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    12 февраля 2016

    Среди грядущих новшеств в Facebook Messenger — интеграция с SMS: Кроме того появится возможность использовать несколько учетных записей

    21:377

    Объявления Google о приеме на работу указывают на желание компании участвовать в выпуске автомобилей: Google приглашает на работу специалистов с опытом работы на автомобильном производстве

    21:09

    По данным IDC, рынок PELS начал быстро сокращаться: В 2014 году объем рынка PELS немного вырос по сравнению с 2013 годом

    19:179

    AMD утверждает, что для работы со шлемом Oculus подойдут системы на основе одного из девяти процессоров компании: AMD опубликовала список процессоров, совместимых с Oculus

    16:3614

    Корпус AeroCool Xpredator 2 для игрового ПК весит 13,34 кг: Корпус AeroCool Xpredator 2 оснащен шестью разъемами USB 2.0, контроллером вентиляторов и доком для накопителя

    15:3521

    Датчик изображения OmniVision OV2744 работает в видимом и инфракрасном диапазоне: Датчик изображения OmniVision OV2744 позволяет наделить ноутбуки и мобильные устройства биометрическими возможностями

    14:213

    Монохромное МФУ Konica Minolta bizhub 226 предназначено для небольших и средних рабочих групп: Монохромное МФУ Konica Minolta bizhub 226 способно за минуту напечатать 22 страницы формата A4

    13:185

    На выставке Embedded World будет представлена операционная система MicroEJ OS 4 для устройств IoT: Выход MicroEJ OS 4 является продолжением недавних анонсов MicroEJ

    12:333

    Bluetooth SIG предлагает архитектуру и инструментарий для подключения «миллиардов устройств к интернету вещей»: Набор инструментов Bluetooth Internet Gateway Smart Starter Kit доступен для загрузки

    11:252

    Финансирование покупки компанией Dell компании EMC за 67 млрд долларов застопорилось: Срок получения кредитов на сумму 10 млрд долларов прошел

    11:072

    Эван Блэсс утверждает, что умные часы HTC One Watch поступят в продажу в апреле: HTC хочет вывести на рынок самые красивые умные часы, которые также будут отличаться очень высоким показателем автономности

    10:285

    Кабель SilverStone CPU03 оснащен разъемом USB-A, нечувствительным к ориентации: Кабель SilverStone CPU03 имеет нейлоновую оплетку, а корпуса разъемов изготовлены из алюминия

    10:1612

    По слухам, за предзаказ смартфона Samsung Galaxy S7 из первой партии будет полагаться гарнитура Samsung Gear VR: Подразделение Samsung Netherlands будет дарить жителям Нидерландов, которые оформят предварительный заказ на новый смартфон Samsung Galaxy S7, гарнитуру виртуальной реальности Samsung Gear VR

    10:093

    Tesla Motors ожидает в этом году получить прибыль: Объем денежных резервов Tesla Motors на 31 декабря 2015 года составлял $1,2 млрд, при этом годом ранее он находился на отметке $1,9 млрд

    09:4337

    Activision Blizzard за год удалось заработать 4,7 млрд долларов и увеличить число пользователей на 25%: Компания Activision Blizzard опубликовала отчет за четвертый квартал и весь 2015 год

    09:42

    В базе данных GFXBench появились все характеристики флагманского смартфона Gionee Elife S8: Объем флэш-памяти Gionee Elife S8 составит 64 ГБ, камеры будут иметь разрешение 16 и 8 Мп

    09:22

    Подтверждены характеристики и цена смартфона UMi Touch, характеристики которого определили покупатели: Рекомендованная розничная цена UMi Touch составит 180 долларов

    09:113

    Смартфоны Moto вновь начнут продаваться в России, стали известны цены: Вчера прошло специальное мероприятие для представителей прессы, на котором было объявлено о возобновлении продаж на российском рынке смартфонов линейки Moto

    09:0510

    Платёжный сервис Samsung Pay заработает в Испании и Великобритании в самое ближайшее время: Samsung Pay придёт в Испанию и Великобританию

    07:305

    Согласно данным Parks Associates, Apple занимает 40% рынка смартфонов США, а на долю Samsung приходится 31%: Parks Associates опубликовала любопытную статистику рынка смартфонов

    07:0014

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