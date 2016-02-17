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    17 февраля 2016

    Sigma и Tamron обещают в начале следующей недели представить новые объективы : Компания Tamron обещает представить два объектива 22 февраля, Sigma — один, 23 февраля

    23:265

    Появились новые результаты тестов производительности SoC Qualcomm Snapdragon 652: В тесте AnTuTu 6 SoC Qualcomm Snapdragon 652 демонстрирует результат 64591 балл

    20:333

    Представлены спецификации API Vulkan 1.0: Стали доступны спецификации API Vulkan 1.0

    20:3014

    Датчик изображения Sony IMX318 разрешением 22,5 Мп оснащен автофокусом и стабилизатором : Поставки датчиков изображения Sony IMX318 должны начаться в мае

    18:348

    По слухам, смартфон LG G5 всё-таки получит дополнительный дисплей: Появились живые фото смартфона LG G5

    18:143

    Samsung заняла почти половину рынка смартфонов Индии: Практически каждый второй проданный в Индии смартфон был выпущен Samsung

    17:5415

    Выпуском камеры Ricoh GR II Silver Edition компания Ricoh отметила свое 80-летие: Продажи Ricoh GR II Silver Edition уже начались по цене $700

    17:463

    Стала известна цена мобильного компьютера Samsung Chromebook 3: Основой мобильного компьютера Samsung Chromebook 3 служит процессор Intel Celeron N3050

    16:4410

    Уже завтра Apple Pay заработает в Китае, а позже в нынешнем году сервис появится во Франции и Канаде: Платёжный сервис Apple Pay заработает в Китае, Канаде и Франции

    16:3724

    Gigabyte представила новую видеокарту Radeon R9 380X, которая мало отличается от аналогичной модели линейки G1 Gaming: Gigabyte представила видеокарту GV-R938XWF2-4GD

    16:253

    Все характеристики Xiaomi Mi5 утекли в Сеть. Смартфон получил слот для карт microSD и 26-мегапиксельную камеру с максимальной диафрагмой F/1,6 [Обновлено]: Младшая модель будет оснащена 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также 16-мегапиксельной камерой

    16:1112

    Huawei рекламирует анонс некоего устройства, которое может оказаться первым ноутбуком компании: Huawei может показать свой ноутбук на MWC 2016

    15:56

    Стали известны параметры двух десятков CPU Intel Xeon E5-2600 V4: Стали известны параметры процессоров Intel Xeon E5-2600 V4

    15:4516

    По словам Sierra Wireless, Smart SIM ускорит распространение интернета вещей: Sierra Wireless Smart SIM автоматически выбирает наиболее подходящего поставщика услуг

    15:11

    Новые дисплеи Japan Display Pixel Eyes намекают на возможность появления защищённых от воды смартфонов Apple: Japan Display начала массовое производство дисплеев Pixel Eyes второго поколения

    14:286

    На хромбук CTL NL6x без последствий может сесть человек массой более 150 кг: Защищённый хромбук CTL NL6x стоит $270

    13:4710

    3D-принтер Mattel ThingMaker ориентирован на детскую аудиторию: 3D-принтер Mattel ThingMaker позволяет создавать детские игрушки

    13:152

    На следующей неделе Hitachi проведет демонстрационный тест самоуправляемого автомобиля: Hitachi тоже разрабатывает самоуправляемый автомобиль

    11:567

    Microsoft патентует модульный компьютер: По замыслу изобретателей, модульный компьютер может состоять из дисплея и других модулей

    10:4529

    Instagram запускает двухфакторную аутентификацию: Несложно догадаться, что это нововведение должно лучше защитить вашу учетную запись в Instagram

    10:119

    В 2015 году продажи процессоров для смартфонов сократились на 4%, процессоров для планшетов — на 33%: Крупнейшим поставщиком процессоров для смартфонов осталась компания Qualcomm

    10:018

    Представлен самый доступный смартфон Freedom 251, который стоит всего $4: Freedom 251 оснащен четырехъядерным процессором, работающим на частоте 1,3 ГГц, а также четырехдюймовым дисплеем IPS с разрешением 960 x 540 пикселей

    09:5717

    Следом за смартфонами LG X cam и LG X screen в этом году выйдут LG X max, X speed, X style и X power: Можно предположить, что акцент в этих моделях будет делаться на диагональ дисплея, частоту процессора, дизайн и емкость аккумулятора соответственно

    09:425

    Флэш-накопитель Team Group MoStash WG02 для устройств с iOS можно использовать как опору для смартфонов iPhone: Предусмотрен выпуск накопителей Team Group MoStash WG02 объемом 16, 32 , 64 и 128 ГБ

    09:368

    Появились первые изображения смартфона Huawei P9: Физической кнопки Home, под которой должен был скрываться дактилоскопический датчик, у смартфона нет

    09:17

    Acer может выпустить свою гарнитуру виртуальной реальности в первой половине 2016: Уже на Mobile World Congress 2016 компания планирует показать свои наработки в области виртуальной реальности

    08:58

    По слухам, Apple подключила к производству iPhone 5se компанию Wistron: Foxconn Electronics и Wistron также вместе будут производить iPhone 7 с диагональю дисплея 5,5 дюйма

    08:471

    Офисные кресла Nissan автоматически паркуются на место по хлопку: Ролик был создан для рекламы системы автоматической парковки автомобилей Nissan

    08:3218

    Представлен смартфон LG K8 с однокристальной системой MediaTek MT6735 и ОС Android 6.0: Смартфон LG K8 получил 1,5 ГБ ОЗУ

    08:154

    Смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 edge смогут похвастаться защитой от воды: Новые флагманские смартфоны Samsung защищены от воды

    07:506

    HTC снова может выпустить смартфон с мобильной операционной системой Windows: HTC может выпустить смартфон с Windows 10 Mobile

    07:209

    Samsung значительно расширит возможности боковых панелей смартфонов семейства edge: Боковая панель смартфонов Samsung edge расширилась вдвое

    07:003

    Основой видеокарты Aitech M598 для бортовых систем служит GPU AMD Embedded Radeon E8860: Видеокарта Aitech M598 рассчитана на работу при температурах от -40°C до +85°C

    07:00

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