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    10 февраля 2016

    Фотосистему Micro Four Thirds поддержала компания Xacti и еще четыре производителя: Сторонников фотосистемы Micro Four Thirds с каждым годом становится больше

    23:3611

    Уже летом Google прекратит принимать новые рекламные объявления в формате Flash для сервисов AdWords и DoubleClick Digital Marketing: Google прекратит принимать рекламу в формате Flash

    19:2713

    Доходы и чистая прибыль ARM продолжают расти: ARM отчиталась за 2015 финансовый год

    19:124

    Консорциум китайских компаний хочет приобрести Opera Software за 1,2 млрд долларов: Opera Software может перейти под крыло китайцев

    18:4815

    Монитор AOC U2879VF поддерживает видео 4K и технологию Adaptive-Sync : На российском рынке AOC U2879VF появится в марте 2016 года

    17:229

    Samsung Open Source Group портирует Tizen OS 3.0 на ПК Raspberry Pi 2: Владельцы Raspberry Pi 2 получили возможность установить Tizen OS

    16:558

    Правообладатели будут жаловаться президенту на советника по интернету, назвавшего их «жадными упырями»: Генеральный директор ГК «Приор» Родион Павлючик в эфире «Русской службы новостей» назвал советника президента хамом

    16:1445

    «Прямая линия» пройдет 14 апреля без участия ICQ [Обновлено]: В этом году ICQ празднует свое 20-летие, однако выбор, прямо скажем, странный, ведь популярность мессенджера стабильно падает в течение последних 15 лет

    15:4711

    Системная плата Gigabyte GA-F2A88X-D3HP располагает портами USB 3.0, USB 3.1 и USB-C 3.1: Системная плата Gigabyte GA-F2A88X-D3HP готова принять процессоры AMD FM2/FM2+

    15:407

    Начались продажи компьютерных корпусов Phanteks Eclipse P400 и P400S: Корпус Phanteks Eclipse P400 стоит $80, Eclipse P400S — $90

    15:383

    Национальное управление безопасностью движения на трассах США не против рассматривать ИИ беспилотных машин в качестве водителя: Национальное управление безопасностью движения на трассах США согласно видеть в бортовом компьютере беспилотной машины водителя

    14:0010

    Через несколько дней начнётся приём предзаказов на комплекты из игровых ПК и гарнитур виртуальной реальности Oculus: Oculus рассказала, какие сертифицированные для её гарнитур ПК можно будет купить уже через неделю

    13:325

    Фирменные магазины Apple начали устанавливать защитные покрытия для смартфонов iPhone. Услуга стоит от $19 до $37: Apple начала клеить защиту Belkin на смартфоны iPhone

    13:0135

    Опубликованы первые фотографии, сделанные камерой смартфона Xiaomi Mi 5: Снимки говорят об очень быстром и точном автофокусе

    10:173

    LG подтвердила функцию Always On у дисплея смартфона LG G5: В небольшом ролике видно, что на экране смартфона будет отображаться время, дата, информация о пропущенных звонках, сообщениях и еще парочка иконок

    10:0514

    Водонепроницаемость смартфонов Samsung Galaxy S7 и S7 edge подтверждена еще одним источником: Сайт Zauba, который предлагает всем желающим доступ к данным индийской таможни, подтвердил водонепроницаемость данных смартфонов

    09:464

    Ноутбук MSI GT72S G Tobii оснащен системой для отслеживания глаз пользователя:

    09:30

    За неполные семь лет на Kickstarter успешно профинансировано более 100 тыс. проектов: На Kickstarter зарегистрировано 274 проекта, авторы которых вдохновлялись творчеством Шекспира, и 170 про Ктулху, а также один эпический Shakespeare Vs Cthulhu

    08:543

    Смартфон Samsung Galaxy S7 edge может получить гораздо более ёмкий, нежели у модели Galaxy S7, аккумулятор: Смартфон Samsung Galaxy S7 edge получит аккумулятор ёмкостью 3600 мА·ч

    08:308

    Goldgenie предлагает золотой iPhone 6s по цене от $3600: Смартфон покрыт 24-каратным золотом, кроме того, на обратной панели нанесена специальная гравировка, изображающая обезьяну — символ этого года

    08:263

    Объявляем розыгрыш игровой мыши Cougar 250M: Дорогие читатели, мы рады сообщить о начале нового конкура, который стартовал на нашем канале в YouTube

    08:15

    Модули памяти Patriot SO-DIMM DDR4-2133 прошли сертификацию для работы с новейшими мини-ПК Intel NUC: Patriot выпустила ОЗУ для новых ПК Intel NUC

    08:15

    Kingston покупает у Imation активы и технологии IronKey: Kingston покупает IronKey

    08:00

    Philips V800 — ещё один смартфон-«раскладушка» с ОС Android: Смартфон Philips V800 получит небольшие экраны

    07:303

    Toshiba продаёт дочернее предприятие Toshiba Medical Systems по выпуску медицинского оборудования: Toshiba Medical Systems уйдёт с молотка

    07:001

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