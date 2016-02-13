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    13 февраля 2016

    Появились новые изображения и основные технические данные полнокадровой зеркальной камеры Pentax K-1: При габаритах 136,5 x 110 x 85,5 мм камера Pentax K-1 будет весить 925 г

    22:3241

    Камера Sphericam 2, способная снимать сферическое видео 4K с кадровой частотой 60 к/с, стоит $2500: В камере Sphericam 2 используются датчики с глобальным затвором

    20:196

    Индийскую границу уже четырежды пересекали 3D-карты на графических процессорах Nvidia Pascal: Сведений о том, какие GPU — GP100 или GP104 — установлены на этих платах, пока нет

    18:434

    Apple начинает менять зарядные кабели с разъемом USB-C, в которых может проявиться конструктивный дефект: Программа действует по всему миру, а сроком ее окончания названо 8 июня 2018 года

    18:1818

    BlackBerry и Canon подписали лицензионное соглашение: BlackBerry и Canon имеют опыт сотрудничества

    17:382

    Смартфон HP с ОС Windows 10 Mobile будет называться HP Elite x3 : В конфигурацию HP Elite x3 войдет 1 ГБ оперативной памяти

    17:296

    Подтвердилась информация, что процессоры AMD Zen будут иметь до 32 ядер: Процессоры AMD Zen будут поддерживать одновременную многопоточность

    15:1212

    Японские исследователи удвоили удельную емкость конденсатора: Секрет разработки — в новом материале электрода

    13:5615

    Водоблок EK-FC R9-390X TF5 предназначен для 3D-карты MSI Radeon R9 390X Gaming 8G: В водоблоке EK-FC R9-390X TF5 используется разделение потока охлаждающей жидкости

    11:58

    Mitsubishi Electric предлагает систему позиционирования в помещениях с точностью 1 м, построенную на использовании WLAN и эхолокации: Недорогая технология превосходит существующие по точности

    11:216

    Kipon анонсирует продажи переходника для установки объективов Canon EF на камеры Sony E с сохранением автофокуса: Переходник Kipon EF-S/E AF ND позволяет использовать вставной нейтральный фильтр

    10:1413

    По слухам, iPhone 5se и iPad Air 3 поступят в продажу 18 марта: Apple не планирует открывать прием предварительных заказов на iPhone 5se и iPad Air 3

    10:079

    Immersion обвиняет Apple в нарушении патентов: По мнению Immersion, в устройствах Apple iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, Watch, Watch Sport и Watch Edition нарушены ее патенты

    09:5015

    Мосгорсуд постановил не блокировать копии RuTracker... пока: Суд отказывает в удовлетворении требования истца о постоянном ограничении доступа к копиям названного сайта

    09:3455

    Вице-президент Xiaomi опубликовал новую фотографию, сделанную камерой смартфона Xiaomi Mi 5 : Эстафету принял вице-президент компании Хьюго Барра (Hugo Barra), который в данный момент находится в отпуске и активно использует Xiaomi Mi 5

    09:158

    В Instagram добавят счетчик количества просмотров видеороликов: Точной даты появления данной функции в Instagram пока нет, ожидается, что она будет добавлена в ближайшие недели

    08:581

    Переходник Cambo ACB-CA позволяет использовать объективы Canon EF совместно с малоформатной камерой Actus : Питается переходник Cambo ACB-CA от встроенного аккумулятора

    07:004

    Браузер Google Chrome 49 получит поддержку Bluetooth-маячков платформы Eddystone: Браузер Google Chrome 49 получит поддержку платформы Eddystone

    07:001

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