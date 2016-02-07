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    7 февраля 2016

    Кабели BitFenix Alchemy 2.0 для блоков питания с модульными кабельными системами комплектуются резиновыми гребенками: Кабели Alchemy 2.0 предложены в нескольких комплектах и вариантах цветового оформления

    19:427

    Специалисты Renesas Electronics создали схему обработки видео, интегрируемую в однокристальные системы для самоуправляемых автомобилей: Схема может обрабатывать до 12 каналов Full HD с минимальными задержками при потребляемой мощности всего 197 мВт

    18:544

    Nintendo отказалась от идеи следить за качеством вашего сна: Похоже, компания решила заново расставить приоритеты и сконцентрироваться на новой игровой консоли Nintendo NX

    14:542

    Roccat Ryos MK FX: клавиатура с функциональной подсветкой каждой клавиши, имеющей более 16 млн. оттенков: Клавиатура Roccat Ryos MK FX уже поступила в продажу

    14:479

    Результаты тестирования GPU Adreno 530 в составе SoC Snapdragon 820 показывают его тотальное превосходство над конкурентами: GPU Adreno 530 является наиболее производительным графическим ядром среди смартфонных SoC

    14:1247

    Защищённые накопители Adata HD650X и HD710M ориентированы на разные категории потребителей: Adata представила накопители HD650X и HD710M

    13:545

    Yahoo подтверждает намерение сократить 15% персонала и продать «нестратегические активы» на сумму более 1 млрд долларов: План Yahoo рассчитан на ближайшие год-два

    11:251

    Apple снова обязали выплатить компании VirnetX внушительный штраф за нарушение патентов: Apple нарушила патенты VirnetX

    09:0026

    GoPro оставит в продаже всего три модели своих камер Hero4: GoPro отчиталась за 2015 финансовый год

    08:005

    Очередной финансовый квартал Sharp снова завершился убытками и снижением доходов: Sharp отчиталась за третий квартал 2015 года

    07:305

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