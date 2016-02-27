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    27 февраля 2016

    GO-Trust анонсирует поставки решения в области информационной безопасности для мобильных устройств Apple: Независимый поставщик решений безопасности сделал свою разработку доступной для пользователей устройств с iOS

    21:011

    Lexmark сокращает 4% сотрудников, продолжая искать покупателя: Акции Lexmark за последние 12 месяцев подешевели примерно на 30%

    19:224

    Начались продажи eero — «первой в мире домашней системы Wi-Fi»: Цена одного eero — $199, комплекта из трех штук — $499

    18:5020

    Samsung использует тепловые трубки в смартфонах Galaxy S7 и Galaxy S7 edge на базе SoC Snapdragon 820: Не все смартфоны Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 обзаведутся тепловыми трубками

    17:0424

    E Ink Holdings ищет партнера по выпуску электрофоретических панелей размером до 40-50 дюймов по диагонали: В распоряжении EIH есть фабрика 2.5G

    15:2313

    Аналитики JPR подвели итоги четвертого квартала 2015 года на рынке GPU: Рынок GPU несколько вырос по сравнению с третьим кварталом 2015 года

    14:551

    Апелляция Samsung в патентном споре с Apple удовлетворена; два патента Apple признаны недействительными: Суд пришел к выводу, что компания Apple виновна в нарушении одного из патентов Samsung

    12:1625

    Переходник Sigma MC-11 позволяет устанавливать на камеры с креплением Sony E объективы Sigma для камер Canon и Sigma: Переходник Sigma MC-11 стоит $249

    11:585

    Экшн-камера Pro4 стоит $65 и может снимать видео в разрешении 4К, однако этой возможностью мало кто будет пользоваться: В остальном Pro4 является неплохой альтернативой более именитым моделям для начинающих экстремалов

    11:437

    Микроконтроллеры серии Analog Devices ADuCM302x предназначены для устройств интернета вещей: Низкое энергопотребление микроконтроллеров Analog Devices ADuCM302x позволяет увеличить время автономной работы устройств

    11:081

    HTC уверяет, что в смартфоне HTC One M10 будет очень достойная камера: HTC не боится конкуренции с новыми флагманами Samsung и LG

    10:426

    В датчике изображения ON Semiconductor AR1337 разрешением 13 Мп нашла применение технология SuperPD PDAF : Датчик изображения ON Semiconductor AR1337 предназначен для смартфонов и планшетов

    10:33

    Смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 edge будут продаваться без логотипа компании в Южной Корее и Китае: Поэтому если вы увидите у кого-то смартфон без логотипа, который хозяин называет «новым Samsung Galaxy», не спешите заявлять, что это китайский клон

    10:1518

    На мартовской пресс-конференции Apple также ожидается анонс планшета iPad Pro с дисплеем диагональю 9,7 дюйма: Уменьшенный iPad Pro будет стоить примерно столько же, сколько сейчас стоит iPad Air 2

    09:1714

    HTC заявляет, что умные часы компании произведут фурор в индустрии: «Когда HTC покажет свои умные часы, индустрия перевернется с ног на голову»

    09:0614

    Aleutia R50 — безвентиляторный мини-ПК форм-фактора NUC, корпус которого выточен из алюминиевых и медных слитков: Мини-ПК Aleutia R50 стоит от £600

    07:0012

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