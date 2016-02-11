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    11 февраля 2016

    Qualcomm представила SoC Snapdragon 625 и 435, а также повторно анонсировала Snapdragon 425, изменив её параметры: Представлены SoC Qualcomm Snapdragon 625, 435 и 425

    20:008

    Qualcomm Snapdragon X16 LTE — первый мобильный модем LTE Advanced Pro; он поддерживает скорости до 1 Гбит/с: Одновременно с модемом LTE шестого поколения представлен приемопередатчик WTR5975

    19:479

    Snapdragon Wear 2100 — первая однокристальная система Qualcomm, предназначенная специально для носимой электроники: SoC Snapdragon Wear 2100 представляет собой оптимизированную SoC Snapdragon 400

    19:028

    У Microchip готовы первые автомобильные микросхемы флэш-памяти NOR SQI, работающие при пониженном напряжении питания и высокой температуре: Микросхемы Microchip SST26VF выпускаются плотностью до 64 Мбит

    18:38

    Покупатели гарнитуры Oculus Rift получат лицензию Unity Pro на четыре месяца: Покупатели Oculus Rift получат в пользование движок Unity бесплатно на четыре месяца

    17:506

    За прошедший год доходы Nokia практически не изменились: Nokia отчиталась за 2015 финансовый год

    17:37

    Очередной квартал завершился для Cisco ростом чистой прибыли на 31%: Cisco отчиталась за второй квартал 2016 финансового года

    17:17

    Предварительные заказы на электромобиль Tesla Model 3 начнут принимать 31 марта 2016, а продажи стартуют в конце 2017: Что именно и в каком объеме будет рассказано общественности, Илону Маску еще предстоит определить

    17:149

    Apple хочет расширить команду, работающую над циферблатами для часов Watch: Apple ищет нового сотрудника для работы над циферблатами для часов

    17:0210

    Что было раньше — яйцо или дрон? Powervision Robot считает, что первым в своём роде будет аппарат PowerEgg: Powervision Robot PowerEgg — уникальный дрон в виде яйца

    15:0518

    Носимый дисплей Garmin Nautix предназначен для моряков: Носимый дисплей Garmin Nautix можно расположить ниже, выше или ровно посередине направления прямой видимости

    14:307

    Microsoft снова увольняет сотрудников финского подразделения, хотя на сей раз в основном маркетологов: Microsoft в очередной раз сокращает штат

    14:0464

    Intel представила процессоры Atom x5-Z8330, x5-Z8350 и x5-E8000: Процессор Intel Atom x5-E8000 относится к поколению Braswell

    13:471

    В комплекте со смартфоном Alcatel OneTouch Idol 4S будет поставляться гарнитура виртуальной реальности: Смартфон Alcatel OneTouch Idol 4S будет стоить около $400

    12:587

    3D-карта EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition ACX 2.0+ работает на стандартных частотах: 3D-карта EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition ACX 2.0+ не получила заводского разгона

    12:36

    По слухам, новый HTC One поступит в продажу 11 апреля [Обновлено]: HTC намеревается осуществить своеобразный перезапуск линейки

    12:3010

    Acer стала 74-м производителем устройств на Android, который будет предустанавливать в свои смартфоны и планшеты сервисы Microsoft: Приложения Microsoft будут предустановлены на смартфоны и планшеты Acer

    10:358

    LG уже показала фирменный чехол Quick Cover для еще неанонсированного смартфона LG G5 : Компания показала фирменный чехол Quick Cover для LG G5, который дает возможность узнать время, дату, увидеть уведомления и другую информацию

    10:177

    Google запатентовала самоуправляемый грузовик для одновременной доставки товаров нескольким покупателям: Подъехав по указанному адресу, автомобиль отправить извещение на ваш смартфон, дождется, пока вы заберете посылку, после чего отправится по следующему адресу

    10:0021

    Nokia увеличивает свою долю в Alcatel-Lucent до 91%: Чтобы завершить приобретение Alcatel-Lucent, компании Nokia необходимо будет увеличить свою долю до 95%

    09:475

    Появились новые изображения смартфонов Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge: Напомним, новую линейку анонсируют 21 февраля в 21:00 мск, через несколько часов после анонса LG G5

    09:2831

    Глава Роскомнадзора прочит RuTracker.org кончину в ближайшие месяцы: Господин Жаров исходит из того, что RuTracker — это бизнес, который, потеряв часть прибыли, станет убыточным и закроется

    09:1853

    Анонсированы продажи смартфона Archos 50d Oxygen: Первыми увидеть Archos 50d Oxygen смогут посетители выставки MWC 2016, которая пройдет в Барселоне с 22 по 25 февраля

    08:00

    Тестовое ПО подтверждает наличие у смартфона LG G5 платформы Snapdragon 820 и 4 ГБ ОЗУ: Смартфон LG G5 получит топовую SoC Qualcomm

    08:0011

    HP наделит ноутбук Envy 15z поддержкой технологии AMD FreeSync: Ноутбук HP Envy 15z будет поддерживать AMD FreeSync

    07:309

    Micron приступит к массовому производству памяти GDDR5X летом нынешнего года: Летом Micron начнёт производство памяти GDDR5X

    07:005

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