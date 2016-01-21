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    21 января 2016

    Камера Leica X-U Typ 113 защищена от воды и падений и стоит почти $3000: Leica представила камеру X-U Typ 113

    19:445

    Microsoft добавила Snapdragon 617 в список платформ, поддерживающих функцию Continuum: SoC Snapdragon 617 поддерживает Continuum

    18:256

    Мини-ПК MeLE PCG60 Plus получил порт Gigabit Ethernet и адаптер Wi-Fi 802.11ac: Мини-ПК MeLE PCG60 Plus полнее реализовал возможности платформы Intel Cherry Trail

    18:125

    Бюджетный смартфон Huawei Honor Holly 2 Plus получит ёмкий аккумулятор: Смартфон Huawei Honor Holly 2 Plus наделят 2 ГБ ОЗУ

    18:06

    Учащиеся могут менять цвет светодиода на крышке ноутбука Acer TravelMate B117 для оповещения преподавателя: Ноутбук Acer TravelMate B117 ориентирован на учебные заведения

    17:4213

    Глава ESPN рассказал, что Apple продолжает переговоры с потенциальными партнёрами по созданию собственного телевизионного сервиса: Apple не оставляет попыток создать свой телевизионный сервис

    17:132

    Специалисты Rambus создали последовательный интерфейс физического уровня R+ 28G, рассчитанный на техпроцесс Samsung 14nm LPP: Последовательный интерфейс физического уровня Rambus R+ 28G предназначен для серверных и сетевых изделий

    16:351

    Видео дня: смартфон Apple iPhone 5e (он же iPhone 6c или iPhone 7c): Новый четырёхдюймовый смартфон Apple попал на видео

    15:4954

    Brave — новый браузер от одного из создателей Firefox, умеющий блокировать рекламу и вставлять на её место свою: Новый браузер Brave доступен для скачивания

    15:315

    Microchip покупает Atmel за 3,56 млрд долларов: Поглощение является проявлением тенденции консолидации, наблюдаемой в отрасли

    15:279

    Накопитель Transcend JetDrive Go 300 оснащен разъемами Lightning и USB-A: Transcend JetDrive Go 300 предлагается с объемом памяти 32 и 64 ГБ

    15:26

    Представлены твердотельные накопители PNY CS2211 : В твердотельных накопителях PNY CS2211 используется флэш-память типа MLC NAND

    15:002

    Facebook создаёт новую исследовательскую группу, которая будет заниматься технологиями для Oculus Rift и будущих подобных устройств: Facebook открывает новый офис в Питтсбурге

    14:431

    Защитные фильтры Sigma из прозрачной стеклокерамики оказались дороже многих объективов : Названы цены на защитные фильтры Sigma из прозрачной стеклокерамики

    14:3934

    Компания Microchip опубликовала предварительные результаты квартала: У Microchip недавно завершился третий квартал 2016 финансового года

    13:561

    Ноутбук HP Chromebook 11 G4 Education Edition не боится падений с небольшой высоты и пролитой на клавиатуру жидкости: Ноутбук HP Chromebook 11 G4 Education Edition стоит $200

    13:463

    За три последующих года Microsoft пожертвует 1 млрд долларов на развитие общественных облачных сервисов: Microsoft пожертвует средства на развитие общественных облачных сервисов

    13:225

    Стоимость телевизионных панелей диагональю 32 дюйма упала до уровня около $50: Телевизионные панели продолжают дешеветь

    13:0614

    Твердотельный накопитель PNY CS1311 объемом 960 ГБ отнесен производителем к начальному уровню: Представлены SSD PNY CS1311

    13:026

    Sony Glass Sound Speaker — необычная стеклянная акустическая система с собственным источником света: АС Sony Glass Sound Speaker стоит $635

    12:1716

    Компактный проектор Sony Portable Ultra Short Throw Projector оценивается в $800: Sony выпустила проектор Portable Ultra Short Throw Projector

    11:543

    По прогнозу Digitimes Research, поставки ноутбуков в этом году сократятся на 2,5%: Основными контрактными производителями ноутбуков останутся тайваньские компании

    11:493

    Внутриканальные наушники Ozone TriFX комплектуются насадками, корректирующими АЧХ: Гарнитура Ozone TriFX предназначена для любителей музыки и игр

    11:38

    Анонс смартфона HTC One M10 ожидается в марте 2016: HTC не собирается показывать новый флагманский смартфон One M10 на Mobile World Congress 2016

    10:471

    Браузер Chrome будет загружать страницы быстрее и экономить заряд батареи: Новый алгоритм, который называется Brotli, придет на смену предыдущему под названием Zopfli

    10:3413

    Опубликованы изображение и цена смартфона Bluboo Picasso : Рекомендованная розничная цена Bluboo Picasso составит $100

    10:002

    По слухам, одна из версий смартфона Xiaomi Mi5 получит изогнутый дисплей: Изначально источники сравнивали эту версию Xiaomi Mi5 с Galaxy S6 Edge

    09:424

    Самые популярные (плохие) пароли 2015 года: Лидером остается незамысловатый пароль 123456, на втором месте вновь идет слово password

    09:2416

    Microsoft отзывает зарядные устройства планшетов Surface Pro: Речь идет о стандартном зарядном устройстве и кабеле планшетов Surface Pro, Surface Pro 2 и Surface Pro 3, которые склонны к перегреву и даже к возгоранию

    09:137

    Изменения в законодательстве Индии позволят Apple открыть в этой стране фирменные магазины: Apple откроет в Индии свои фирменные магазины

    08:356

    Asus Vivobook E200HA — небольшой ноутбук с автономностью на уровне 14 часов: Ноутбук Asus Vivobook E200HA основан на CPU Intel Atom x5-Z8300

    08:1511

    Игровая мышь Gigabyte XM300 выделяется настраиваемой подсветкой: Игровая мышь Gigabyte XM300 основана на датчике Pixart 3988

    07:45

    Смартфон Samsung Galaxy J7 2016 модельного года не получит новой платформы, зато будет оснащён 3 ГБ ОЗУ и экраном Full HD: Смартфон Samsung Galaxy J7 второго поколения получит 3 ГБ ОЗУ

    07:302

    Apple добилась запрета продаж в США девяти моделей смартфонов Samsung : Суд запретил Samsung продавать девять моделей смартфонов

    07:0051

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