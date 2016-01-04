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    4 января 2016

    Плата MSI Z170A Gaming Pro тоже стала доступна в варианте Carbon: Плата MSI Z170A Gaming Pro Carbon поддерживает процессоры Intel в исполнении LGA 1151

    23:543

    LG продемонстрирует первую 65-дюймовую жидкокристаллическую телевизионную панель 8K, в которой используется технология M+: Производитель не оставляет без внимания потребности автопроизводителей

    22:107

    Hitachi Maxell и Kopin представили аккумуляторы SiMax, вдвое превосходящие литиево-ионные по плотности энергии: Носимая электроника получила новый источник питания

    21:2124

    Intelligent Energy покажет на CES 2016 устройства, работающие на водородных топливных элементах: Используя водородные топливные элементы, можно обойти ограничения автономности, свойственные аккумуляторам смартфонов, планшетов и других устройств

    20:417

    Vinli Home Connect связывает умный дом и умный автомобиль: Список систем, совместимых с Vinli Home Connect, включает Icontrol Networks, Nest и Samsung SmartThings

    20:302

    Ovevo Melody Z3: переносная алюминиевая акустическая система и ночник со светодиодами Osram: Ovevo Melody Z3 заключена в алюминиевый цилиндрический корпус

    20:10

    LG привезла на CES 2016 18-дюймовую панель OLED, сворачиваемую в трубочку, а также 55-дюймовую двухстороннюю панель: LG покажет футуристические концептуальные устройства, показывающие потенциал технологии OLED

    18:5522

    Fasetto Link — SSD объемом 2 ТБ с беспроводным интерфейсом: Устройство в корпусе из металла и ударопрочного пластика имеет габариты 48 х 48 х 23 мм

    18:217

    Персональное облако Promise Apollo — первый потребительский продукт известного производителя СХД — будет продаваться только в магазинах Apple: Объем Apollo — 4 ТБ

    18:0316

    Zotac приготовила мини-ПК ZBox Pico T3 и T4 с процессорами Intel Atom поколения Cherry Trail: ПК Zotac ZBox Pico T4 получил порт USB C

    17:54

    Мини-ПК Zotac ZBox MA761 располагает шестью портами DisplayPort: Zotac готовит мини-ПК ZBox MA761, EA740, EI751

    16:473

    Умные часы THL H-One лишены сенсорного экрана: Умные часы THL H-One получили три элемента управления

    16:185

    Плата MSI X99A Godlike Gaming Carbon почти полностью окрашена в черный цвет: Плата MSI X99A Godlike Gaming Carbon поддерживает процессоры Intel Core i7 Extreme Edition в исполнении LGA 2011-3

    15:429

    Alcatel OneTouch покажет на CES 2016 планшет с Windows 10 Mobile и детские умные часы CareTime Children’s Watch: Alcatel готовит мобильные устройства Pixi и часы CareTime Children’s Watch

    15:222

    Представлена среднеформатная камера Phase One XF 100MP разрешением 100 Мп: Помимо высокого разрешения, Phase One XF 100MP характеризуется широким динамическим диапазоном

    15:0613

    На CES 2016 будут представлены смартфоны Archos Cobalt и Power: Производитель относит новинки к бюджетному сегменту

    14:024

    Nokia получила контроль над Alcatel-Lucent: Приобретение Alcatel-Lucent поможет Nokia в конкуренции с Ericsson и Huawei

    13:104

    Устройство BoomCloud 360 BoomStick, по словам разработчика, «улучшает звучание любых наушников»: Работу BoomStick обеспечивает встроенный аккумулятор

    12:4013

    Планшет Huawei Mediapad X3 может получить SoC Kirin 950 и четыре динамика: Huawei дразнит общественность картинкой, на которой изображена грань устройства с решеткой динамика

    12:251

    Представлен бизнес-ноутбук Lenovo ThinkPad X260: Lenovo ThinkPad X260 опционально поддерживает WiGig

