила, что смартфон LG G5 получил SoC Snapdragon 820: Источники неоднократно сообщали о том, что новый флагманский смартфон LG G5 будет оснащаться однокристальной системой Snapdragon 820

    10:083

    Nvidia отчиталась за четвертый квартал 2016 финансового года и год в целом: Показатели дохода за квартал и год оказались рекордно высокими

    10:019

    Представлен рабочий прототип изгибающегося смартфона ReFlex: В прототипе используется гибкий дисплей OLED производства компании LG Display, который имеет разрешение 1280 х 720 пикселей

    09:588

    Смартфон Samsung Galaxy S7 засветился на живых фотографиях и в видеоролике: В Сети появились новые фотографии, запечатлевшие Samsung Galaxy S7 с обоих сторон, а также подтверждающие наличие в нем слота для карт памяти формата microS

    09:4218

    Новый смартфон Ulefone выглядит как бюджетное решение Vertu: К тому, что малоизвестные производители мобильных устройств часто копируют дизайн премиальных компаний мы привыкли еще до того, как смартфоны стали популярнее обычных мобильных телефонов

    09:244

    3% российских операторов не заблокировали доступ к RuTracker: Дмитрий Медведев зашел на RuTracker со своего iPad, убедившись, что блокировка трекера работает не всегда

    09:0928

    Ожидается, что Apple установит антирекорд по поставкам iPad в первом квартале 2016, но останется на первом месте: Cуммарные поставки планшетов от всех производителей в первом квартале составят около 46,65 млн единиц, на 28,6% меньше, чем было в предыдущем квартале

    08:482

    Безрамочный смартфон Elephone S3 выйдет в марте этого года: Elephone S3 получит цельнометаллический корпус, на задней панели которого расположится дактилоскопический датчик

    08:252

    Смартфон Alcatel OneTouch Idol Pro 4 с ОС Windows 10 Mobile получит SoC Snapdragon 820: Смартфон Alcatel OneTouch Idol Pro 4 получит SoC Snapdragon 820

    08:207

    Игровая гарнитура EpicGear Thunderouz выделяется оригинальной подсветкой: Игровая гарнитура EpicGear Thunderouz стоит $80

    08:002

    Samsung Exynos 7870 — первая 14-нанометровая однокристальная система компании, ориентированная на аппараты среднего сегмента: В конфигурацию SoC Samsung Exynos 7870 входят восемь ядер Cortex-A53

    07:201

    Видеокарта GeForce GTX 950 LP — ожидаемый преемник модели GTX 750 Ti с ядром GM206, включающим 640 ядер CUDA: Видеокарта GeForce GTX 950 LP получит 640 ядер CUDA

    07:0010

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018