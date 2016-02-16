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    16 февраля 2016

    Akasa Euler ST — первый компьютерный корпус для системы на плате типоразмера mini-STX с пассивно охлаждаемым процессором: На сайте производителя информация о корпусе Akasa Euler ST пока отсутствует

    23:0412

    В «Ангстреме» рассчитывают заменить большую часть импортной космической микроэлектронной элементной базы отечественной продукцией: Перед специалистами «Ангстрема» стоит задача в короткий срок наверстать разрыв в создании и производстве электронной компонентной базы

    22:3830

    Samsung Display уже выпускает гибкие дисплеи AMOLED для смартфонов Samsung Galaxy S7 Edge; план — 9 млн штук в месяц: Похоже, что южнокорейский производитель сделал выводы из истории с моделями Galaxy S6 and S6 Edge

    22:1022

    ZY Optics начинает продажи объективов Mitakon Speedmaster 35mm f/0.95 Mark II для беззеркальных камер : Объективы Mitakon Speedmaster 35mm f/0.95 Mark II выпускаются в вариантах для камер Sony E, Fujifilm X и Canon EOS-M

    20:4312

    Представлен мейнфрейм IBM z13s для безопасных гибридных облаков: Система IBM z13s шифрует данные в два раза быстрее по сравнению с предыдущим поколением мейнфреймов

    19:471

    Samsung и Salted Venture создали умные кроссовки Iofit, которые подскажут, как правильно тренироваться: Умные кроссовки Iofit созданы при поддержке Samsung

    19:272

    Microsoft и NASA показали работу шлема HoloLens в рамках проекта Sidekick: NASA показала, как собирается использовать шлемы HoloLens

    18:512

    Toshiba утверждает, что не собирается прекращать выпуск ПК: Toshiba приписывают намерение передать выпуск ноутбуков Dynabook партнерам

    18:493

    Гибридные процессоры AMD A10-7890K и Athlon 5370 стали доступны для предзаказа: APU AMD A10-7890K и Athlon 5370 стоят $165 и $50 соответственно

    18:2513

    По подсчетам TrendForce, поставки ноутбуков за год сократились на 6,3%: Всего в 2015 году было отгружено 164,4 млн ноутбуков

    18:20

    Специалисты Mitsubishi Electric разработали технологию оптической связи, позволяющую получить скорость 1 Тбит/с в существующих сетях: Специалист Mitsubishi используют в одном канале одиннадцать длин волн (поднесущих)

    17:541

    Появились изображения смартфонов Samsung Galaxy S7 и S7 edge различных цветов : Анонс смартфонов Samsung Galaxy S7 и S7 edge ожидается 21 февраля

    17:1333

    Google в скором времени прекратит поддержку Picasa и ограничит функциональность сервиса: Google предлагает пользователям переходить с Picasa на Google Photos

    17:056

    Intel Xeon D-1571 — флагманская 16-ядерная однокристальная система, работающая на невысокой частоте: Intel готовит SoC Xeon D-1571

    16:484

    Гарнитура виртуальной реальности Mattel View-Master Viewer DLX будет стоить $40 и появится на рынке осенью: Устройство, использующее экран смартфона, получило улучшенные оптические элементы

    16:232

    Для гарнитур виртуальной реальности будет достаточно производительности видеокарт AMD Polaris стоимостью менее $350: AMD позиционирует новые видеокарты для сегмента VR

    16:222

    ASICS Corporation приобрела разработчиков ПО Runkeeper: Runkeeper переходит под крыло ASICS Corporation

    15:31

    Созданы самые точные в мире атомные часы на основе одного иона иттербия: Учёные создали самые точные в мире часы

    15:1410

    В мониторе Asus MG28UQ установлена 28-дюймовая панель разрешением 3840 х 2160 пикселей: Оснащение монитора Asus MG28UQ включает один вход HDMI 2.0, два входа HDMI 1.4a и один вход DisplayPort 1.2

    14:0012

    Появились первые изображения и предварительные спецификации камеры Canon EOS 80D: Ожидается, что одновременно с камерой будет представлен объектив Canon EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM

    13:3514

    Специалистами imec создан датчик изображения, чувствительный в диапазоне 470-900 нм: Фактически, в изделии imec объединено два датчика

    13:064

    Смартфон Freedom 251 будет продаваться по цене около $7: Производитель не скрывает того, чтобы устройство было разработано при финансовой поддержке правительства Индии

    12:199

    Владельцы RuTracker.org подготовили более 100 новых доменов на случай разделегирования: Администраторы торрент-трекера считают крайне низкой вероятность разделегирования домена

    11:5723

    Apple обещает исправить ошибку, блокирующую смартфоны iPhone и планшеты iPad, в одном из обновлений iOS: Производитель не объясняет причины, по которым происходит блокировка

    11:4926

    H3 Dynamics называет Dronebox началом «интернета дронов»: Питание Dronebox получает от автономного источника — солнечной батареи

    11:114

    Смартфон LG Stylus 2 анонсирован до начала MWC 2016: LG Stylus 2 будет предлагаться в титановом, белом и коричневом вариантах исполнения корпуса

    10:237

    Планшет Samsung Galaxy Tab E 7.0 появится в продаже в марте-апреле по цене 169 евро: Другой источник опубликовал уточненные характеристики планшета, а также первые изображения данной модели

    10:039

    Samsung Pay скоро запустят в России. Смартфон Samsung Galaxy S7 получит специальные версии в честь Олимпиады и фильма Batman v Superman: Кроме того, Samsung намеревается поддержать мартовское начало проката нового голливудского блокбастера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

    09:4913

    По слухам, Meizu MX6 будет стоить на $30 меньше, чем Xiaomi Mi5: Смартфон получит 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор емкостью 4000 мА·ч

    09:325

    Универсальный пульт ДУ Sony Huis, основанный на технологии E Ink, поступит в продажу по цене около $250 в марте: Дисплей Sony Huis находится постоянно во включенном состоянии, его габариты составляют 123 x 68 x 24 мм при массе 130 г

    09:1020

    Представлен финальный дизайн смартфона Zopo Speed 8: За несколько дней до презентации устройства на MWC 2016 производитель опубликовал первые изображения, на которых смартфон Zopo Speed 8 запечатлен полностью

    09:00

    Gigabyte Technology и MSI отчитались о результатах своей деятельности в январе 2016: Консолидированная выручка Gigabyte Technology в прошлом месяце составила около 146,14 млн долларов

    08:49

    Google работает над автономным шлемом виртуальной реальности для работы которого не понадобится ни смартфон, ни ПК: Google работает над полноценной гарнитурой VR

    07:203

    Intel представила семь новых однокристальных систем Braswell : Линейка SoC Intel Braswell пополнилась семью новинками

    07:0011

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