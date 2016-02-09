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    9 февраля 2016

    Специалистами Panasonic создан датчик изображения APD-CMOS, позволяющий снимать в цвете при освещенности 0,01 лк: Основной областью применения датчиков изображения APD-CMOS названы камеры видеонаблюдения и промышленные камеры

    21:1710

    Смартфон Samsung Galaxy S7 может получить новую функцию Always On Display: Samsung регистрирует торговую марку Always On Display

    19:3616

    Производители телевизоров уменьшают количество моделей с 3D: Samsung и LG отказываются от 3D-телевизоров

    17:3835

    Сундар Пичаи является самым высокооплачиваемым исполнительным директором в США: В феврале этого года Сундар Пичаи получил бонус в виде акций Google на сумму 199 млн долларов

    17:3322

    В связи с «ошибкой 53» против Apple готовится коллективный иск: Поведение Apple подпадает под действие британского закона о причинении умышленного ущерба

    16:5052

    Твердотельные накопители Plextor M6S Plus получили новую флэш-память Toshiba: Твердотельные накопители Plextor M6S Plus мало отличаются от предшественников

    16:185

    Asus RP-AC68U — повторитель беспроводной сети, заключённый в необычный корпус: Повторитель Asus RP-AC68U поддерживает скорость до 1900 Мбит/с

    15:526

    Epson EB-L25000U — первый в мире лазерный проектор 3LCD с яркостью 25 000 лм: Проектор Epson EB-L25000U и другие новинки представлены на выставке ISE 2016

    15:423

    Imagination Technologies лишилась исполнительного директора и бизнеса по выпуску цифровых радиоприёмников Pure: Imagination Technologies преобразует свой бизнес

    15:00

    Число сервисов IBM Cloud, доступных для разработчиков, превысило 25: IBM запускает новые облачные и аналитические сервисы для разработчиков

    14:55

    Индийский регулятор заблокировал проект Facebook Free Basics, как нарушающий принципы сетевого нейтралитета: Проект Facebook Free Basics в Индии прекратил свою работу

    14:3910

    Представлены охладители Cooler Master Hyper 212X и TX3i: Цены охладителей Cooler Master Hyper 212X и TX3i производитель не приводит

    14:302

    К достоинствам радиаторов для СВО Alphacool NexXxoS X-Flow относится низкое гидродинамическое сопротивление: К другим достоинствам NexXxoS X-Flow можно отнести защиту точек крепления

    13:0210

    Innodisk добавляет в серию промышленных SSD 3MG2-P модели с аппаратным шифрованием: Промышленные SSD Innodisk 3MG2-P с аппаратным шифрованием соответствуют спецификации TCG OPAL 2.0

    12:28

    Asus ROG Horus GK2000 — механическая игровая клавиатура с подсветкой и подставкой для смартфона: В комплект Asus ROG Horus GK2000 входит сумка для транспортировки

    11:259

    Мобильное приложение Instagram, наконец, получит поддержку нескольких учетных записей: Как сообщает официальный блог Instagram, соответствующее обновление будет выпущено уже на этой неделе

    10:252

    Перо в новых устройствах Samsung Galaxy Note, возможно, также будет выполнять роль подставки: Пользователи смогут достать перо из разъема примерно наполовину, после чего изогнуть его под углом 90°

    10:0714

    Под маркой «Зенит» могут начать выпускать новые люксовые фотоаппараты: Знаменитый советский «Зенит» был первым зеркальным фотоаппаратом, который выпускался на Красногорском механическом заводе с 1952 по 1956 годы

    09:5472

    Смартфон Meizu MX6 прошел сертификацию в Китае: На днях стало известно о том, что аппарат с модельным номером Meizu M681Q получил необходимый сертификат у местного регулятора

    09:392

    Смартфон Microsoft Lumia 950, украшенный кожей, золотом и бриллиантами, доступен за 1950 евро: Объектив камеры будут окружать кольца из белого или розового золота с 10 бриллиантами

    09:276

    Volkswagen работает над самым доступным электрокаром: «Народный электрокар» Volkswagen, который пока что не имеет названия, станет частью свежего плана нового главы компании доктора Герберта Дайса (Dr Herbert Diess)

    09:118

    В этом году ожидается появление преемника Google Cardboard: Издание отмечает, что новая гарнитура станет конкурировать, прежде всего, с Samsung Gear VR, а не с Oculus Rift и HTC Vive

    08:582

    Высота процессорного охладителя Silverstone Nitrogon NT09-115X — всего 45 мм: Охладитель Silverstone Nitrogon NT09-115X подходит для процессоров с TDP до 65 Вт

    08:307

    Phase One A IQ3 — первая беззеркальная камера среднего формата разрешением 100 Мп: Камера Phase One A IQ3 стоит $43990

    08:0019

    Смартфон Samsung Galaxy S7 засветился на «живых» фото: Смартфон Samsung Galaxy S7 получит ЦАП ESS Sabre 9018

    07:3032

    Игровые гарнитуры Gigabyte Force H5 и H7 не отличаются внешне, но располагают разным количеством излучателей: Игровые гарнитуры Gigabyte Force H5 и H7 получили собственные звуковые карты

    07:00

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