  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    8 января 2016

    Plugable анонсирует продажи стыковочной станции и адаптеров с интерфейсом Thunderbolt 3: Новинки Plugable должны появиться в продаже в текущем квартале

    23:219

    На CES показан твердотельный накопитель Plextor M8Pe в виде карты расширения PCIe: SSD Plextor M8Pe поддерживает NVMe

    22:466

    Голосовая связь в камере для внутренних систем видеонаблюдения Vivint Ping включается одним прикосновением: Vivint Ping — первая камера для внутренних систем видеонаблюдения с функцией голосовой связи, активируемой одним прикосновением

    21:352

    Компания Harman представила автомобильную навигационную систему с оперативной интеграцией данных из облака: Помимо данных картографического сервиса, водитель получит информацию от сети датчиков

    21:187

    Toshiba наделяет накопители Canvio Premium и TransMemory EX Dual разъемами USB-C: Накопители Toshiba Canvio Premium и TransMemory EX Dual также оснащены разъемами USB-A

    20:09

    Производитель называет JBL Everest Elite 100 первыми беспроводными канальными наушниками с активной системой шумоподавления NXTGen : Наушники JBL Everest Elite 100 оценены в $199

    19:499

    Беззеркальная камера Fujifilm X-E2S формата APS-C будет иметь разрешение 16 Мп: Камера Fujifilm X-E2S получит гибридную систему автоматической фокусировки

    19:357

    Объем флэшки OWC Envoy Pro mini — 480 ГБ, скорость передачи данных — 427 МБ/с: Цена накопителя OWC Envoy Pro mini объемом 480 ГБ — $287

    19:238

    Студенты Сеульского университета могут прокатиться на беспилотном авто Snuber: Беспилотная машина Snuber основана на Hyundai Genesis

    19:031

    Представлен референсный дизайн адаптера WiGig IEEE 802.11ad для порта USB 3.0 : Экспоненциальный рост беспроводного трафика приводит к переполнению сетей Wi-Fi

    18:483

    Процессоры Core M пришли на мини-ПК Intel Compute Stick, принеся с собой троекратную прибавку к стоимости: Новые мини-ПК Intel Compute Stick получили процессоры Core M и далеко не низкую стоимость

    18:4115

    PicoCluster и Pine64 обещают революцию в компьютерной отрасли: PicoCluster и Pine64 объявили о стратегическом партнерстве

    18:333

    Появились предварительные спецификации камеры Fujifilm X-Pro2: Компоненты Fujifilm X-Pro2 разместятся в корпусе из магниевого сплава с защитой от пыли и влаги

    18:143

    Веб-камеру Razer Stargazer с поддержкой технологии Intel RealSense производитель называет самой продвинутой в мире: Веб-камера Razer Stargazer стоит $200

    17:592

    Lenovo IdeaCentre 610S — компактный настольный компьютер со съемным проектором: Lenovo IdeaCentre 610S в комплекте с проектором оценен в $850

    17:50

    MSI Gaming 27XT — уникальный моноблочный ПК, на задней стенке которого есть специальный модуль для подключения видеокарты: Моноблок MSI Gaming 27XT можно оснастить обычной видеокартой

    17:419

    Чтобы застегнуть кроссовки Digital Sole, нужен смартфон: Компания Zhor Tech показала на CES 2016 умную обувь

    17:3317

    Razer Nabu Watch — электронный хронограф с расширенными возможностями и двумя аккумуляторами: Часы Razer Nabu Watch стоят $150

    16:523

    В серию мультимедийных ноутбуков Lenovo IdeaPad 700 вошли две модели — с экранами диагональю 15,6 и 17,3 дюйма: Lenovo называет IdeaPad 700 «самыми мощными мультимедийными ноутбуками, из когда-либо выходивших с конвейера»

    16:50

    Razer и Lenovo показали на CES 2016 игровой ПК Y900 Razer Edition Gaming Desktop и монитор Y27g Razer Edition Curved Gaming Display: Razer и Lenovo привезли на CES первые совместные продукты

    16:28

    Смартфон Oppo F1, который должен стать фотографическим флагманом компании в среднем сегменте, получит 3 ГБ ОЗУ: Смартфон Oppo F1 оснастят 13-мегапиксельной камерой

    16:031

    Новые телевизоры OLED компании LG характеризуются толщиной всего 2,57 мм: LG представила самые тонкие в мире телевизоры OLED

    15:5446

    Моноблочный компьютер Lenovo IdeaCentre AIO 510S отличается тонкими рамками экрана: Lenovo называет IdeaCentre AIO 510S «супертонким безрамочным моноблоком»

    15:505

    По словам производителя, устройство Gymwatch Sensor превращает часы Apple Watch в персонального тренера : Устройство Gymwatch можно увидеть на выставке CES 2016

    15:44

    Китай уже в этом году опередит США по продажам 3D-принтеров: Для китайского рынка 3D-принтеров характерно преобладание настольных моделей

    15:301

    Компактная камера Polaroid Snap+ с технологией мгновенной печати получила небольшой экран и новый 13-мегапиксельный датчик: Компактная камера Polaroid Snap+ попадёт в продажу только в конце года

    15:27

    Samsung представила новый мобильный ПК Chromebook 3 с процессором Celeron N3050: Представлен хромбук Samsung Chromebook 3

    15:022

    На CES показан концепт-кар Faraday Future FFZero 1: Особенностью FFZero 1 является модульная архитектура

