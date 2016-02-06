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    6 февраля 2016

    Видеокарта Matrox C900 позволяет подключить до девяти мониторов: Видеокарта Matrox C900 оснащена девятью портами mini-HDMI

    22:485

    Операционные убытки Yahoo в 2015 году составили 4,748 млрд долларов: Yahoo отчиталась за четвертый квартал 2015 года и год в целом

    16:219

    GoPro и Microsoft подписали лицензионное соглашение: В Microsoft отмечают высокую результативность программы лицензирования интеллектуальной собственности

    15:34

    Первый проигрыватель Ultra HD Blu-ray появился в продаже — это модель Samsung UBD-K8500 : Среди первых фильмов, которые выходят на дисках Ultra HD Blu-ray, назван «Марсианин»

    14:47100

    На Apple Watch в 2015 году пришлось две трети продаж умных часов: На втором месте находится Samsung с часами Gear S2

    14:0931

    Apple начинает принимать поломанные смартфоны iPhone в обмен на новые и устанавливать защитные покрытия на экраны iPhone в своих магазинах: По мнению Apple, имея возможность сдать старый смартфон с разбитым экраном, пользователь скорее купит новый

    12:4228

    Появились фотографии задней панели смартфона Xiaomi Mi 5 : Более дорогая модификация получит защитное стекло 2.5D

    11:439

    Начало продаж беззеркальной камеры Fujifilm X-Pro2 тоже перенесено на более поздний срок: Перенос срока начала продаж Fujifilm X-Pro2 производитель объясняет задержками на производстве и высоким интересом к новинке

    11:4117

    Системные платы Asus B150I Pro Gaming/WiFi/Aura, B150I Pro Gaming/Aura и B150M Pro Gaming предназначены для игровых ПК: Системные платы Asus B150I Pro Gaming/WiFi/Aura, B150I Pro Gaming/Aura имеют полноцветную подсветку

    11:241

    Платежную систему Apple Pay поддерживают более двух миллионов магазинов: Компания Apple ранее заявила, что к концу 2015 года более полутора миллионов магазинов будут поддерживать данную платежную систему

    11:068

    Свежее обновление для Android Wear добавляет новые жесты и не только: Обновление будет выпущено для всех моделей часов на Android Wear в ближайшие недели

    10:45

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