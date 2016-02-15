  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 февраля 2016

    Представлен смартфон Microsoft Lumia 650 с экраном AMOLED и ОС Windows 10 [обновлено]: Продажи Microsoft Lumia 650 в Европе начинаются на этой неделе

    19:0384

    Спрос на продукцию MediaTek позволил компании отчитаться об увеличении продаж в январе 2016: В наступившем году MediaTek планирует уделить больше внимания однокристальным системам для премиального сегмента, а также оптимизации затрат

    17:24

    Модульные центры обработки данных Schneider Electric SmartShelter скомпонованы в стандартных контейнерах: Модельный ряд модулей SmartShelter включает пять базовых изделий

    13:358

    В Apple придумали использовать магниты для формирования тактильного отклика и фиксации кнопок: К областям применения изобретения относятся клавиши и кнопки, другие органы управления, слоты для карточек

    13:0230

    Ущерб, нанесенный TSMC недавним землетрясением, оказался больше первоначальной оценки : В TSMC выразили уверенность в выполнении квартального плана

    12:172

    Беззеркальная камера Panasonic Lumix DMC-GF8 адресована любителям автопортретов: В оснащении Panasonic Lumix DMC-GF8 можно выделить подвижно закрепленный трехдюймовый сенсорный дисплей

    11:4521

    Занимая 17,2% мобильного рынка, Apple в 2015 году получила 91% прибыли : Аналитики объясняют показатели Apple преобладанием ее продукции в наиболее прибыльном верхнем сегменте

    11:1450

    Продажи Foxconn Electronics в январе 2016 снова снизились : Как уже сообщалось ранее, снижение показателей продаж вызвано снижением спроса на потребительскую электронику

    11:00

    Apple пытается запатентовать фильтрацию сигналов пульсометра во временной области : Заявка была подана в апреле 2014 года

    10:5512

    Анонс Meizu Pro 5 Ubuntu Edition ожидается на MWC 2016: Meizu опубликовала картинку, которая явно указывает на то, что на выставке в Барселоне нам покажут Meizu Pro 5 Ubuntu Edition

    10:458

    Покупатели смартфона UMi Touch получат Android 6.0 Marshmallow из коробки и несколько альтернативных прошивок: На данный момент заявлены MyUI, Vibe UI, Flyme, 360OS и WP8

    10:294

    Чехол смартфона Xiaomi Mi5 указывает на положение камеры и наличие двух громкоговорителей: До анонса, который состоится 24 февраля, эту информацию лучше называть предположениями, а не фактами

    10:151

    Смартфоны LG X cam и LG X screen получат сдвоенную камеру и вспомогательный дисплей соответственно: Появление этих смартфонов в Европе ожидается в марте

    09:547

    Oculus VR хочет, чтобы аватары в виртуальной реальности выглядели более естественно во время разговора: Cтало известно о выпуске нового плагина Oculus OVRLipSync for Unity 5, который позволит разработчикам синхронизировать речь, произносимую игроком, с движениями губ игрового аватара

    09:387

    iPhone сможет выполнять все те же функции, что и пульт ДУ для Apple TV: Осенью прошлого года компания Apple выпустила обновленный медиаплеер Apple TV

    09:2415

    3D-карта XFX Radeon R9 380 Crimson Edition превращается в R9 380X (Tonga XT) переключателем на плате: В Китае 3D-карта XDX Radeon R9 380 Crimson Edition стоит $230

    08:006

    AOC Q2963PQ — относительно недорогой сверхширокоформатный монитор с панелью IPS : Монитор AOC Q2963PQ стоит $340

    07:455

    Этим летом Apple откроет центр разработки в Хайдарабаде, который будет специализироваться на картах для iPhone : Apple — не единственная крупная компания отрасли ИТ, которую Индия привлекает как место для размещения разработчиков

    07:307

    Планшеты Samsung Galaxy Tab S3 получат однокристальные системы Snapdragon 652: Планшеты Samsung Galaxy Tab S3 будут мало отличаться от существующих моделей

    07:153

    Появились первые сведения о камерах Canon PowerShot G7X II и SX720 HS: Камеры Canon PowerShot G7X II и SX720 HS будут иметь разрешение 20 Мп

    07:002

    Новый флагман HTC получит 12-мегапиксельную камеру с датчиком Sony IMX377: Смартфон HTC One M10 получит модуль Sony IMX377

    07:008

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018