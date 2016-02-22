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    22 февраля 2016

    SanDisk Ultra USB Type-C — самый емкий и быстрый флэш-накопитель с разъемом USB-C в ассортименте SanDisk : Продажи флэш-накопителей SanDisk Ultra USB Type-C уже начались

    23:343

    MediaTek Helio P20 — первая однокристальная система, поддерживающая память LPDDR4X: Однокристальная система MediaTek helio P20 рассчитана на выпуск по 16-нанометровой технологии FinFET+

    22:006

    Умные часы Haier Watch работают под управлением Android 6.0 и оснащены экраном разрешением 400 х 400 пикселей: Умные часы Haier Watch получили 1 ГБ ОЗУ

    21:026

    Блоки питания Enermax Revolution X't II рассчитаны на круглосуточную работу при температуре до 40°C: БП Enermax Revolution Xt II получили сертификат 80 Plus Gold

    20:016

    Владельцам LG G5 будет предложена гарнитура виртуальной реальности LG 360 VR (фото с MWC 2016): Устройство оснащено двумя дисплеями диагональю 1,88 дюйма с разрешением 960 х 720 пикселей на глаз и обеспечивает угол обзора 80°

    19:078

    Sony показала устройства Xperia Ear, Xperia Projector, Xperia Eye и Xperia Agent, из которых лишь одно готовится к старту продаж: Sony показала устройства Xperia Ear, Xperia Projector, Xperia Eye и Xperia Agent

    18:451

    Смартфоны Acer Liquid Zest и Liquid Zest 4G, работающие под управлением Android Marshmallow, оцениваются в 110 и 150 евро соответственно: Acer представила смартфоны Liquid Zest и Liquid Zest 4G

    18:031

    На MWC 2016 представлен робот LG Rolling Bot (фото с выставки): Помимо восьмимегапиксельной камеры LG Rolling Bot оснащен светодиодной подсветкой, микрофоном, динамиком и аккумулятором

    17:589

    На MWC 2016 показан смартфон Meizu Pro5 Ubuntu Edition: Смартфон Meizu Pro5 Ubuntu Edition имеет два слота для карточек SIM

    17:554

    Представлен смартфон Oppo A30. Или всё-таки OnePlus X?: Смартфон Oppo A30 является полной копией OnePlus X

    17:43

    Представлен флагманский смартфон LG G5, который получит целую серию аксессуаров, подключаемых через универсальный слот (фото с MWC 2016): От кожаного покрытия задней крышки, использованного в предшественнике, отказались в пользу цельнометаллического корпуса, однако это не помешало LG реализовать возможность замены аккумулятора

    17:4139

    В камере LG 360 Cam установлено два датчика разрешением по 13 Мп: Продажи LG 360 Cam должны начаться весной

    17:383

    Анонсированы цельнометаллические смартфоны ZTE Blade V7 и Blade V7 Lite (фото с выставки): Модель ZTE Blade V7 получила цельнометаллический корпус, толщина которого в самом тонком месте составляет всего 3,5 мм

    17:352

    ZTE SPro Plus — всё тот же гибрид планшета и проектора, но теперь с впечатляющими характеристиками и Android 6.0: ZTE представила гибрид SPro Plus

    17:23

    Никакие другие смартфоны Samsung, кроме новых флагманов, не получат функцию Always-On Display: Samsung пока не станет добавлять функцию Always-On Display в другие смартфоны

    15:4019

    Версия чехла mophie juice pack H2Pro для смартфонов Apple iPhone 6s и 6s Plus оснащена более ёмким аккумулятором, нежели прошлогодняя модель: mophie представила новую версию чехла juice pack H2Pro

    15:065

    В экспозицию ZTE на выставке MWC 2016 вошли умные часы Axon Watch: Цена ZTE Axon Watch — около 260 евро

    15:00

    Компания SanDisk представила самую быструю карту памяти формата microSD: Новая карта памяти демонстрирует скорость передачи данных до 275 МБ/с

    14:479

    Alcatel представила бюджетные смартфоны с ОС Android 6.0: Pop4, Pop4+ и Pop4S: Alcatel анонсировала смартфоны Pop4, Pop4+ и Pop4S