    14:578

    Компактный ноутбук Lenovo IdeaPad 710S отличается тонкими рамками экрана: Стоимость базовой версии Lenovo IdeaPad 710S — $800

    14:501

    SteelSeries Rival 700 — игровая мышь с экраном OLED и технологией оповещения об игровых событиях посредством вибрации: Мышь SteelSeries Rival 700 с экраном OLED стоит $100

    14:454

    Royole-X — персональный кинотеатр на голове у пользователя: В складную видеогарнитуру Royole-X встроен дисплей AMOLED толщиной 0,01 мм

    14:335

    Sony привезла на CES 2016 множество портативных акустических систем: Sony анонсировала портативные колонки SRS-X77, SRS-X99, SRS-ZR7, SRS-ZR5, SRS-XB3 и SRS-XB2

    14:2013

    В зарядном устройстве Salcomp Speedy с разъемом USB-C используется контроллер Lattice LIF-UC: Устройство Salcomp Speedy с разъемом USB-C рассчитано на любое входное напряжение, стандартное для электросети

    13:50

    В суперзуме Canon PowerShot SX420 IS используется датчик изображения типа CCD: Продажи PowerShot SX420 IS начнутся в марте по цене $400

    13:375

    Компактная камера Canon PowerShot SX540 HS относится к категории суперзумов: Продажи PowerShot SX540 HS начнутся в марте по цене $400

    12:535

    Смартфон ZTE Nubia X8 получит SoC Snapdragon 820 и аккумулятор емкостью 4500 мА·ч: Полноценный анонс устройства ожидается 18 января

    12:141

    Трансформируемые ноутбуки Asus VivoBook Flip TP301 и TP501 получили экраны IPS: Asus представила ноутбуки VivoBook Flip TP301 и TP501

    12:111

    Камера Activeon Solar X с поддержкой видео 4К комплектуется доком с солнечными батареями: В продаже камера Activeon Solar X должна появиться в марте

    12:01

    Слабые продажи iPhone 6s уже отразились на финансовых результатах поставщиков компонентов: Некоторые тайваньские производители сенсорных панелей отчитались о существенном снижении продаж из-за ослабленного спроса на смартфоны Apple

    11:5943

    Чехол Olloclip Studio поможет превратить смартфон Apple в продвинутое фотоустройство: Чехол Olloclip Studio стоит $90

    11:55

    Seagate прогнозирует дальнейший рост поставок накопителей, не предназначенных для пользовательских ПК: Cоотношение цены жестких дисков и твердотельных накопителей Seagate в 2016 останется не прежнем уровней и составит 1:10

    11:471

    Apple покупает молодую компанию Emotient, занимающуюся разработками в области искусственного интеллекта: Ранее компания Emotient получила 8 млн долларов на развитие от инвесторов, в числе которых значится Intel Capital

    11:3121

    Смартфон Xiaomi Redmi 3 поступит в продажу 12 января: На картинке также говорится о том, что смартфон получил пятидюймовый дисплей, металлический корпус и характерный дизайн задней панели

    11:285

    Mercedes-Benz сможет делать новый автомобиль E-Class более самоуправляемым, обновляя встроенное ПО: Mercedes-Benz собирается массово выпускать электромобили

    11:07

    Первая партия «облачных» смартфонов Nextbit Robin отправится заказчикам 16 февраля: Главный дизайнер Nextbit Robin Скотт Кройл (Scott Croyle) в ходе CES 2016 сообщил о том, что первая партия смартфонов в количестве 1000 штук отправится тем, кто профинансировал проект, 16 февраля этого года

    10:503

    На CES показан первый пассажирский дрон: Дрон Ehang 184 может перевезти одного пассажира на расстояние около 35 км

    10:3912

    Камера Olympus Stylus Tough TG-870 имеет усиленное исполнение: Камера Olympus Stylus Tough TG-870 адресована любителям активного отдыха

    08:304

    Swiftech начинает продажи СВО серий Drive X2 и Drive X2 Prestige: В серии СВО Swiftech Drive X2 и Drive X2 Prestige вошло по три модели

    08:001

    Withings Go — трекер активности с примитивным экраном E Ink и стоимостью $70: Монитор активности Withings Go умеет считать проплытое расстояние

    08:007

    Broadcom BCM43012: экономичная микросхема для устройств с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth: Broadcom BCM43012 предназначена для носимой электроники и других экономичных изделий

    07:40

    Платформа беспроводной зарядки Semtech TS80K поддерживает два режима: WPC Qi 1.2 и PMA SR1E : Платформа беспроводной зарядки Semtech TS80K рассчитана на мощность до 15 Вт

    07:30

    TP-Link AD7200 Talon — первый в мире маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi 802.11ad: Роутер TP-Link AD7200 Talon поддерживает Wi-Fi 802.11ad

    07:2016

    Микросхема Cypress S6BL111A позволяет сделать электронику светодиодных фар меньше и дешевле: Важным достоинством S6BL111A являются широкие пределы входного напряжения 4,5-42 В

    07:001

    Альянс Renault-Nissan планирует в течение ближайших четырех лет выпустить более десятка моделей самоуправляемых автомобилей: Уже в этом году должны появиться автомобили Renault-Nissan, способные самостоятельно передвигаться по автостраде в пределах одной полосы

    07:0017

    Ноутбук Razer Blade Stealth позволяет подключить док-станцию Core с установленной в ней настольной видеокартой: Ноутбук Razer Blade Stealth стоит $1000

    07:0012

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018