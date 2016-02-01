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    1 февраля 2016

    Появились новые изображения камеры Canon EOS-1D X Mark II, стала известна ее цена: Новая информация о камере Canon EOS-1D X Mark II появилась накануне анонса

    21:5527

    Поставки планшетов за год сократились на 10,1%, поставки планшетов Apple — на 21,8%: В 2015 году было отгружено 206,8 млн планшетов

    20:44132

    Apple приобрела компанию LearnSprout, занимающуюся разработкой ПО для образовательной сферы : Apple купила LearnSprout

    17:549

    Объявляем розыгрыш на канале iXBT TV! : В качестве приза крутая высокопроизводительная память для игр и работы - Patriot Viper 4 3400 МГц

    16:124

    Sony выходит на рынок внутренних SSD с моделью SLW-M типоразмера 2,5 дюйма : Продажи накопителей SLW-M в России стартуют сегодня, 1 февраля 2016 года

    16:0731

    По прогнозу Technavio, рынок устройств с поддержкой ZigBee в 2020 году превысит 35 млрд долларов: Крупнейшим региональным рынком устройств с поддержкой ZigBee назван американский

    15:453

    По слухам, Samsung готовит обновление линейки планшетов Samsung Galaxy Tab S2: Samsung от комментариев воздерживается

    12:1611

    Nokia уладила патентный спор с Samsung, увеличив доход за 2015 год до 1,02 млрд евро: Патенты приносят Nokia значительный доход

    11:505

    Project Natick — «подводные облака» Microsoft: Редмондская компания в данный момент тестирует прототипы облачных дата-центров, которые будут располагаться под водой

    11:4230

    Монитор Dell UltraSharp U2717D с 27-дюймовым экраном WQHD имеет очень узкие рамки InfinityEdge: В мониторе Dell UltraSharp U2717D используется 27-дюймовая панель типа IPS

    11:254

    Подтверждена дата анонса смартфона Samsung Galaxy S7. Первые рекламные изображения: В воскресенье Samsung подтвердила, что анонс Samsung Galaxy S7 запланирован на 21 февраля 2016

    11:1842

    Приложение Google Calendar стало более умным: Когда вы начинаете вводить название какого-то события, вы увидите различные варианты, предлагаемые приложением

    10:571

    Названа причина аварии стратосферного дрона Google Solara 50: Как и сообщалось ранее, никто при крушении дрона не пострадал

    10:3921

    MediaTek подтвердила наличие программной уязвимости в некоторых устройствах на ее однокристальных системах: В MediaTek объясняют происхождение слабого места отладочной функцией

    10:344

    В нынешнем месяце Jolla отправит последнюю партию своих планшетов, состоящую из 540 устройств: Jolla отправит заказчикам 540 последних планшетов

    07:3016

    Робомобилям предложили использовать интернет, чтобы решить, кем жертвовать в ДТП: Исследование Cognitive Technologies показало, каким пользователи хотят видеть поведение робомобилей

    07:0072

    Платёжная система LG Pay не будет привязана к смартфонам. Для пользования сервисом созданы специальные карты: Для использования платёжной системы LG Pay необходима карта White Card

    07:0011

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