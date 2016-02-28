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    28 февраля 2016

    Наушники Ossic X калибруются под пользователя: В общей сложности в наушниках Ossic X установлено восемь излучателей

    23:4311

    Apple получила патент на трехмерное отображение объектов на цифровых картах: По замыслу изобретателей, трехмерное изображение должно строиться с точки зрения виртуальной камеры, размещаемой над картой

    13:3842

    Часы Calendar Watch показывают на циферблате расписание на день: Разработчики What? ищут место на рынке носимой электроники

    13:1111

    Список, из-за которого приостановилась сделка между Sharp и Foxconn, включает не долги, а риски: Foxconn и Sharp согласились продлить срок переговоров на одну-две недели

    12:323

    Аналитики IDC подсчитали, что в 2015 году рынок носимой электроники вырос на 171,6%: Лидером рынка носимой электроники является компания Fitbit

    12:074

    Набор для сборки 3D-сканера CowTech Ciclop оценен в $99: Отгрузка наборов для сборки CowTech Ciclop должна начаться в апреле

    10:224

    До конца марта будут произведены 17,2 млн смартфонов Samsung Galaxy S7 и S7 edge: Напомним, начало продаж Samsung Galaxy S7 и S7 edge ожидается 11 марта

    09:2923

    Пользователи YouTube получили возможность размывать любые объекты в роликах: 1 января 2016 года первые беспилотные машины выедут на улицы Онтарио

    09:046

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