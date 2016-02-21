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    21 февраля 2016

    Камера Samsung Gear 360 предназначена для съемки фото и видео с углом поля зрения 360°: Компактная и легкая камера Samsung Gear 360 подходит для съемки на улице и в помещениях

    23:244

    Представлены смартфоны Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge: Смартфон Galaxy S7 оснащен экраном размером 5,1 дюйма, Galaxy S7 edge — изогнутым с двух сторон экраном размером 5,5 дюйма

    22:5758

    Новое поколение радиочастотных решений Qualcomm RF360 предназначено для мобильных устройств: Среди новинок — первая в отрасли микросхема для отслеживания огибающей в полосе 40 МГц

    20:50

    Базовая станция Samsung LTE-U eFemto поддерживает агрегацию несущих LTE в лицензируемом и нелицензируемом диапазоне: Базовая станция Samsung LTE-U eFemto построена на чипсете Qualcomm FSM9955 LTE

    20:122

    Google собирает специальную команду для работы в Южной Азии: Google собирает команду инженеров для развития в Южно-Азиатского региона

    20:07

    Первый 10-нанометровый процессор Intel увидит свет во второй половине следующего года: Intel начнёт производить 10-нанометровую продукцию во втором полугодии 2017 года

    19:1715

    В камере PowerShot G7 X Mark II установлен дюймовый датчик изображения : Производитель обещает начать продажи камеры Canon PowerShot G7 X Mark II в мае

    18:2810

    Каждый пятый планшет, проданный в Западной Европе в прошлом квартале, относился к категории гибридных устройств: В Западной Европе всё популярнее становятся гибридные планшеты

    18:19

    Apple предлагает покупателям сдать свой смартфон и получить рассрочку на приобретение нового. Причём сдать можно и аппарат с Android: Apple запустила план рассрочки Trade Up With Installments

    18:0111

    Объектив компактной камеры Canon PowerShot SX720 HS охватывает диапазон ЭФР 24-960 мм: Разрешение компактной камеры Canon PowerShot SX720 HS — 20 Мп

    17:526

    На MWC 2016 представлен планшет Huawei MateBook: Huawei MateBook оснащен дисплеем IPS диагональю 12 дюймов с разрешением 2160 х 1440

    17:503

    Baffin, Banks и Weston — имена новых GPU AMD для карт среднего и нижнего ценового сегментов: AMD выбрала для некоторых новых GPU имена Baffin, Banks и Weston

    16:426

    AMD и Associated Press трансформируют журналистику с помощью виртуальной реальности : Начинается эра новостей в формате виртуальной реальности

    16:246

    Asus приготовила новую линейку корпоративных планшетов ZenPad M с предустановленным ПО ADAM: Asus хочет продвигать в корпоративном сегменте свою программную платформу ADAM

    15:57

    Samsung представила умные часы Gear S2 Classic с поддержкой 3G: Часы Samsung Gear S2 Classic обзавелись поддержкой eSIM

    14:532

    Качественноe фото нового флагманского смартфона HTC демонстрирует отсутствие кардинальных изменений в дизайне: Смартфон HTC One M10 будет похож на модель A9

    14:333

    Процессорное ядро ARM Cortex-R8 предназначено для однокристальных модемов и контроллеров накопителей: Однокристальные системы с процессорами ARM Cortex-R8 появятся на рынке в этом году

    10:52

    Эван Блэсс опубликовал изображения смартфона Sony Xperia PP10: Эван Блэсс отметил, что на данный момент он не может сказать, является ли Xperia PP10 финальным или кодовым названием смартфона

    09:555

    Звуковой системой смартфона LG G5 занимались специалисты B&O Play: Компания LG Electronics сообщила о подписания соглашения с Bang & Olufsen (B&O), специалисты которой будут помогать повышать качество звуковой системы новых смартфонов компании

    09:449

    Опубликованы финальные характеристики, цены и дата выхода смартфонов Samsung Galaxy S7 и S7 edge: Что нового поведает Samsung, теперь сказать сложно, потому как абсолютно вся информация уже доступна в Сети

    09:1133

    IBM покупает компанию Truven Health Analytics за $2,6 млрд: Truven Health Analytics станет уже четвертым крупным приобретением IBM за последний год, которое напрямую связано с вопросами здравоохранения

    08:313

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