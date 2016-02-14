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    14 февраля 2016

    Смартфоны Apple можно вывести из строя, установив в настройках определенную дату: Компания Apple извещена о проблеме, но ее реакция пока неизвестна

    15:5349

    Порталом госуслуг пользуются более 23,4 миллиона человек: В декабре был зафиксирован рекордный прирост в 1,6 миллиона человек

    12:4810

    782 млн пользователей iCloud отправляют 200 тыс. сообщений в секунду: Также стало известно, что пользователи iTunes и App Store совершают более 750 млн покупок каждую неделю

    12:328

    Против Apple подан коллективный иск в связи c «ошибкой 53», необратимо блокирующей смартфоны iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus: Истец просит суд обязать Apple компенсировать ущерб, причиненный «ошибкой 53»

    11:18104

    Планшетофону Samsung Galaxy Note 6 приписывают наличие 6 ГБ ОЗУ, чувствительного к силе нажатия экрана WQHD и камеры с улучшенным стабилизатором: Планируется выпуск двух модификаций Galaxy Note 6, различающихся однокристальными системами

    10:3713

    Новые GPU AMD будут выпускаться на мощностях GlobalFoundries и Samsung по техпроцессу 14LPP: В LinkedIn обнаружено резюме разработчика нового GPU AMD

    09:579

    Игровая гарнитура Arctic P533 предложена в двух вариантах: В наушниках Arctic P533 используются 40-миллиметровые излучатели

    09:362

    Переходник Techart Pro наделяет ручные объективы Leica M функцией автоматической фокусировки при установке на камеры Sony A7 II и Sony A7R II: Переходник Techart Pro стоит $349

    09:017

    Компания Lang AG показала 55-дюймовый полупрозрачный сенсорный дисплей OLED: Разрешение дисплея, показанного Lang AG, равно Full HD

    08:1410

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