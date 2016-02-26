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    26 февраля 2016

    Объектив компактной камеры Nikon Coolpix B700 охватывает диапазон ЭФР 24–1440 мм: Одновременно представлены компактные камеры Nikon Coolpix A900 и B500

    17:2817

    Производительность новых встраиваемых накопителей Samsung объёмом 256 ГБ, соответствующих спецификациям UFS 2.0, достигает 45 000 IOPS: Samsung начала выпуск накопителей объёмом 256 ГБ, которые соответствуют спецификациям UFS 2.0

    17:2212

    Плата для разработчиков на основе платформы Samsung Artik 5 доступна за $100: Samsung Artik 5 можно купить за $100

    17:024

    SD Association утвердила новый класс скорости — Video Speed Class: Карточки памяти с маркировкой V60 и V90 подойдут для работы с видео 8К

    16:3211

    В компактных камерах Nikon DL24-85, DL18-50 и DL24-500 используются дюймовые датчики изображения: Производитель относит камеры серии Nikon DL к верхнему сегменту

    15:1020

    Оценить работу «ускорителя Интернета» Google AMP можно уже сейчас: Google запустила ускоритель AMP

    15:0026

    Последний финансовый отчёт показал впечатляющий рост продаж Fitbit : Fitbit отчиталась за 2015 финансовый год

    14:345

    Рынок HDD в прошлом году упал на 16,9%, но суммарный объём проданных накопителей вырос до 538 ЭБ: Аналитики Trendfocus оценили рынок HDD в 2015 году

    13:0726

    К областям применения датчика изображения ON Semiconductor AR0135 формата 1/3 дюйма отнесены устройства виртуальной реальности : Разрешение датчика изображения ON Semiconductor AR0135 равно 1,2 Мп

    12:491

    Foxconn может отказаться от сделки с компанией Sharp, поскольку стало известно об огромных долгах последней: Акции Sharp всего за день потеряли 14% стоимости

    12:2313

    По слухам, Microsoft готовит прошивки с Windows 10 Mobile для OnePlus 2, OnePlus 3 и Xiaomi Mi 5: Официальная прошивка с финальной версией ОС Windows 10 для смартфона Xiaomi Mi4 была выпущена в декабре 2015

    12:037

    GPD Win: первая мобильная игровая приставка, совмещающая Windows 10 и экран 5,5 дюйма: GPD Win будет основана на SoC Intel Atom x5-Z8500

    10:1023

    По слухам, HTC One M10 будет доступен с 16, 32 и 64 ГБ флэш-памяти: Модели с разным объемом флэш-памяти будут предназначены для разных рынков

    09:273

    Transcend сообщила о доступности твердотельного накопителя MTS800 M.2 объемом 1 ТБ: Данные накопители созданы для установки в очень тонкие устройства, включая планшеты и ультрабуки

    09:138

    По слухам, анонс iPhone 5se отложили с 15 на 22 марта 2016: Информаторы из Южной Кореи утверждают, что данное мероприятие было отложено на неделю, с 15 на 22 марта 2016

    08:569

    77% мобильных устройств Apple используют iOS 9: При этом, как отмечают наблюдатели, iOS 9 все равно набирает популярность быстрее, чем iOS 8

    08:469

    LG не планирует выпуск нового смартфона Nexus в этом году, ее место может занять HTC: Причина, по которой LG отказалась от дальнейшего выпуска смартфонов Nexus, заключается в желании сфокусироваться на собственном бренде

    08:36

    Запуск смартфона OnePlus 3 ожидается в июне этого года: OnePlus 3 получит совершенно новый дизайн, он не будет похож на OnePlus 2

    08:25

    Анонсированы поставки моноблочных компьютеров «Таволга Терминал» на процессоре «Байкал-Т1» : Компьютер «Таволга Терминал» находится в одном корпусе с дисплеем Full HD размером 21,5 дюйма

    08:0068

    Основой смартфона Jinga Basco M500 3G служит однокристальная система MediaTek MTK6580: Смартфон Jinga Basco M500 3G рассчитан на две карточки SIM

    07:303

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