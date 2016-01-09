  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    9 января 2016

    На CES замечена камера Kodak Astro Zoom AZ901 с 90-кратным зум-объективом: Данных о цене камеры Kodak Astro Zoom AZ901 пока нет

    23:5915

    ViewSonic представила на CES 2016 линейку игровых мониторов; разрешение флагманской модели — не 4К: Серию XG возглавила модель ViewSonic XG2703-GS

    21:273

    По оценке CTA, развитие IoT приведет к тому, что рынок потребительской электроники в этом году только в США достигнет 287 млрд долларов: Основные точки роста — телевизоры 4K UHD, носимая электроника и дроны

    20:233

    Ineda начинает выпуск однокристальных систем для носимой электроники и IoT с минимальным энергопотреблением: Однокристальные системы серии I3 потребляют 29 мкА/МГц

    20:02

    Meizu также придётся прибегнуть к сокращению штата сотрудников : Meizu уволит около 200 сотрудников

    19:436

    Беспроводные наушники UA Headphones Wireless Heart Rate - Engineered by JBL умеют измерять пульс: Наушники UA Headphones Wireless Heart Rate - Engineered by JBL стоят $250

    19:313

    На WDC 2016 Doogee покажет интересный смартфон по цене до $50, «раскладушку» и флагман на базе SoC Helio X20: На этом мероприятии компания покажет, как минимум, три смартфона, включая флагманскую модель Doogee Flag F7 за $170

    19:135

    Новые GPU Imagination Technologies PowerVR Series7XT Plus ориентированы на системы машинного зрения и глубокого обучения: В линейку Imagination Technologies PowerVR Series7XT Plus входят GPU GT7200 Plus и GT7400 Plus

    18:574

    Серия Lexar Professional 1800x microSD UHS-II включает карты памяти объемом до 128 ГБ: Продажи карт памяти Lexar Professional 1800x microSDHC и microSDXC UHS-II уже начались

    18:544

    InvenSense MOD-1600 — самый маленький шестиосевой термостабилизированный датчик движения для дронов, носимых дисплеев и интернета вещей: Размеры MOD-1600 в 16-выводном корпусе — 13 x 8 x 4 мм

    18:412

    Casio разработала 2.5D-принтер для создания печатных материалов, ориентированных на людей с проблемами зрения: Принтер Casio 2.5D Printer способен создавать печатные изображения с объёмом

    18:28

    У Amazon готовы собственные процессоры: Дочернее предприятие Amazon начало продажу однокристальных систем собственной разработки

    18:233

    DeepCool Genome — компьютерный корпус со встроенной системой жидкостного охлаждения, украшенный стилизованной спиралью ДНК: Корпус DeepCool Genome со встроенной СВО оценен производителем в $250

    18:081

    В нынешнем году BlackBerry не выпустит ни единого смартфона с собственной операционной системой: BlackBerry, по сути, отказывается от своей ОС

    17:4712

    На CES 2016 компания Corning показала, в каких именно сегментах будут использоваться её защитные стёкла в ближайшем будущем: Corning показала на CES, какие сегменты её интересуют в этом году

    17:33

    LG показала на CES 2016 гибкую панель OLED, которую можно свернуть в трубочку: LG показала на CES 2016 сворачиваемые панели OLED

    16:4917

    Withings Thermo — умный инфракрасный термометр, измеряющий температуру за две секунды : Термометр Withings Thermo стоит $100

    16:2211

    Toshiba dynaPad — самый тонкий и легкий 12-дюймовый планшет с ОС Windows 10: Толщина Toshiba dynaPad — 6,9 мм

    16:1810

    Модули Intel Curie станут основой для умного спортивного инвентаря уже в нынешнем квартале: Модули Intel Curie помогут компании закрепиться в спортивном сегменте

    16:062

    Флэш-накопитель Lexar JumpDrive C20i оснащен разъемами Lightning и USB-A: Накопитель Lexar JumpDrive C20i соответствует спецификации USB 3.0

    15:491

    Misfit Spector — и беспроводные наушники, и трекер активности, и пульт управления для смартфона: Гибридное устройство Misfit Spector выделяется своими возможностями

    15:431

    Yahoo планирует сократить не менее 10% персонала, увольнения могут начаться уже в этом месяце: Решению о сокращении предшествовали действия одного из инвесторов, Starboard Value

    15:28

    Компактный тестер Nima определит наличие глютена в пище за две минуты: Тестер глютена Nima стоит $250

    15:024

    Внешний SSD в корпусе Patriot Gauntlet 4 можно подключать к разъемам USB-A и USB-C: Продажи Gauntlet 4 начнутся ближе к концу квартала по цене $40

    13:31

    Мини-док Analogix SlimPort Nano∙Console USB-C предназначен для мобильных устройств с портом USB-C: Мини-док Analogix SlimPort Nano∙Console USB-C позволяет подключать телевизор к смартфону или планшету

