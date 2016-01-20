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    20 января 2016

    Intel представила процессоры Skylake с технологией vPro. Поддержка Windows 7 сохранена: CPU Intel Skylake с технологией vPro будут поддерживать старые версии Windows

    18:2717

    Red Flag — новый суббренд Asus для продвижения недорогих системных плат : Asus создаёт новый суббренд — Red Flag

    17:4913

    Ноутбуки Fujitsu Esprimo K556/M и J529/FA получили сканеры рисунка вен: Ноутбуки Fujitsu Esprimo K556/M и J529/FA стоят более $2000

    17:323

    В скором времени на экраны могут выйти фильмы, созданные при участии Xiaomi: Xiaomi вошла в сегмент кинопроизводства

    16:334

    ПО Elliptic Labs Beauty позволит избавить смартфоны от оптических датчиков приближения, заменив их ультразвуковыми: Elliptic Labs представила ПО Beauty

    15:525

    В России заблокировали дюжину ресурсов, включая Rutor.org: Вчера вступило в силу очередное решение Мосгорсуда, которое было вынесено еще в октябре прошлого года

    15:0643

    В серию Corsair Vengeance LPX вошли наборы модулей памяти DDR4 суммарным объемом 32, 64 и 128 ГБ: Модули памяти Corsair Vengeance LPX поддерживают спецификацию Intel XMP 2.0

    13:588

    Представлен дисплейный процессор ARM Mali-DP650: Дисплейный процессор ARM Mali-DP650 поддерживает видео 4K

    13:113

    AMD отчиталась за четвертый квартал 2015 года и год в целом: В текущем квартале прогнозируются уменьшение дохода AMD на 11-17%

    12:287

    Компактная камера Panasonic Lumix DMC-CM10 снимает видео 4К, оснащена сотовым модемом и работает под управлением ОС Android: Габариты Panasonic Lumix DMC-CM10 — 135,4 х 68,0 х 21,1 мм

    12:0621

    Негры составляют 8,7% сотрудников Apple в США, но более чем из ста старших руководителей их всего четыре: Доля женщин в Apple за год увеличилась с 28,7% примерно до 30%

    11:1369

    Bush Eluma — бюджетный смартфон с Windows 10 Mobile: Устройство доступно по цене около 119 долларов

    11:113

    Цены в российском сегменте App Store снова растут: В качестве основной причины для повышения цен называется падение курса национальной валюты

    10:503

    По слухам, смартфон Huawei P9 будет выпущен в четырех вариантах, анонс состоится в марте: Если верить информатору, то ни одна из этих версий Huawei P9 не будет представлена на MWC 2016 в феврале

    10:33

    FlexEnable и ISORG представили большой биометрический датчик изображения на пластиковой основе: К достоинствам датчиков большого размера относится удобство их использования

    10:301

    Новое поколение стилуса Surface Pen может получить встроенную АКБ: Стилус Surface Pen, который поставляется в комплекте с Microsoft Surface Pro 4, питается от батарейки типа AAAA

    10:209

    Толщина смартфона Coship Moly X, который работает под управлением Windows 10 Mobile, составляет всего 6,9 мм: Смартфон Coship Moly X был представлен еще в марте прошлого года на мероприятии WinHec

    09:503

    HTC отрицает слухи о выделении подразделения, которое занимается виртуальной реальностью, в отдельную компанию: Ожидалось, что в ближайшее время исполнительный директор HTC Шер Вонг (Cher Wang) объявит о создании своей новой компании

    09:41

    IBM отчиталась за последний квартал 2015 года и год целиком: Год в целом принес IBM доход в размере 81,7 млрд долларов

    09:3614

    Новая модификация игрового моноблока MSI Gaming 24 может похвастаться пятью портами USB 3.1: Новая модификация игрового моноблока MSI Gaming 24 получила процессоры Skylake

    08:452

    Zotac пополнила ассортимент 3D-картой GeForce GTX 970 Extreme Edition OC: Видеокарта Zotac GeForce GTX 970 Extreme Edition OC работает на повышенных частотах

    08:151

    Toshiba создала робота для проведения работ в затопленном ядерном реакторе АЭС Фукусима-1: Toshiba сделала робота для удаления топливных стержней с АЭС Фукусима-1

    08:0012

    Процессорный охладитель SilentiumPC Fortis 3 HE1425 Malik Customs Edition поставляется со сменными пластинами разных цветов: Процессорный охладитель SilentiumPC Fortis 3 HE1425 Malik Customs Edition стоит 50 евро

    07:301

    SSD Toshiba линейки PX04SL с интерфейсом SAS оптимизированы для чтения: SSD Toshiba линейки PX04SL доступны в объёмах 2 и 4 ТБ

    07:003

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