    11:3521

    Подробности об архитектуре AMD Polaris появились накануне анонса: С выходом Polaris производитель связывает значительный рывок в повышении энергетической эффективности

    11:187

    Мобильный компьютер Lenovo ThinkPad 13 представлен двумя версиями: под управлением ОС Windows и Chrome: Lenovo ThinkPad 13 под управлением ОС Chrome стоит от $400, Windows-версия — на $50 дороже

    11:005

    По слухам, смартфон Apple Phone 7 Plus будет оснащен 256 ГБ флэш-памяти и аккумулятором емкостью 3100 мА∙ч: У смартфона Apple Phone 7 Plus будет экран размером 5,5 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей

    10:5429

    Jolla отправит свои планшеты лишь незначительной части заказчиков: Jolla оставит большую часть заказчиков без планшетов

    10:007

    Lenovo присоединилась к проекту Google Project Tango: Lenovo выпустит устройство проекта Project Tango

    09:30

    Первые изображения iPhone 7 демонстрируют смартфон с однокристальной системой A10 на беспроводной зарядной станции: Обе панели устройства покрыты стеклом 2.5D, на нижней грани хорошо виден разъем 3,5 мм

    09:1736

    Планшетный компьютер Lenovo ThinkPad X1 Tablet оснащается 12-дюймовым экраном разрешением 2K и процессорами Intel Core M: Lenovo ThinkPad X1 Tablet в комплекте с клавиатурой оценен в $900

    09:154

    Стали известны технические данные и цена объектива Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm F4 Pro : Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm F4 Pro будет оснащен стабилизатором изображения

    09:001

    Samsung представила контроллер Rink для шлема виртуальной реальности Samsung Gear VR: Стоит добавить, что первый видеоролик с демонстрацией работы Rink не сильно впечатляет

    08:552

    В комплект поставки монитора ThinkVision X1 с дисплеем IPS разрешением 4K входит web-камера: Lenovo ThinkVision X1 оценен в $800

    08:304

    APU AMD поколения Zen получат собственную память HBM с пропускной способностью 128 ГБ/с: Гибридные процессоры AMD Zen обзаведутся собственной памятью HBM

    08:301

    Samsung покажет на CES 2016 холодильник с огромным сенсорным дисплеем: Подробности будут озвучены в ближайшие дни

    08:2415

    Представлен защищенный ноутбук Lenovo X1 Yoga с экраном, поворачивающимся на 360°: Lenovo X1 Yoga оценивается минимум в $1449

    08:154

    Windows 10 готовится стать второй в списке самых популярных ОС: GoSquared сообщает, что устройства на базе Windows 10 генерировали более 27% трафика в воскресенье 2 января 2016

    08:0912

    Опубликованы основные технические характеристики объектива Panasonic Leica DG 100-400mm / F4.0-6.3 : Оптическая схема объектива Panasonic Leica DG 100-400mm / F4.0-6.3 будет включать 20 элементов в 13 группах

    08:00

    Грядущие видеокарты AMD Radeon будут основаны на новой архитектуре Polaris: AMD разработала для новых 3D-карт архитектуру Polaris

    08:006

    В Симферополе и Симферопольском районе запущены сети 3G и LTE: Всего в Крыму работают 260 базовых станций стандарта 3G и 60 базовых станций стандарта LTE

    07:477

    DARPA TERN — проект военного дрона, способного использовать в качестве взлётной площадки палубы небольших судов: DARPA разрабатывает дроны для морского флота

    07:307

    Biostar выделила материнские платы Z170GT7, H170GT3 и B150GT5 в новую линейку Racing: Новинки оформлены в соответствии с оформлением спортивных автомобилей

    07:25

    Телевизор Xiaomi Mi TV 3 доступен в модификации с 70-дюймовой панелью, но за весьма значительную сумму: Телевизор Xiaomi Mi TV 3 стоит $1600

    07:007

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