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    12 января 2016

    Мини-ПК Voyo V3 получил корпус из стекла и металла, ЦП Atom x7-Z8700 и флэш-память объемом 128 ГБ: Voyo V3 лишился аккумулятора, который был у предшественника, но стал мощнее

    21:1510

    Смартфон Samsung Galaxy S7 на базе SoC Snapdragon 820 засветился в AnTuTu: Очевидно, что на момент анонса Samsung Galaxy S7 компании будет сложно удивить общественность какими-то другими подробностями

    18:3528

    Ruggie — коврик-будильник, отключить который можно только встав на него: Коврик Ruggie поможет проснуться утром

    18:1916

    В операционной системе iOS 9.3 появилась функция Night Shift: Apple выпустила iOS 9.3 beta

    16:5918

    Samsung показала устройство S-Patch — прототип трекера активности с микросхемой Bio-Processor: Samsung показала прототип устройства с собственным биопроцессором

    15:53

    Transcend отчиталась о снижении продаж на 8,5% за год, но дела Adata Technology идут значительно хуже: По результатам года продажи снизились на 8,5% и составили 743,8 млн долларов

    15:442

    Фотогалерея дня: луноход Audi Lunar Quattro: Луноход Audi Lunar Quattro привезли на Детройтский автосалон

    15:3221

    Samsung перестроит старый ипподром в полигон для тестирования технологий беспилотных автомобилей: Samsung построит собственный полигон для тестирования беспилотных машин

    15:1110

    В Сети появилась фотография, запечатлевшая прототип нового смартфона Nokia: Присутствие на корпусе полосок, за которыми, скорее всего, скрываются антенны, как у последних смартфонов HTC и Apple, указывает на использование металлического корпуса

    14:572

    Стали известны подробности о смартфонах Samsung Galaxy J1 и J5 нового поколения: Samsung готовит новые аппараты Galaxy J1 и J5

    14:5415

    Портативная акустическая система Creative Sound Blaster Roar Pro может выступать в роли внешнего аккумулятора: АС Creative Sound Blaster Roar стоит $350

    14:363

    Мини-ПК ECS Liva One стал больше и производительнее, нежели предшественники: Мини-ПК ECS Liva One получил CPU Skylake

    14:1011

    BlackBerry обещает поддержку своей ОС на протяжении всего года: BlackBerry пока не собирается отказываться от собственной ОС

    13:571

    Creative X-Fi Sonic Carrier — внушительная акустическая система с 17 излучателями в одном корпусе: Акустическая система Creative X-Fi Sonic Carrier стоит $5000

    13:1827

    Чехол One2Touch SlimType для смартфона Samsung Galaxy S6 может предложить физическую клавиатуру, не закрывая экран: Чехол One2Touch SlimType стоит $40

    12:344

    По слухам, четырехдюймовый смартфон Apple, который теперь называют iPhone 5e, будет продаваться по цене $500: Буква «e» в названии будет обозначать слово enhanced и указывать на то, что речь идет об улучшенной версии пятого iPhone

    11:4576

    Продажи Gigabyte за год снизились почти на 7%: На этой неделе Gigabyte Technology отчиталась о результатах своей деятельности в декабре прошлого года, подтвердив, снижение поставок материнских плат отразилось на итоговых показателях компании

    11:351

    Сегодня Microsoft прекращает поддержку Windows 8: Сегодня компания Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 8, которую небезосновательно считают одной из самых спорных версий Windows

    11:2317

    180 млн ПК, 18 млн Xbox One и более 1 млн смартфонов используют Windows 10: Microsoft уточнила, что речь идет только об активных устройствах, которые были замечены в Сети в течение последних 28 дней

    10:4022

    По слухам, пользователи Mac получат Facebook Messenger: В Сети появилась нечеткая фотография, которая может указывать на то, что Facebook занимается разработкой версии Messenger для Mac

    10:263

    Смартфон ZTE Blade D Lux оснащен камерами разрешением 8 и 13 Мп: ZTE Blade D Lux оценен в $170

    10:201

    Новые фотографии Xiaomi Mi 5 демонстрируют смартфон в черном корпусе: Опубликованные пользователем китайской социальной сети Weibo фотографии Xiaomi Mi 5 демонстрируют очень похожее внешне устройство, только на этот раз в черном корпусе

    10:126

    MSI смогла немного улучшить прошлогодний результат: По сравнению с ноябрем 2015 показатели снизились на 10,72%, но в декабре позапрошлого года компания смогла заработать на 12,93% меньше

    09:592

    Сервис Apple Music привлек более 10 млн пользователей платной подписки за полгода: Apple Music, месячная подписка в котором обходится в 10 долларов, запущен в более чем 100 странах мира

    09:1322

    Прием предзаказов на шлем HTC Vive стартует 29 февраля 2016: Точная дата выхода HTC Vive пока что не сообщается, известно лишь, что он должен поступить в продажу в апреле этого года

    09:013

    В ближайшее время Amazon выпустит более компактную версию умной колонки Echo: Новая умная колонка Amazon может называться Fox

    08:00

    Смартфон Oppo F1 получил 13-мегапиксельную камеру и SoC Snapdragon 616: Смартфон Oppo F1 наделили 3 ГБ ОЗУ

    07:201

    AMD снижает стоимость видеокарты Radeon R9 Nano с $650 до $500: AMD снижает цену на Radeon R9 Nano на 23%

    07:007

    Анонсированы мониторы LG 24MP88, 27UD88, 34UM88 и 34UC98: Флагманская модель 34UC98 оценена в $1200

    06:552

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