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    8 февраля 2016

    Разработка Panasonic позволяет улучшить датчик изображения типа CMOS с центральным затвором: Центральный затвор позволяет устранить артефакты, возникающие при съемке движения датчиком с построчным переносом

    21:5012

    Специалистами Panasonic создан первый в мире датчик изображения OPF CMOS с динамическим диапазоном 123 дБ: Среди других достоинств датчика OPF CMOS также можно выделить широкий угол падения света и высокую светочувствительность

    20:1749

    Стали известны характеристики мобильных APU AMD Bristol Ridge: Мобильные APU AMD Bristol Ridge будут работать на частотах до 3,7 ГГц

    19:4423

    Судя по результатам GFXBench, смартфон Samsung Galaxy A9 Pro получил 4 ГБ ОЗУ и камеру разрешением 16 Мп: Скорее всего, смартфон Samsung Galaxy A9 Pro будет построен на SoC Qualcomm Snapdragon 652

    19:401

    Доход Nikon за год уменьшился на 7,5%, но операционная прибыль выросла: За три месяца Nikon удалось продать всего одну новую литографическую систему для полупроводникового производства

    18:105

    Исследовали MIT создали уникальный 168-ядерный процессор Eyeriss, который сам по себе может выступать в роли нейронной сети: Специалисты MIT создали уникальный процессор для нейронных сетей

    18:0415

    Смартфон OnePlus 2 подешевел на $40: Смартфон OnePlus 2 в модификации с 64 ГБ флэш-памяти стал доступнее на $40

    17:333

    Обновление ОС необратимо блокирует некоторые смартфоны Apple iPhone 6: Error 53

    16:43143

    Stratasys Objet Connex3 — первый 3D-принтер с поддержкой технологии управления цветом Adobe Color Management: Stratasys покажет 3D-принтер Objet Connex3 на мероприятии SolidWorks World 2016

    16:021

    Четырехдюймовые модели составляют треть смартфонов Apple iPhone: Популярность четырехдюймовых моделей вполне понятна

    14:5216

    3D-карта AMD Polaris стоимостью $1700 на 14-нанометровом GPU нового поколения замечена в базе данных Zauba : Под обозначением C99 может скрываться 3D-карта на двух GPU

    14:0312

    Системная плата Biostar H110MD Pro позволяет использовать процессоры Skylake совместно с оперативной памятью DDR3: Системная плата Biostar H110MD Pro имеет два слота для памяти DDR3

    13:306

    Apple запатентовала расположение и внешний вид порта USB-C в своих ноутбуках: В одном патенте показано расположение разъема, в трех других — варианты конструкции самого разъема

    13:2542

    Согласно фотографиям ранних прототипов, следующее поколение смартфона Moto X может получить металлический корпус : Появились фото прототипов новых смартфонов Lenovo Moto

    13:06

    Google тестирует системы беспроводной зарядки робомобилей: В Google считают функцию беспроводной зарядки робомобиля критически важной

    12:078

    За полгода в Windows Store зафиксировано более трех миллиардов посещений: Самыми популярными приложениями являются игры, на них приходится более 30% от общего числа загрузок в Windows Store

    10:199

    Google улучшает качество связи в приложении Hangouts: Речь идет о более качественных звуке и видеопотоке

    10:0616

    Wilson представила умный мяч для американского футбола : Приложение для смартфона будет высчитывать рейтинг игрока, принимая во внимание такие факторы, как скорость, дальность и траектория броска, частота вращения мяча и так далее

    09:557

    Беспилотные автомобили Google начнут тестировать на улицах Лондона: Лондон должен стать первым городом за пределами США, на улицах которого появятся самоуправляемые автомобили Google

    09:409

    Ожидается, что смартфон iPhone 5se будет доступен в ярко розовом варианте исполнения корпуса: Кроме того, он будет предлагаться в более привычных серебристом и сером цветах

    09:2516

    BlackBerry уволила еще около 200 человек: Представители BlackBerry не уточняют, как именно подразделения подверглись сокращению

    09:162

    Canonical и BQ представили Aquaris M10 — первый коммерческий планшет с ОС Ubuntu: Вы сможете подключить мышь и клавиатуру по Bluetooth, а сам планшет подсоединить к монитору и использовать его, как рабочую станцию

    09:0523

    Samyang добавляет в серию полнокадровых объективов для видеосъемки Xeen модели 14mm T3.1 и 35mm T1.5: Продажи объективов Xeen 14mm T3.1 и 35mm T1.5 по всему миру должны начаться в марте

    08:304

    В базе данных ПО GFXBench появились результаты тестирования аппарата Google Project Ara: Одна из версий смартфона Google Project Ara может получить SoC Snapdragon 810

    08:30

    Google может начать использовать серверные процессоры Qualcomm: Google может перейти на использование серверных процессоров Qualcomm

    08:105

    У Renesas готова флэш-память 1T-MONOS, выдерживающая нагрев и более 100 млн перезаписей: Для современных автомобилей характерно наличие большого числа блоков электронного управления

    08:004

    Появилось первое «живое» фото нового флагманского смартфона HTC: Новый флагман HTC действительно не получит фирменных стереодинамиков

    07:456

    Mozilla выпустит последнее обновление для смартфонной Firefox OS в марте текущего года: Mozilla завершит историю Firefox OS для смартфонов обновлением 2.6

    07:30

    Cisco приобретает компанию Jasper Technologies за 1,4 млрд долларов: Cisco приобретает компанию Jasper Technologies, которая разработала сервисную облачную платформу

    07:001

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