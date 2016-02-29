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    29 февраля 2016

    Еврокомиссия одобрила покупку EMC компанией Dell за 67 млрд долларов: По мнению Еврокомиссии, сделка не приведет к переделу рынка корпоративных внешних хранилищ данных

    20:282

    Характеристики и новые изображения смартфона Vivo Xplay 5 появились накануне завтрашнего анонса:

    20:003

    В России разрешено использование устройств с поддержкой IEEE 802.11ad (WiGig): Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) принято решение об использовании в России частотного диапазона 57–66 ГГц для WiGig

    19:4211

    16,8 млн человек изъявили желание завтра приобрести смартфон Xiaomi Mi 5: В этот день пользователям предложат две версии Xiaomi Mi 5, оснащенные 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флэш-памяти и покрытые защитным стеклом с двух сторон

    19:3214

    В МГУ создана программа, способная выявить в 3D-фильмах сцены, вызывающие головную боль: Ошибок не лишены даже дорогие ленты

    19:1311

    Компания Universal Display отчиталась за четвертый квартал 2015 года и год в целом: Доля лицензирования в структуре доходов Universal Display растет

    16:18

    Nvbots анонсирует технологию высокоскоростной 3D-печати металлами: В одном изделии можно комбинировать несколько металлов

    15:319

    Представлены вогнутые мониторы Samsung CF591 и CF390: Радиус изгиба экранов Samsung CF591 и CF390 — 1800 мм

    15:0639

    Конфигурация мини-ПК Shuttle DH110 размерами 190 х 165 х 43 мм может включать процессор Intel Core i7 шестого поколения : Габариты мини-ПК Shuttle DH110 равны 190 x 165 x 43 мм

    13:3013

    По слухам, консоль Nintendo NX позволит отвечать на звонки и сообщения: Консоль по мощности и архитектуре будет похожа на PS4 и Xbox One, это упростит процесс разработки и портирования уже существующих игр

    12:341

    Начались продажи микрокомпьютеров Raspberry Pi 3: Микрокомпьютер Raspberry Pi 3 стоит $35

    12:1516

    Референсный вариант 3D-карты AMD Radeon Fury X2, похоже, имеет воздушное охлаждение: Сравнение с моделью Radeon R9 390X показывает, что новая 3D-карта короче

    11:5413

    Китайская компания Tianma показала свою первую гибкую панель AMOLED: Tianma планирует обзавестись линией G5,5, что позволит нарастить объемы выпуска панелей AMOLED

    11:285

    Разработчики устройства Bluejay называют его «первым в мире умным автомобильным креплением для смартфона»: Смартфон удерживается на креплении Bluejay с помощью магнита

    11:057

    Cubot представила бюджетные смартфоны Z100, S500 и S550:

    10:501

    Цена на Microsoft Band 2 снижена с $250 до $175: В начале февраля Microsoft проводила временную акцию, предлагая желающим скидку $50 на Microsoft Band 2

    10:2919

    В этом году WhatsApp прекратит поддержку BlackBerry: В списке других операционных систем, которые более не будут поддерживаться сервисом, оказались Nokia S40, Nokia Symbian S60, Android 2.1, Android 2.2 и Windows Phone 7.1

    10:185

    Аналитики утверждают, что электромобили сравняются по цене с машинами с ДВС к 2025 году: Это позволит экономить 13 млн баррелей неочищенной нефти ежедневно и в целом снизить пагубное воздействие человека на окружающую среду

    10:0143

    Valve наделит шлемы виртуальной реальности Oculus поддержкой некоторых функций Chaperone: Шлем Oculus Rift получит некоторые из возможностей HTC Vive

    08:004

    Huawei и Leica объявили о стратегическом партнёрстве: Leica поможет Huawei разрабатывать камеры для смартфонов

    07:1516

    Новое поколение робота Atlas стало легче, меньше и обзавелось собственным аккумулятором: Новый робот Boston Dynamics Atlas умеет открывать двери и подниматься с пола

    07:008

    Завершив покупку King, компания Activision Blizzard стала обладателем самой крупной игровой сети, включающей более 500 000 000 пользователей: В этом году Activision Blizzard рассчитывает на доход в размере 6,25 млрд долларов

    00:196

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