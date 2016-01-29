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    29 января 2016

    Моторизованная компьютерная стойка NextDesk Crossover позволяет работать за ПК стоя: NextDesk Crossover стоит $400

    20:5517

    Квартальная выручка SK Hynix упала на 14%, а годовая выросла на 10%: SK Hynix отчиталась за квартал и год

    19:043

    Asus хочет продать в 2016 году 30 млн смартфонов, а одним из ключевых рынков будет Россия: Asus намерена увеличить продажи смартфонов на 50%

    18:467

    LG Electronics отчиталась за 2015 финансовый год: Доход LG за год немного снизился

    18:2213

    Mitsubishi Electric предлагает изготавливать антенны... из морской воды: Большую и подвижную антенну можно получить, не возводя громоздкие конструкции

    17:5021

    Камера Canon EOS-1D X Mark II сможет снимать видео 4K с кадровой частотой 60 к/с: Появились изображения и спецификации камеры Canon EOS-1D X Mark II, анонс которой ожидается на следующей неделе

    15:4957

    Стало известно, сколько смартфонов Lumia было продано в прошлом квартале: Microsoft нечем хвастаться

    13:3047

    Системная плата Biostar Racing H170GT3 предназначена для игровых ПК: Системная плата Biostar Racing H170GT3 оснащена слотами PCIe M.2 и SATA Express

    12:544

    Поставки смартфонов в 2015 году выросли до 1,4 млрд единиц, лидером остается Samsung: В четвертом квартале прошлого года Samsung удалось увеличить свою долю на рынке с 20 до 21,4%

    11:5543

    Суммарный объем накопителей, выпущенных Western Digital в течение квартала, превышает 69 ЭБ: Опубликован отчет Western Digital за второй квартал 2016 финансового года

    11:407

    Поставки компьютеров семейства Mac в этом году ожидаются на уровне 20 млн единиц: В конце первого или начале второго квартала этого года ожидается начало производства новых моделей ноутбуков MacBook с дисплеями диагональю 12" и 13,3"

    11:3619

    Устройство GuardKey, подключаемое к порту USB, используется для шифрования данных: GuardKey можно использовать совместно с парольной защитой для двухфакторной аутентификации

    11:233

    Новый камерофон Oppo F1 Plus оценен в 395 долларов: Oppo F1 Plus должен появиться в продаже в апреле этого года

    11:074

    Для покупки смартфона OnePlus X теперь не нужно приглашение: Стал ли причиной отмены системы приглашений не столь высокий, как ожидалось, спрос на «имиджевую модель с характеристиками флагманов 2014 года», остается лишь догадываться

    10:539

    С помощью Icy Dock ToughArmor MB993SK-B в отсеке для дисковода можно разместить три накопителя типоразмера 2,5 дюйма: Каждый накопитель монтируется в лотке EZ Slide Slim, рассчитанном на накопители толщиной 7 мм

    10:5110

    Прибыль Realtek в четвертом квартале 2015 выросла на 20,4%, но за весь год снизилась на 37,5%: Realtek не стала исключением и, как и многие другие, отчиталась о снижении чистой прибыли

    10:421

    Поставки китайских смартфонов в четвертом квартале 2015 превысили 150 млн единиц: Примечательно, что за этот период поставки смартфонов за пределы Китая увеличились на 25,6% и составили 69 млн единиц

    10:145

    Представлены компьютерные корпуса Thermaltake Core X5 и Core X5 Riing Edition: Размеры корпусов Размеры корпусов равны 463 x 371 x 540 мм — 463 x 371 x 540 мм

    08:008

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