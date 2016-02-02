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    2 февраля 2016

    Смартфон Leagoo Shark 1 получил аккумулятор емкостью 6300 мА∙ч: Размеры смартфона Leagoo Shark 1 равны 158,6 х 82,8 х 8,5 мм, масса — 240,9 г

    22:0911

    Представлены процессоры AMD A10-7860K и AMD Athlon X4 845: Все новые настольные процессоры AMD будут рассчитаны на одно гнездо

    20:3116

    Новый флагман Gionee получит дисплей, чувствительный к силе нажатия: Смартфон Gionee Elife S8 получит экран, чувствительный к силе нажатия

    20:088

    Wraith — новый штатный охладитель для процессоров AMD, тихий и высокопроизводительный: Охладитель AMD Wraith в десять раз тише своего предшественника

    19:4030

    Одна из модификаций смартфона Samsung Galaxy J7 нового поколения получит новую платформу под названием Exynos 7870: В некоторых странах смартфон Samsung Galaxy J7 будет оснащён SoC Exynos 7870

    19:393

    Представлена полнокадровая зеркальная камера Canon EOS-1D X Mark II: Камера Canon EOS-1D X Mark II должна появиться в продаже в апреле по цене $6000

    19:20177

    Google преобразует программу Nexus и будет сама разрабатывать смартфоны: Google намерена взять под контроль почти все этапы создания смартфонов программы Nexus

    18:4029

    «Одноклассники» — первая в России социальная сеть, в которой появился сервис денежных переводов: Данную информацию подтвердили представители «Одноклассников» и «ВТБ 24», партнерского банка социальной сети

    18:0012

    Ноутбук Voyo VBook V3 Ultimate Stylus основан на процессоре Intel Core m3-6Y30 и поддерживает работу со стилусом: Ноутбук Voyo VBook V3 Ultimate Stylus стоит $415

    15:314

    Производитель называет AMD FirePro S7150 и AMD FirePro S7150 x2 первыми GPU с аппаратной виртуализацией: Серверные графические ускорители AMD FirePro S7150 и AMD FirePro S7150 x2 поддерживают технологию MxGPU

    15:1215

    Модули памяти Team Group Xtreem DDR4-4000 объемом 4 ГБ работают с задержками CL18-22-22-40: Модули памяти Team Group Xtreem DDR4-4000 оснащены алюминиевыми радиаторами

    14:177

    Yahoo собирается сократить 15% сотрудников и закрыть несколько подразделений: Представитель Yahoo отказался комментировать информацию о сокращении

    13:4617

    Число активных пользователей Gmail превысило миллиард: Каждый десятый ответ на сообщения, поступающие в почтовые ящики Gmail, формируется автоматически

    13:1544

    После публикации результатов квартала компания Alphabet стала самой дорогой в мире, опередив Apple : Доход Google за год составил 74,541 млрд долларов

    12:5786

    Реструктуризация помогла: доход Sony за квартал составил 21,5 млрд долларов, чистая прибыль превысила 1 млрд долларов: Игровые консоли и соответствующие сервисы принесли в общую копилку 4,892 млрд долларов дохода

    11:4231

    Более одного миллиарда человек используют WhatsApp : Ян Кум ранее пообещал, что функциональный перечень WhatsApp будет расширяться, при этом никакой рекламы в приложении не будет

    10:425

    Эван Блэсс опубликовал изображения задних панелей Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy S7 edge: Эван Блэсс уже опубликовал первые рекламные изображения Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy S7 edge

    10:1918

    VAIO представит свой первый смартфон с Windows 10 Mobile на этой неделе: Пресс-конференцию проведут VAIO Ота Ёсими (Ota Yoshimi) и глава Microsoft Japan Такуя Хирано (Takuya Hirano)

    09:521

    Смартфон Xiaomi Mi 5 точно получит дисплей разрешением 1080р и, возможно, версию с Windows 10 : На данный момент мы точно знаем, что в Xiaomi Mi5 используется однокристальная система Snapdragon 820

    09:3710

    BlackBerry может полностью перейти на использование ОС Android: В обозримом будущем компания продолжит выполнять правительственные заказы и поставлять защищенные смартфоны с BlackBerry 10

    09:2228

    Версия смартфона Meizu Pro 5 с Ubuntu на подходе: На днях в Сети появилась информация о том, что в обозримом будущем свет увидит Ubuntu-версия Meizu Pro 5

    09:0714

    Несколько смартфонов Xiaomi и Meizu уже продаются в США (Обновлено): Смартфоны Xiaomi и Meizu пришли на рынок США

    08:304

    Synaptics совместно с Valeo намерена продвигать технологию ClearForce в автомобильный сегмент: Synaptics хочет внедрить в бортовые компьютеры автомобилей технологию ClearForce

    08:103

    Samsung выпускает ПО Adblock Fast — блокировщик рекламы для своего, и не только, браузера: Samsung предлагает воспользоваться блокировщиком рекламы Adblock Fast

    07:4511

    Смартфон Le Max Pro, первым получивший платформу Snapdragon 820, по большому счёту, является копией прошлогодней модели Max: Смартфон LeEco Le Max Pro получил новую SoC, но в остальном остался старой моделью

    07:202

    Sony USM-CA1 — небольшой накопитель с разъёмами USB Type-A и USB Type-C: Sony представила флэшку USM-CA1

    07:006

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