  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    31 января 2016

    Samsung планирует вернуться на рынок телевизоров OLED в 2017 году: Компания Samsung подтвердила, что разрабатывает панели OLED для телевизоров

    19:4923

    Смартфон Huawei Honor Holly 2 Plus с поддержкой 4G LTE оценен в $125: Емкость аккумулятора Huawei Honor Holly 2 Plus равна 4000 мА∙ч

    19:2812

    Архитектор процессоров Apple и AMD перешел на работу в Tesla Motors: В электромобилях Tesla Motors используются однокристальные системы Nvidia

    18:5518

    Apple не удалось заинтересовать потребителей умными часами: Наиболее востребованным видом носимых электронных устройств оказались браслеты для физкультуры

    18:1558

    Amazon хочет договориться с производителями смартфонов о создании аппаратов с глубокой интеграцией её фирменных сервисов: Amazon может перенять модель программы Google Nexus по созданию смартфонов

    14:2311

    Apple приписывают разработку новой технологии беспроводной зарядки, работающей на большом расстоянии: В смартфонах Apple iPhone новая технология беспроводной зарядки может появиться уже в 2017 году

    14:0158

    Ожидается, что патентный спор между Nokia и Samsung будет улажен в ближайшие дни: Итогом договоренности станет выплата в размере «сотен миллионов долларов»

    13:1411

    Системная плата Asus 970 Pro Gaming/Aura оснащена светодиодной подсветкой и множеством портов USB : Asus представила плату 970 Pro Gaming/Aura

    12:517

    Антистатический коврик Alphacool Eisplateau предназначен для сборщиков ПК: Коврик Alphacool Eisplateau изготовлен из резины и имеет покрытие из ткани

    12:456

    Робот собрал кубик Рубика за 1,047 с: Роботу удалось собрать кубик Рубика за 1 с

    12:2817

    По слухам, Apple может работать над гарнитурой виртуальной реальности: У Apple есть большая команда, работающая в направлении виртуальной реальности

    12:0618

    Ожидается, что SoC Helio P20 будет производиться по 16-нанометровому техпроцессу: Анонс этой SoC ожидается в ближайшее время, при этом начало производства запланировано на апрель этого года

    11:48

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018