  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 февраля 2016

    Промышленный мини-ПК с пассивным охлаждением Stealth LPC-720F имеет два слота расширения: В корпусе Stealth LPC-720F есть место для двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма

    13:4722

    В медицинском мониторе Eizo RadiForce RX250 используется технология восстановления резкости: Продажи Eizo RadiForce RX250 начнутся в апреле

    13:189

    На следующей неделе Ericsson покажет новинки в области 5G, IoT и облачных технологий: Также планируется демонстрация концептуальных разработок, включая дистанционное управление вертолетами и самоуправляемые автомобили

    12:35

    Marvell заплатит университету Карнеги-Меллона 750 млн долларов, чтобы уладить семилетний патентный спор: Значительная доля выплаты достанется изобретателям запатентованных технологий

    11:427

    Анонс Samsung Galaxy S7 будет транслироваться с углом обзора 360°: Пресс-конференция, посвященная анонсу Samsung Galaxy S7, начнется 21 февраля в 21:00 мск

    10:4724

    Опубликованы характеристики и изображение планшета Huawei MediaPad T2 10.0 Pro: Устройство будет оснащено однокристальной системой Snapdragon 615, дисплей диагональю 10,1 дюйма будет иметь разрешение 1920 x 1080 пикселей

    10:373

    GPU Qualcomm Adreno 530 поддерживает API Vulkan: Qualcomm обещает обеспечить поддержку API Vulkan существующими GPU серии Adreno 4xx и будущими моделями серии Adreno 5xx

    09:0020

    Системная плата Gigabyte 990FX-Gaming рассчитана на процессоры AMD в исполнении AM3+ с TDP до 220 Вт: По имеющимся данным, плата Gigabyte 990FX-Gaming стоит $150

    08:0025

    Новая разработка CrucialTec под названием Anti-Fake BTP совмещает в себе сканер отпечатков пальцев и датчик ЧСС: CrucialTec представила гибридный биометрический датчик Anti-Fake BTP

    07:207

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018