    13:10

    Часы Sensorwake будят запахами: Появление Sensorwake в продаже ожидается в мае по цене $109

    12:414

    Бизнес-планшет Dell Latitude 12 7000 (7275): Intel Core M (Skylake), Thunderbolt 3 и опциональный дисплей разрешением 4K: Dell Latitude 12 7000 (7275) оценен в $1050

    12:3012

    Поддержка iOS может быть добавлена в Samsung Gear S2 уже на следующей неделе: Обещанная функциональность будет реализована в середине января, то есть, вполне возможно, уже на следующей неделе

    12:2153

    Контроллер CamFi предназначен для беспроводного управления зеркальными камерами Nikon и Canon: Время автономной работы CamFi — шесть часов

    12:214

    В Facebook Messenger уже более 800 млн активных пользователей: В августе 2014 году компания Facebook отчиталась о том, что пользовательская база Facebook Messenger превысила 500 млн человек

    12:08

    Планшетный компьютер Dell Latitude 11 5000 (5175) оснащается процессорами Intel Core M и экраном диагональю 10,8 дюйма: Dell Latitude 11 5000 (5175), вероятно, является сменщиком модели Venue Pro

    12:004

    Беспроводной адаптер TrendNet TEW-809UB с четырьмя антеннами подключается к порту USB 3.0: Продажи TEW-809UB производитель обещает начать этой весной по цене $110

    11:552

    Смартфон LeTV Le Max Pro оценен в $533: LeTV Le Max Pro поступит в продажу по цене около $533

    11:532

    Lenovo отказывается от использования бренда Motorola: Смартфоны компании будут выпускаться с логотипом Lenovo, причем бюджетные устройства будут использовать бренд Vibe, а премиальные — Moto

    11:3411

    Мониторы Dell UltraSharp 27 InfinityEdge и UltraSharp 24 InfinityEdge отличаются тонкими рамками экрана : Dell UltraSharp 27 InfinityEdge и UltraSharp 24 InfinityEdge оценены в $720 и $350

    11:301

    Imation продает свою штаб-квартиру и торговую марку Memorex : В Imation утверждают, что это плановый процесс избавления от неосновных активов

    11:26

    Продажи HTC за год упали на 35%: Если в 2014 году продажи HTC составляли 5,64 млрд долларов, то в прошлом году они снизились до 3,65 млрд долларов

    11:1620

    Накопитель OCZ RevoDrive 400 демонстрирует скорости до 2,4 ГБ/с: На CES показаны твердотельные накопители OCZ Trion 150 и RevoDrive 400

    11:007

    В линейку смартфонов TP-Link Neffos C5 вошли три модели с экранами диагональю 4,5, 5 и 5,5 дюйма: TP-Link Neffos C5L, Neffos C5 и Neffos NC Max поступят в продажу в конце первого квартала

    10:304

    Монитор Dell UltraSharp UP3017Q с 30-дюймовым экраном OLED оценен в $5000: Dell UltraSharp UP3017Q поступит в продажу в США 31 марта

    09:3028

    Если верить Akitio, Thunder3 Duo Pro — первый в мире внешний массив RAID с интерфейсом Thunderbolt 3: Продажи Thunder3 Duo Pro должны начаться в этом квартале по цене $389 (без накопителей)

    09:003

    Intel анонсировала пять новых встраиваемых процессоров: Intel представила CPU Celeron G3900E, G3900TE, G3900TE, G3902E и Pentium G4400TE

    09:004

    Seagate считает Backup Plus Ultra Slim самым тонким внешним жестким диском объемом 2 ТБ: Толщина Backup Plus Ultra Slim — 9,6 мм

    08:305

    BlackBerry представила платформу QNX Platform for ADAS для автомобильных систем помощи водителю: BlackBerry рассказала о своих амбициях в автомобильном сегменте

    08:30

    Робот-проектор Cerevo Tipron работает автономно два часа: В сложенном состоянии робот Cerevo Tipron имеет габариты 300 x 340 x 400 мм

    08:003

    LG Smart Security Device представляет собой и камеру безопасности со встроенной сиреной, и концентратор для системы умного дома: Устройство LG Smart Security Device поддерживает сервис ADT Canopy

    08:00

    Производитель считает, что твердотельный накопитель Lite-On J8 хорошо походит для интернета вещей: Накопитель Lite-On J8 выполнен в типоразмере M.2 и оснащен интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    07:303

    Через несколько дней любой желающий сможет использовать систему Remix OS с обычными ПК: Операционная система Remix OS станет доступной для настольных и мобильных ПК

    07:3012

    Atlas, Moov и Omate присоединились к программе MasterCard по превращению носимой электроники в платёжные устройства: MasterCard уже обзавелась первыми партнёрами по программе Commerce for Every Device

    07:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018