    14:263

    Специалисты Rambus расширили возможности датчика изображения для камер без объективов: Новый датчик LSS наделен способностями тепловизора

    14:095

    Смартфон Acer Liquid Jade 2 является копией модели Liquid Jade Primo, но с ОС Android 6.0: Смартфон Acer Liquid Jade 2 получил SoC Snapdragon 808

    14:01

    Потребительская версия гарнитуры HTC Vive, оцененная в $799, предложит встроенный телефонный сервис (фото с выставки): Прием предзаказов стартует 29 февраля, а в продажу шлем поступит в апреле этого года

    13:447

    На MWC 2016 представлен смартфон Aquaris X5 Plus (фото с выставки):

    13:38

    На MWC 2016 показали планшет BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition (фото с выставки): Специальный корреспондент iXBT.com сделал несколько живых фотографий устройства

    13:214

    В прошлом квартале умные часы впервые обошли швейцарскую «классику» по объему продаж: Что касается распределения продаж умных часов по производителя, Apple занимает 63% рынка, Samsung — 16%

    13:1817

    Мобильный компьютер «2-в-1» Fujitsu Stylistic Q736 оснащен дактилоскопическим датчиком и сканером рисунка вен ладони: Опционально Fujitsu Stylistic Q736 поддерживает карты SmartCard и бесконтактные технологии нового поколения

    12:454

    Представлены смартфоны Alcatel Idol 4 и Idol 4S со стереодинамиками JBL и ОС Android 6.0: Представлены смартфоны Alcatel Idol 4 и Idol 4S

    12:261

    По данным IHS, производители активно инвестируют в развитие производства гибких панелей AMOLED: Конкуренция развернется на рынке гибких панелей AMOLED, поскольку рынок жестких панелей уже заняла компания Samsung Display

    11:3312

    Lenovo представила бюджетные пятидюймовые смартфоны Vibe K5 и Vibe K5 Plus: Представлены смартфоны Lenovo Vibe K5 и Vibe K5 Plus

    11:30

    Переходник Phanteks RGB LED Adapter позволяет подключить светодиодные ленты и светодиоды компьютерного корпуса к плате с разъемом RGB : Переходник Phanteks RGB LED Adapter совместим с платами Asus серии Aura

    11:10

    Опубликована первая фотография, сделанная дроном Xiaomi: Ее разрешение изначально было уменьшено, поэтому оценить качество камеры не представляется возможным

    08:451

    На MWC 2016 представлено устройство типа «2 в 1» Alcatel Plus 10: Емкость аккумулятора Alcatel Plus 10 составят 5380 мА·ч, в съемной клавиатуре установлен еще один аккумулятор емкостью 2580 мА·ч

    08:074

    Сетевое хранилище Buffalo TeraStation StorageCraft Recovery Center 25 предназначено для небольших предприятий и рабочих групп: Цена Buffalo TeraStation StorageCraft Recovery Center 25 равна $3500

    08:00

    HTC представила пятнистые смартфоны Desire 530, 630 и 825, два из которых основаны на устаревшей платформе Qualcomm: HTC представила смартфоны Desire 530, 630 и 825

    08:004

    Ожидается, что BlackBerry покажет новый смартфон с ОС Android на MWC 2016: Смартфон должен получить пятидюймовый дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей, а обе его камеры будут оснащены светодиодной вспышкой

    07:571

    Omate Wherecom K3 — детские умные часы, у которых объём ОЗУ больше, нежели у взрослых флагманских моделей: Детские часы Omate Wherecom K3 оснащены модулем GPS

    07:455

    Смартфон Cubot H2 получил аккумулятор емкостью 5000 мА·ч и 3 ГБ оперативной памяти: Представленный на днях Cubot H2 является улучшенной версией предшественника

    07:36

    Motorola представила устройства Verve Retrieve, Verve Cam, Verve Loop+, Verve Rider+ и Verve Ones+: Motorola показала множество устройств под брендом Verve

    07:201

    Samsung, Apple и Huawei выпустили около трети всех однокристальных систем для смартфонов и планшетов в прошлом году: Samsung и Huawei значительно нарастили выпуск собственных SoC

    07:00

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