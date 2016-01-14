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    14 января 2016

    Xiaomi Redmi Note 3 Pro — первый смартфон с платформой Snapdragon 650: Смартфон Xiaomi Redmi Note 3 Pro мало отличается от младшей версии

    19:1524

    Samsung объявила о старте массового производства платформ Exynos 8890 и Snapdragon 820: Samsung начала производить SoC Snapdragon 820

    18:507

    Sony Multifunctional Light — умный светильник с датчиками движения, температуры и влажности: Sony представила светильник Multifunctional Light

    18:336

    Компания Kaspersky Lab представила свой первый бесплатный антивирус — Kaspersky Free: Антивирусное ПО Kaspersky Free совершенно бесплатно

    18:0142

    Seagate представила жёсткий диск объёмом 10 ТБ: В ассортименте Seagate появился HDD объёмом 10 ТБ

    16:1461

    Линейка блоков питания EVGA SuperNova T2 пополнилась моделями мощностью от 750 до 1000 Вт: EVGA выпустила новые блоки питания линейки SuperNova T2

    15:325

    Новая линейка бюджетных смартфонов LG вскоре пополнится моделями K4, K5 и K8: Скоро представят смартфоны LG K4, K5 и K8

    14:454

    По данным TrendForce, на долю китайских компаний в прошедшем году пришлось около 40% проданных смартфонов: Samsung, Apple и Huawei лидируют среди производителей смартфонов

    14:2616

    Смартфон Samsung Galaxy J1 нового поколения с экраном Super AMOLED поступил в продажу по цене $135: Смартфон Samsung Galaxy J1 второго поколения стал гораздо интереснее предшественника

    13:3028

    В 2016 году цена на дактилоскопические датчики упадет ниже $3: Снижение цен приведет к тому, что сканеры отпечатков пальцев появятся даже в самых дешевых смартфонах

    11:252

    Samsung планирует сократить в этом году поставки смартфонов до 413 млн единиц: Кроме того, сообщается о том, что в этом году Samsung снизит на 6% долю смартфонов, которые производятся на территории Южной Кореи

    11:1517

    По слухам, тестовое производство Apple Watch 2 начнется до конца месяца: Новые часы должны стать тоньше, сохранив примерно такую же форму

    11:0719

    Источники из цепочек поставок утверждают, что спрос на ноутбуки останется слабым в первой половине 2016: Поставщики комплектующих утверждают, что все вышеупомянутые компании сейчас размещают заказы на короткие сроки, не делая далеко идущие прогнозы

    10:241

    По оценке IDC, падение продаж на рынке ПК в четвертом квартале 2015 оказалось самым резким в истории: Лидерами являются Lenovo, HP и Dell, которым принадлежит более половины всего рынка

    09:2335

    LG Electronics вложит дополнительные $435 млн в расширение бизнеса по производству солнечных панелей: Стоит добавить, что компания LG Electronics работает на рынке солнечных панелей уже более 20 лет

    09:082

    Lenovo выпустила бюджетный смартфон Lemon 3, который будет конкурировать с Xiaomi Redmi 3: Ценник находится на отметке 105 долларов, как и у вышеупомянутого Xiaomi Redmi 3

    08:5810

    Пользователи 75% совместимых устройств перешли на iOS 9: Компания Apple опубликовала свежую статистику, которая указывает на то, что последняя версия мобильной операционной системы iOS установлена на 75% совместимых устройств

    08:3953

    Смартфон Lenovo с каталожным номером K52t38 получит металлический корпус и дактилоскоп: Lenovo K5 Note может получить металлический корпус

    07:50

    Смартфону LG G5 приписывают уникальную конструкцию с отсоединяемой нижней частью: Смартфон LG G5 может получить уникальную конструкцию

    07:2024

    Google создаёт отдельное подразделение, которое будет заниматься решениями сегмента виртуальной реальности: Для работы над решениями виртуальной реальности Google создаёт отдельное подразделение

    07:002

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