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    3 января 2016

    LG на днях представит 98-дюймовый телевизор 8К, серийный выпуск которого начнется в этом году: Помимо этого, южнокорейский производитель привезет на CES 2016 65-дюймовые модели UH9500 и UH8500

    16:5129

    Акустическая система Samsung HW-K950 Soundbar поддерживает технологию Dolby Atmos: Акустическая система Samsung HW-K950 Soundbar будет представлена на CES 2016

    14:1626

    Смартфонам Huawei P9 и P9 Max приписывают наличие 6 ГБ ОЗУ: Модель Huawei P9 Lite получит 4 ГБ ОЗУ

    11:0814

    Контроллер Oculus Touch для шлема Oculus Rift отложили на вторую половину 2016: Запуск контроллера было решено отложить на вторую половину этого года, а предварительные заказы будут открыты за несколько месяцев до начала продаж

    10:492

    Появились спецификации камер Panasonic Lumix TZ81 и TZ101: Камеры Panasonic Lumix TZ81 и TZ101 позволят снимать видео 4К

    10:469

    Axis Vidius — самый маленький дрон с камерой: В комплект поставки входит контроллер, однако пользователи также смогут управлять дроном со смартфона или планшета

    10:404

    Планшет Chuwi Hi12 с двумя ОС оснащен 12-дюймовым дисплеем разрешением 2160 x 1440 пикселей и 4 ГБ оперативной памяти: Объем оперативной и флэш-памяти планшета составляет внушительные 4 и 64 ГБ соответственно

    10:2936

    Американские ученые улучшили металл с помощью керамики: Металлокерамический композит легче и прочнее магниевых сплавов

    10:0420

    Платформа Qualcomm Snapdragon Flight позволит дронам стать более самостоятельными: Платформа Qualcomm Snapdragon Flight наделит дроны памятью местности

    10:00

    EMC назвала сумму, в которую ей обойдется сокращение штата в связи с крупнейшей в отрасли сделкой: EMC проводит масштабное сокращение, предваряющее сделку с Dell

    09:126

    ПО DJI Geospatial Environment Online не даст дронам компании залететь в запретную зону: DJI выпустит ПО GEO, которое не даст дрону взлететь в запретной зону

    08:006

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