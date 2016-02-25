  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    25 февраля 2016

    К 80-летию компании Ricoh приурочен выпуск камеры Pentax K-3 II Silver Edition : В продаже камера Pentax K-3 II Silver Edition должна появиться в конце весны

    22:581

    Ricoh WG-M2 — самая маленькая и самая защищенная камера Ricoh Imaging для любителей активного времяпрепровождения: Камера Ricoh WG-M2 снимает видео 4K

    21:074

    Твердотельный накопитель Zotac Sonix выполнен в виде карты расширения PCIe: Твердотельный накопитель Zotac Sonix соответствует спецификации NVMe 1.2

    20:456

    AUO строит завод по производству панелей 6G для экранов мобильной техники : AUO наращивает мощности по выпуску панелей LTPS

    17:22

    Разработчики проекта Android-x86 будут сотрудничать с создателями Remix OS, развивая идею ОС Android в качестве настольной платформы: Проект Android-x86 и компания Jide Technology объявили о сотрудничестве

    17:0320

    Объектив Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary предназначен для беззеркальных камер: Продажи Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary должны начаться в середине марта

    15:4313

    Объектив Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM Art оценен в $1099: Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM Art — первый телеобъектив с постоянной максимальной диафрагмой F/1,8

    15:187

    Samsung рассказала о новых аксессуарах для смартфонов Galaxy S7 и S7 edge: Samsung показала новые аксессуары для смартфонов

    13:4410

    Анонсированы продажи видеокамер Sony Handycam FDR-AX53 и HDR-CX625 : Видеокамера Sony Handycam FDR-AX53 поддерживает видео 4К

    13:406

    Процессорные модули SF-BT1 на процессоре «Байкал-Т1» будут серийно выпускаться в России: Процессорный модуль SF-BT1 на процессоре «Байкал-Т1» создан специалистами российской компании «Т-Платформы»

    12:1745

    Декантер Bork IF600 оснащен интерфейсом Wi-Fi: Мобильное приложение Bork Wine совместимо с iOS и Android

    12:0022

    Представлена вспышка Sigma EF-630: Головка вспышки Sigma EF-630 автоматически зуммируется

    11:455

    Foxconn покупает две трети Sharp за 5,9 млрд долларов: Foxconn сможет выпускать дисплеи для Apple iPhone

    10:458

    Новая функциональность Facebook, добавляющая «Реакции», доступна всем пользователям: В течение последних нескольких месяцев она тестировалась в Ирландии и Испании

    10:3611

    Huawei намерена через пару лет обойти Apple на рынке смартфонов, а через пять лет стать крупнейшим поставщиком: Напомним, в прошлом году Huawei поставила на рынок около 107 млн смартфонов, увеличив продажи на 44%, а прибыль на 70%

    10:089

    Microsoft выпустила приложение Hub Keyboard в Google Play: Небольшая панель, которая располагается над клавиатурой, позволяет получить различную информацию, не переключаясь для этого между приложениям

    09:545

    Поставщики комплектующих для iPhone 6s и 6s Plus продолжают сообщать об ухудшении показателей из-за снижения спроса на смартфоны Apple: Специалисты считают, что в первом полугодии показатели продаж поставщиков комплектующих для iPhone будут находиться примерно на таком же уровне

    09:3816

    Приложение YouTube для iOS, наконец, обзавелось поддержкой родного разрешения планшета iPad Pro: Одно из самых популярных приложений в мире YouTube до сих пор не поддерживало родное разрешение планшета

    09:2013

    На MWC 2016 Samsung показала умные браслеты-украшения Charm:

    09:082

    Смартфон CheetahPhone появится в Европе в апреле по цене 199 евро: 20 марта должен стартовать прием предварительных заказов

    08:58

    Jolla рассказала, что Sailfish OS в скором времени появится на смартфоне Fairphone 2, а также на аппарате африканской компании mi-Fone: Jolla похвасталась успехами Sailfish OS

    08:102

    Apple интегрирует голосовой помощник Siri в OS X 10.12: Siri станет доступна пользователям OS X 10.12

    07:4015

    Nvidia представит первые адаптеры с графическими процессорами Pascal во время выставки Computex 2016: GPU Nvidia Pascal увидят свет в начале лета

    07:157

    Представлен Zopo Speed 8 — первый смартфон с десятиядерной SoC MediaTek Helio X20: Смартфон Zopo Speed 8 действительно получил SoC MediaTek Helio X20

    07:007

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018