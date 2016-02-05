  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 февраля 2016

    Индия обошла США, заняв второе место на рынке смартфонов: Первое место на индийском рынке смартфонов занимает компания Samsung, доля которой равна 28,6%

    20:5030

    Visa открывает разработчикам ПО доступ к своим технологиям и платежным сервисам: Центры Visa Developer открыты в городах Сан-Франциско, Дубай, Сингапур, Майами и Сан-Паулу

    20:057

    Аналитики Gartner прогнозируют рост продаж носимых электронных устройств в этом году на 18,4%: Умных часов в 2016 году будет продано 50,4 млн штук

    16:32

    При перегреве однокристальная система MediaTek Helio X20 отключает часть ядер: Десятиядерным процессор MediaTek Helio X20 будет не всегда

    15:1839

    Компьютерный корпус Lian Li PC-M25 не имеет панели ввода-вывода: Компьютерный корпус Lian Li PC-M25 оценен производителем в $169

    14:2118

    В линейку Cooltek Value 80 Plus EU вошли блоки питания мощностью 350, 450 и 550 Вт: Блоки питания CVSE мощностью 350, 450 и 550 Вт оценены производителем в 43, 50 и 60 евро соответственно

    12:082

    Модули памяти Apacer Blade Fire DDR4 украшены штыками и красной подсветкой: Модули памяти Apacer Blade Fire DDR4 объемом 4, 8 и 16 ГБ доступны по одному и в составе двухканальных наборов объемом до 32 ГБ

    11:459

    Новым владельцем Sharp, вероятнее всего, станет Foxconn: Ставка Foxconn оказалась так велика, что стороны уже перешли к «эксклюзивным переговорам»

    11:029

    Apple просит Верховный суд США не рассматривать апелляцию Samsung: По словам Apple, методика определения ущерба в патентных спорах — вопрос решенный

    10:3558

    Смартфон Huawei Honor 7 Premium Edition получит 32 ГБ флэш-памяти и мощное зарядное устройство: Смартфон будет доступен в двух цветах (Gold и Mystery Grey)

    10:33

    Смартфон VAIO Phone Biz с Windows 10 Mobile нацелен на бизнес-аудиторию: Как и ожидалось, смартфон VAIO Phone Biz оказался представителем среднего класса, который нацелен на бизнес-аудиторию

    10:205

    Начало продаж камер Nikon D500 перенесено на более поздний срок: Камера Nikon D500 будет стоить $2000, в комплекте с объективом AF-S DX Nikkor 16–80mm f/2.8–4E ED VR — $3070

    10:1211

    Gartner верит в успех устройств виртуальной реальности: Если в прошлом году поставки соответствующих устройств составили 140 тыс. единиц, то уже в этом, по оценке Gartner, они вырастут на порядок до 1,4 млн штук

    10:042

    Мировые поставки ЖК-телевизоров тайваньской сборки за год снизились на 3,8%. 32-дюймовые модели остаются самыми популярными: За год поставки телевизоров тайваньской сборки снизились на 3,8% и составили 34,811 млн штук

    09:505

    Toshiba закрывает центр исследований и разработок, планирует собирать ноутбуки своими силами: Местные компании, которые занимаются производством ноутбуков, узнав об этом, уже начали переманивать специалистов из центра исследований и разработок Toshiba

    09:268

    Apple может выпустить новые приложения на Android: Выпустив Apple Music для Android, компания прощупывала почву, пытаясь понять, сможет ли Apple в дальнейшем расширить свои сервисы среди пользователей Android

    09:1025

    Мировые расходы на информационные технологии в 2019 году достигнут 2,8 трлн долларов, полагают аналитики IDC : Самым быстрорастущим сегментом будет здравоохранение

    07:301

    Magic Leap собрала 800 млн долларов во время очередного раунда финансирования: После очередного этапа финансирования Magic Leap стоит 4,5 млрд долларов

    07:307

    Доход Lenovo в минувшем квартале составил 12,9 млрд долларов: Lenovo удалось увеличить свою долю на рынке ПК до рекордного показателя — 21,6%

    07:00

    Старшая модель линейки смартфонов Alcatel OneTouch Pop 4 получит платформу MediaTek Helio P10: Alcatel OneTouch готовит три аппарата линейки Pop 4

    07:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018