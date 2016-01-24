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    24 января 2016

    Собраны средства на изготовление полнокадрового объектива, который его создатели называют самым светосильным в мире: Объектив с фокусным расстоянием 50 мм и максимальной диафрагмой F/0,75 можно будет установить на камеры с креплением Leica M, Sony Alpha Nex, Fuji X, Canon EF-M, Leica T и Leica SL, Samsung NX и Micro Four Thirds

    23:3824

    Представлены системные платы Biostar A70MD Pro и A70MG Pro: Платы типоразмера microATX построены на чипсете AMD A70M

    21:572

    Монитор iiyama ProLite XUB3490WQSU с панелью AH-IPS обойдётся покупателям в 800 евро: Монитор iiyama ProLite XUB3490WQSU получил 34-дюймовый экран

    21:574

    TC-Lease и Kyocera начали строительство крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанции: Водохранилище, выбранное для размещения электростанции, предназначено для промышленного использования

    21:3321

    Asus и Gigabyte смогут удержать поставки системных плат примерно на уровне прошлого года: Asus и Gigabyte продадут 4,2-4,5 млн системных плат за первый квартал

    21:323

    Google заплатила Apple миллиард долларов, чтобы остаться поисковой строкой в интерфейсе iPhone : Опубликованные данные дают представление о том, как далеко может зайти Google

    20:4634

    Адаптер Commlite CM-ENF-E1 AF позволяет использовать объективы с креплением Nikon F с камерами с креплением Sony E с сохранением автофокусировки: Адаптер Commlite CM-ENF-E1 AF стоит без малого $400

    20:0511

    По слухам, запуск смартфона Microsoft Lumia 650 отложен на середину февраля из-за программных ошибок: Якобы задержка обусловлена определенными программными ошибками, которые всплыли на стадии финального тестирования

    12:1648

    В течение первого месяца более 295 тыс. американцев зарегистрировали свои дроны : Четверг стал последним днем, когда пользователями предлагали зарегистрироваться бесплатно

    12:007

    UMi Apollo превратился в UMi Touch, смартфон поступит в продажу 20 марта: Предварительные заказы на смартфон начнут принимать 18 февраля, на этой стадии UMi Touch будет предлагаться по цене $180

    11:487

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