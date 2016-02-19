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    19 февраля 2016

    Опубликована спецификация SATA 3.3: Развитие интерфейса SATA продолжается

    21:4816

    Apple извинилась за «ошибку 53» и дала возможность пострадавшим восстановить свои смартфоны. Правда, не полностью: Apple решила «ошибку 53»

    19:5549

    LG Innotek представила новый оптический биометрический датчик толщиной всего 1 мм: Новый оптический биометрический датчик LG тоньше и точнее предшественников

    19:123

    Процессоры Intel Atom x5-Z8550 и Atom x7-Z8750 получили старые графические ядра с новыми названиями: Intel представила CPU Atom x5-Z8550 и Atom x7-Z8750

    18:311

    Microsoft обновила адаптер Wireless Display Adapter, заодно снизив его стоимость: Microsoft представила новый адаптер Wireless Display Adapter

    18:148

    SMIC будет выпускать для Leadcore однокристальные системы с использованием 28-нанометрового техпроцесса HKMG: SMIC будет выпускать для Leadcore SoC по новому техпроцессу

    17:57

    Synaptics Natural ID FS4304 — сканер отпечатков пальцев шириной всего 3,5 мм: Synaptics представила компактный дактилоскоп Natural ID FS4304

    17:391

    Персональное облачное хранилище WD My Cloud EX2 Ultra доступно в модификации объёмом 12 ТБ: WD представила NAS My Cloud EX2 Ultra

    17:212

    Leap Motion Orion — новая разработка в области захвата движений для устройств виртуальной реальности: Leap Motion представила Orion

    16:185

    Представлен смартфон Meizu Pro 5 Ubuntu Edition: Смартфон Meizu Pro 5 Ubuntu Edition станет доступен для предзаказа на MWC 2016

    15:255

    Выручка Garmin за последний квартал 2015 финансового года и весь год в целом снизилась из-за спада продаж в автомобильном сегменте: Garmin отчиталась за 2015 финансовый год

    15:001

    Lian Li представила 100-долларовый алюминиевый корпус PC-7N: Корпус Lian Li PC-7N готов принять до восьми плат расширения

    14:3714

    Aston Martin будет сотрудничать с LeEco в процессе создания электромобиля RapidE: Aston Martin и LeEco заключили сотрудничество

    12:285

    В ARM считают, что к концу следующего года производительность GPU в мобильных SoC превзойдёт возможности консоли PlayStation 4: Уже к концу следующего года производительность мобильных GPU превысит уровень современных консолей

    12:0756

    HP Elite x3 претендует на звание самого мощного смартфона с Windows 10 Mobile: HP Elite x3 будет поддерживать беспроводную зарядку Qi, он будет защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP67

    10:3625

    Аналитики Gartner назвали крупнейшего производителя смартфонов по итогам 2015 года: Рост рынка смартфонов замедляется

    10:118

    Новая фотография подтверждает отсутствие разъема USB Type-C у смартфона Samsung Galaxy S7: Фотография ставит точку в спорах на тему того, получит ли Samsung Galaxy S7 разъем USB Type-C

    09:429

    Google Translate знает уже 103 языка, предлагая свои услуги 99% аудитории интернета: Cистема регулярно сканирует Всемирную паутину, занимаясь поиском и глубоким анализом уже переведенных текстов

    09:3411

    Экран смартфона Vivo Xplay 5 будет изогнут, как у Samsung Galaxy еdge. Анонс состоится 1 марта: Cоответствующее мероприятие запланировано на 1 марта этого года

    08:496

    Asustek снижает планы по поставкам смартфонов и планирует сосредоточиться на одной-двух моделях: В первой половине года поставки смартфонов могут оказаться ниже прогнозируемого уровня

    08:385

    Камера смартфона Homtom HT7 Pro, который предлагается за $90, получила оптическую стабилизацию: О том, что основная камера имеет разрешение 13 Мп, было объявлено ранее

    08:277

    Фото смартфона Gionee Elife S8 позволяют узнать о наличии металлического корпуса и дактилоскопа: Смартфон Gionee Elife S8 засветился на фото

    08:15

    Google закрывает программу Play For Education из-за популярности хромбуков: Популярность хромбуков привела к тому, что Google закрывает программу Play For Education

    07:503

    Появились первые изображения дрона Xiaomi : Дрон Xiaomi будет достаточно компактным

    07:201

    Seagate представила первый на рынке 2-терабайтный HDD типоразмера 2,5 дюйма толщиной 7 мм: Seagate показала самый тонкий HDD объёмом 2 ТБ формата 2,5 дюйма

    07:0012

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