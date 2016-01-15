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    15 января 2016

    Через несколько лет Samsung SDI начнёт массовое производство автомобильных аккумуляторов нового поколения: Samsung показала новые автомобильные АКБ

    18:1124

    Корпусные вентиляторы BitFenix Spectre Xtreme LED доступны с четырьмя вариантами подсветки: Корпусные вентиляторы BitFenix Spectre Xtreme LED вращаются со скоростью до 2000 об/мин

    15:184

    Процессору Intel Xeon E5-2602 V4 приписывают четыре ядра с частотой 5,1 ГГц: Процессор Intel Xeon E5-2602 V4 будет работать на частоте свыше 5 ГГц

    14:5926

    Compulab Airtop — мини-ПК объёмом 7,5 литра с пассивным охлаждением, способным отвести до 200 Вт мощности: ПК Compulab Airtop предлагает полностью пассивное охлаждение

    14:3748

    Спустя два года AMD наконец-то объявляет о доступности серверных процессоров Opteron A1100 с ядрами Cortex-A57: Процессоры AMD Opteron A1100 стали доступны

    13:2820

    Microsoft приобретает технологии компании Event Zero: Microsoft покупает активы Event Zero

    12:581

    Fixstars SSD-13000M — твердотельный накопитель формата 2,5 дюйма объёмом 13 ТБ: Fixstars представила SSD объёмом 13 ТБ

    12:3423

    Qualcomm и TDK создают совместное предприятие RF360 Holdings: СП RF360 Holdings будет заниматься радиочастотными модулями

    12:21

    Продажи и акции GoPro падают, компания сокращает штат на 7%: При этом за последние пару лет компания увеличила штат примерно на 50%

    11:3120

    Смартфон Oukitel K4000 Pro поступит в продажу 19 января, обновление до Android 6 Marshmallow ожидается в мае: Рекомендованная розничная цена смартфона составит 140 долларов, однако до 1 февраля его можно будет приобрести за 120 долларов

    10:218

    Antutu опубликовала десятку самых производительных смартфонов 2015 года: Тесты проводились в Antutu Benchmark V6.0, на графике указан средний балл

    09:5184

    Корейские источники утверждают, что Samsung вложит $7,47 млрд в оборудование для производства гибких панелей OLED : Одним из самых важных клиентов Samsung должна стать Apple

    09:2865

    Смартфон Cubot S550 поступает в продажу по цене 150 евро: Сегодня в продажу поступает новый смартфон Cubot S550, который отличается достойным дизайном, металлическим корпусом, дактилоскопическим датчиком и не самой плохой аккумуляторной батареей

    09:184

    LeTV превратилась в LeEco и сменила логотип: Подробная презентация Le Max Pro запланирована на 20 января 2016

    09:035

    На MWC 2016 ожидается анонс смартфона Lumia 750 или Lumia 850: В смартфоне используется однокристальная система Snapdragon 617

    08:501

    Ulefone Future: цельнометаллический флагманский смартфон с безрамочным экраном: Ulefone Future станет первым флагманом компании в этом году

    08:086

    Видеокарта Colorful iGame GTX 980 Ti 20th Anniversary Edition поставляется в чемоданчике, обтянутом кожей: Видеокарта Colorful iGame GTX 980 Ti 20th Anniversary Edition стоит $900

    08:0014

    Новый планшет Asus, скрывающийся за кодовым номером P008, одним из первых на рынке получит платформу Snapdragon 650: Планшет Asus P008 получит SoC Snapdragon 650

    07:252

    Смартфон Asus Live не относится к линейке ZenFone и предлагает три варианта расцветки: Смартфон Asus Live получил SoC MediaTek MT6580

    07:001

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