  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 февраля 2016

    Oral-B Genius — умная зубная щётка, которая следит за пользователем: Умная зубная щётка Oral-B Genius умеет использовать камеру смартфона

    20:0413

    Мобильные ПК Lenovo Yoga 710 выделяются толщиной всего 14,7 мм (фото с MWC 2016): Lenovo представила ноутбуки Yoga 710

    19:3715

    Ноутбуки Lenovo Yoga 510 оснащаются новыми графическими ускорителями AMD Radeon (фото с MWC 2016): Ноутбуки Lenovo Yoga 510 можно купить за 480 евро

    19:325

    Передатчик Analogix SlimPort ANX7688 наделит порты USB-C мобильных устройств поддержкой стандарта DisplayPort: Analogix представила микросхему SlimPort ANX7688

    19:191

    Panasonic Toughpad FZ-F1 и Toughpad FZ-N1 — монструозные защищённые смартфоны для тяжёлых условий эксплуатации: Panasonic представила смартфоны Toughpad FZ-F1 и Toughpad FZ-N1

    18:178

    NXP Semiconductors QorIQ LS1012A — крошечный сетевой процессор с ядром Cortex-A53, который позволит создать новые классы устройств: NXP Semiconductors представила сетевой процессор QorIQ LS1012A

    17:493

    Смартфон Gionee S8: металлический корпус, технология 3D Touch, ОС Android 6.0 и многое другое (фото с MWC 2016): Смартфон Gionee S8 оценили в 450 евро

    17:284

    Cyanogen MOD — новая платформа, которая позволит разработчикам полностью перекроить операционную систему Android: Платформа Cyanogen MOD позволит кардинально изменить Android

    17:2320

    Трекер активности Garmin vivofit 3 способен проработать автономно до года и может похвастаться стильными браслетами (фото с MWC 2016): Трекер Garmin vivofit 3 стоит $100

    17:149

    Le Max Pro формально стал первым выпущенным смартфоном на базе SoC Snapdragon 820:

    17:102

    Garmin vivoactive HR — умные часы для спортсменов, оснащённые модулем GPS и выделяющиеся хорошей автономностью (фото с MWC 2016): Умные часы Garmin vivoactive HR стоят $250

    17:103

    Archos Diamond 2 Plus — смартфон с 4 ГБ оперативной памяти и ОС Android 6.0 (Обновлено; фото с MWC 2016): Archos представила смартфон Diamond 2 Plus

    16:202

    Умные очки Epson BT-300 получили новые экраны Si-OLED и весят менее 70 г (Обновлено; фото с MWC 2016): Умные очки Epson BT-300 стоят $800

    16:051

    Imagination Technologies представила новое семейство графических процессоров PowerVR Series8XE : Семейство GPU PowerVR Series8XE ориентировано на начальный сегмент

    15:501

    Оказывается, Nokia пока ещё далека от выпуска своего нового смартфона: Nokia не собирается спешить с выпуском нового смартфона

    15:336

    Смартфон Archos Diamond 2 Note получил SoC Helio X10 и шестидюймовый дисплей при цене 33 999 рублей (фото с выставки MWC 2016): Объем оперативной и флэш-памяти устройства составляет 3 и 32 ГБ соответственно

    15:179

    Lenovo ideapad MIIX 310 — 10-дюймовый планшет стоимостью $230, работающий под управлением ОС Windows 10: Планшет Lenovo ideapad MIIX 310 получил процессор Atom x5-8300

    15:123

    Samsung Connect Auto — устройство, превращающее обычный автомобиль в подключённый: Samsung представила устройство Connect Auto

    13:278

    Zephyr — проект Linux Foundation по созданию универсальной ОС реального времени для сегмента Интернета вещей: Linux Foundation хочет создать универсальную ОС Zephyr

    13:145

    Музыкант will.i.am выпустил новые умные часы dial, способные полностью заменить смартфон: Will.i.am представил умные часы dial

    12:2510

    Экшн-камера SJCAM M20 оценена в $148: Камера позволяет снимать видеоролики в разрешении до 2304 х 1296 пикселей с частотой 30 кадров в секунду

    11:19

    Приложение Adobe Lightroom для Android обзавелось поддержкой RAW: Пока что новая функциональность недоступна на мобильных устройствах, работающих под управлением iOS

    11:0810

    Смартфон HTC One X9 появится в Европе в течение недели: Cмартфон HTC One X9 появится в различных странах Европы, Африки, Северной Азии и Ближнего Востока

    10:543

    Компании FPC и TPK интегрировали сканер отпечатков пальцев в защитное стекло : Дактилоскоп FPC1268 может быть интегрирован прямо в защитное стекло

    10:522

    Производством планшета Huawei MateBook займется Foxconn Electronics: Информацию об этом озвучили хорошо осведомленные источники, однако представители Foxconn от комментариев воздержались

    09:06

    Verizon проводит полевые испытания технологии 5G, планируя коммерческий запуск в 2017 году: Verizon прямо заявляет, что компания настроена на коммерческий запуск технологии в 2017 году

    08:5111

    Процессорный охладитель Arctic Freezer i11 CO рассчитан на работу в режиме 24/7: Кулер Arctic Freezer i11 CO стоит 40 евро

    08:5011

    vivo Xplay 5 стал первым смартфоном, в котором подтверждено наличие 6 ГБ оперативной памяти (Обновлено: первые изображения): Анонс vivo Xplay 5 ожидается 1 марта

    08:366

    ПО AIDA64 показало, что в смартфоне Samsung Galaxy S7 edge используется датчик изображения Sony IMX260, а не Samsung: В смартфонах Samsung Galaxy S7 edge используются датчики Sony IMX260

    08:3015

    Philips намерена начать выпуск телевизоров OLED в самом ближайшем будущем: Philips будет производить телевизоры с панелями OLED

    08:1013

    Владельцы смартфонов Sony Xperia Z1 и OnePlus One смогут установить на них ОС Ubuntu: ОС Ubuntu можно установить на смартфоны Sony Xperia Z1 и OnePlus One

    07:453

    Lenovo Tab3 10 Business — недорогой планшет с широкими возможностями по ведению бизнеса: Планшет Lenovo Tab3 10 Business стоит от $200

    07:156

    Бюджетные семейные планшеты Lenovo Tab3 7 и Tab3 8 располагают двумя слотами для карт SIM: Планшеты Lenovo Tab3 7 и Tab3 8 получили ОС Android 6.0

    07:003

    Новая линейка смартфонов Sony с упором на съемку фото: Xperia X (фото с MWC 2016): Sony Xperia XA и Xperia X: смартфоны с гибридным автофокусом и возможностью съемки при плохом освещении

    01:1021

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018