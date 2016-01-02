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    2 января 2016

    По слухам, за каждый процессор для ноутбуков компания Intel дарит Xiaomi процессор для планшетов: Источники из китайской цепочки поставок сообщают о том, что компания Intel сделала очень привлекательное предложение местной компании Xiaomi

    10:4224

    Смартфон OnePlus 2 Mini может получить пятидюймовый дисплей AMOLED и 3 ГБ оперативной памяти: Данная модель получила дисплей AMOLED диагональю пять дюймов с разрешением 1920 х 1080 пикселей

    10:268

    Однокристальная система Samsung Exynos 8870 может появиться в смартфонах Lenovo: Lenovo может использовать SoC Exynos 8870

    10:003

    Процессорный охладитель Enermax ETS-N30II совместим с CPU Intel и AMD с TDP до 150 Вт: Enermax ETS-N30II пришел на смену модели ETS-N30, выпущенной в 2014 году

    09:591

    Монитор Dell U2417H подходит для создания видеостен, а модель SE2417HG адресуется геймерам: Dell U2417H оценен в $355, стоимость модели SE2417HG — $235

    09:408

    LG SmartThinQ Hub — головное устройство для экосистемы умного дома, оснащённое собственным экраном и динамиком: LG представила концентратор SmartThinQ Hub

    09:001

    Asus готовит к выпуску смартфон Pegasus X005 с восьмиядерным процессором и экраном диагональю 5,5 дюйма: Asus Pegasus X005, скорее всего, идет на смену модели Pegasus X002

    08:351

    Стартовало массовое производство биопроцессоров Samsung. Первые устройства появятся в ближайшие несколько месяцев: Samsung запустила в производство Bio-Processor S3FBP5A

    08:0012

    Операционная система Северной Кореи Red Star OS позволяет следить за всеми действиями пользователей: Система Red Star OS помечает все файлы, имеющие отношение к съёмным носителям данных

    07:0025

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