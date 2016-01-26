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    26 января 2016

    Компьютерный корпус NZXT Manta с выпуклыми панелями рассчитан на платы типоразмера mini-ITX : Компьютерный корпус NZXT Manta весит 7,2 кг

    21:5715

    Пионер исследований в области искусственного интеллекта Марвин Минский умер в возрасте 88 лет: Минский внес значительный вклад в развитие компьютерных наук

    20:485

    Из-за снижения планов по поставкам умные часы Apple Watch 2 будет делать только Quanta Computer: Прогноз по поставкам умных часов Apple Watch на 2016 год, который был сделан специалистами Apple в четвертом квартале 2015, был подкорректирован в сторону уменьшения

    20:2916

    Toshiba приписывают намерение продать производство HDD: Сейчас Toshiba принадлежит 17% мирового рынка HDD

    20:1414

    В серию 3D-карт Palit GeForce GT 710 вошли модели с пассивным охлаждением: Основой 3D-карт серии Palit GeForce GT 710 служит графический процессор Nvidia GK208

    18:587

    Компания Rambus отчиталась за последний квартал 2015 года и год в целом: Доход Rambus в 2015 году превысил 296 млн долларов

    18:304

    Смартфон Asus Zenfone 2 Deluxe Special Edition получил новый процессор: Теперь для Asus Zenfone 2 Deluxe Special Edition доступна как SoC Intel Atom Z3580, так и Intel Atom Z3590

    17:155

    Google выделит 5,3 млн долларов некоммерческим организациям Германии на закупку хромбуков для беженцев: Google поможет беженцам хромбуками

    16:2719

    AMD продлила лицензионное соглашение с Rambus еще на пять лет: Это уже третье продление соглашения между AMD и Rambus

    16:143

    Samsung переведёт свои приложения для Android на платформу iOS: Samsung выпустит для iOS все свои фирменные приложения

    16:108

    Планшет Apple iPad Air 3 может получить четыре громкоговорителя: И светодиодную вспышку, которая сопроводит основную камеру

    16:0045

    Смартфон Samsung со складным дисплеем может быть представлен в феврале: Пока Apple только собирается использовать дисплеи OLED, лидер отрасли уходит в отрыв

    15:5458

    Samsung откроет в Нью-Йорке собственную студию по созданию контента для устройств виртуальной реальности : Samsung сама будет создавать видеоматериалы для своих шлемов VR

    15:501

    Фотографии чехлов для смартфона LG G5 подтверждают отсутствие фирменных тыльных кнопок : Смартфон LG G5 действительно получит металлический корпус

    15:274

    Представлены системы жидкостного охлаждения Antec Kuhler H2O H600 Pro и H1200 Pro: На СВО Antec Kuhler H2O H600 Pro и H1200 Pro предоставляется пятилетняя гарантия

    15:201

    У смартфона Samsung Galaxy A9 может появиться модификация edge с изогнутым экраном: Samsung готовит смартфон SM-A9100

    15:06

    Apple покидает Стив Задески, возглавляющий команду разработчиков первого автомобиля компании: Apple лишилась главного разработчика их первого автомобиля

    14:5018

    Заблокированный в России трекер RuTracker.org больше не будет удалять раздачи по просьбе правообладателей: Ранее RuTracker.org отличался от других торрент-трекеров тем, что он удалял раздачи по просьбе правообладателей

    12:1443

    Смартфон начального уровня LG K4 оснащен SoC MediaTek MT6735M: LG K4 на текущий момент — младший представитель серии K смартфонов LG

    11:404

    Philips S711L выглядит как планшет, но поддерживает голосовые звонки: Philips S711L выполнен в духе Huawei MediaPad X1

    10:503

    Опубликована фотография, на которой, предположительно, запечатлены смартфоны iPhone 5 и iPhone 5se: Как и сообщалось ранее, ребра на передней панели iPhone 5se закруглены, как у iPhone 6 и iPhone 6s

    10:1915

    Google начала ввод в эксплуатацию крупнейшей бесплатной сети Wi-Fi в Индии: Первую бесплатную точку доступа Wi-Fi открыли на железнодорожном вокзале в Мумбаи

    09:525

    Появилась информация о четырех версиях смартфона Xiaomi Mi 5: Кроме того, на китайских форумах появились фотографии, на которых, как утверждается, запечатлен корпус Xiaomi Mi 5

    09:283

    Mediatek отрицает проблемы с Wi-Fi в SoC Helio X10: В заявлении пресс-службы Mediatek говорится о том, что у SoC Helio X10 нет никаких проблем, которые могли бы привести к ухудшению сигнала Wi-Fi

    09:174

    Смартфон Elephone P9000 поддерживает технологию беспроводной зарядки: Первая партия Elephone P9000 для оформивших предварительный заказ будет отгружена в феврале

    09:01

    Смартфон Lenovo K5 Note получил SoC Helio P10 при цене 167 долларов: Смартфон получил цельнометаллический корпус, однокристальную систему Mediatek Helio P10, дисплей диагональю 5,5" с разрешением 1920 х 1080 пикселей, дактилоскопический датчик, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти

    08:477

    Видеокарта AMD Radeon R9 Fury X2 трудилась в составе компьютера Falcon Northwest во время выставки VRLA: Видеокарта AMD Radeon R9 Fury X2 уже существует в виде готовых решений

    07:302

    HTC готовит бюджетный планшет Desire T7 с платформой Spreadtrum SC8830: Планшет HTC Desire T7 получит 1 ГБ ОЗУ

    07:001

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