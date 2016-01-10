  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    10 января 2016

    Экраны умных часов Garmin fenix 3 Sapphire защищены сапфиром: Продажи новых моделей серии fēnix 3 Sapphire начинаются в этом квартале

    18:3714

    Разрешение компактных камер Canon PowerShot ELPH 360HS, ELPH 190 IS и ELPH 180 равно 20 Мп: Представлены компактные камеры Canon PowerShot ELPH 360HS, ELPH 190 IS и ELPH 180

    18:175

    Mobiado mCUBE — необычная зарядная станция для смартфонов Apple, использование которой со временем может привести к проблемам: Зарядная станция Mobiado mCUBE может стоить дороже, чем iPhone 6s

    17:3748

    В набор D-Link DKT-891 входят маршрутизатор и расширитель Wi-Fi: Продажи набора D-Link DKT-891 должны начаться во втором квартале по цене $370

    17:323

    Microsoft также может выступить в роли виртуального оператора: В скором времени появятся карты SIM компании Microsoft

    17:033

    D-Link Smart Alarm Detector — детектор, который слушает домашние датчики пожарной безопасности: D-Link представила любопытный датчик Smart Alarm Detector

    17:013

    В однокристальную систему InvenSense FireFly ICM-30631 интегрирован шестиосевой датчик движения и процессор для обработки его данных: Однокристальная система InvenSense FireFly ICM-30631 предназначена для носимых электронных устройств

    16:191

    Lenovo представила первый потребительский смартфон с технологиями Google Project Tango: Lenovo показала смартфон Project Tango

    16:187

    Компания EVGA показала огромный игровой корпус и звуковую карту с соотношением сигнал/шум 130 дБ: EVGA показала корпус, СЖО и звуковую карту

    15:527

    Домашний микро-ПК Emtec GEM Box работает под управлением Android: Основой GEM Box служит неназванная однокристальная система с четырехъядерным процессором Cortex-A5

    15:355

    Intel и Google объединили технологии для создания смартфона RealSense Smartphone Developer Kit: Intel вместе с Google создала смартфон для разработчиков

    15:216

    Во внутриканальных наушниках 1More E1001 Triple Driver установлено три излучателя: Продажи 1More E1001 Triple Driver начинаются в этом месяце по цене $100

    15:18

    Умные часы Moto 360 Sport, оснащённые гибридным экраном Motorola AnyLight, стали доступны для приобретения по цене $300: Умные часы Moto 360 Sport получили необычный гибридный экран

    14:1527

    EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition — видеокарта с внутренним портом HDMI, предназначенная для подключения гарнитуры VR: Видеокарта EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition располагает внутренним портом HDMI

    13:515

    EVGA выпустила свой первый игровой ноутбук SC17 с заводским разгоном основных компонентов : Ноутбук EVGA SC17 получил GPU GeForce GTX 980M

    12:161

    Флэш-накопители Lexar JumpDrive S45 выделяются минимальными габаритами и высокими скоростями записи: Lexar представила флэшки JumpDrive S45

    11:58

    По словам Палмера Лаки, шлем виртуальной реальности Oculus Rift будет продаваться в убыток: Ранее Палмер Лаки заявил, что помощь Facebook позволила им максимально снизить цену устройства

    10:5813

    Huawei планирует нарастить поставки смартфонов в этом году до 120 млн единиц: Стоит обратить внимание, что темпы роста сократятся, ведь еще в 2014 году компания поставила на рынок 75 млн смартфонов

    10:365

    Представлены смартфоны Polaroid Power и Snap : В комплекте, который будет предлагаться за $250, также присутствует портативный аккумулятор емкостью 8000 мА·ч

    10:193

    Планшет Haier HaierPad W1225P оснащается экраном диагональю 12,2 дюйма и процессором Intel Core M (Skylake): Haier HaierPad W1225P оценен в нескромные 850 евро

    10:151

    Твердотельные накопители Kingston KC400 доступны в модификациях объёмом до 1 ТБ: Kingston представила SSD KC400

    10:006

    Dell Latitude 13 7000 (7370) — тонкий ноутбук с экраном 13,3 дюйма, процессором Intel Core M и интерфейсом Thunderbolt 3: Dell Latitude 13 7000 (7370) оценен минимум в $1300

    09:155

    Lite-On показала SSD типоразмера 2,5 дюйма с разъемом U.2: В накопителе используется восьмиканальный контроллер Marvell Eldora 1093

    09:002

    Смартфон Bluboo Xtouch Plus оснастят панелью QHD, деревянной крышкой, 4 ГБ оперативной памяти DDR4, ёмкой АКБ и дактилоскопом: Смартфон Bluboo Xtouch Plus получит ёмкую АКБ

    09:001

    Фильтр с магнитным креплением SilverStone FF124-E защищает компьютер от пыли, одновременно снижая шум вентилятора: Фильтр SilverStone FF124-E стоит $10

    08:305

    Радиус кривизны мониторов Samsung CF591, CF391, CF390 и CF398 составляет 1800 мм: Новинки поддерживают технологию AMD FreeSync

    08:1525

    Blu представила два очень похожих по параметрам смартфона: Vivo 5 и Vivo XL: Смартфон Blu Vivo 5 и Vivo XL отличаются практически лишь материалами корпуса

    08:151

    NAS Synology DiskStation DS416j вмещает четыре накопителя типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма: В NAS Synology DiskStation DS416j используется двухъядерный процессор Marvell Armada 388 88F6828

    08:00

    E Ink предлагает оснащать своими экранами чемоданы и упаковки для лекарств: E Ink показала, как можно использовать её дисплеи

    08:002

    Первое «живое» фото смартфона Microsoft Lumia 650 подтверждает наличие металлической рамки: Появилось живое фото аппарата Microsoft Lumia 650

    07:304

    H. Moser & Cie Swiss Alp Watch — механические часы, копирующие дизайн Apple Watch, со стоимостью выше, чем у оригинала: Механические часы H. Moser & Cie Swiss Alp Watch стоят почти 25 000 долларов

    07:0038

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018