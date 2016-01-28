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    28 января 2016

    Toshiba обновляет мобильные компьютеры серии Z, используя процессоры Intel Core шестого поколения: Компания Toshiba обновила тонкие и легкие мобильные компьютеры серии Z

    18:4632

    Разрешение экрана монитора Philips 275P4VYKEB — 5120 x 2880 пикселей: Новые мониторы Philips будут показаны на выставке ISE 2016

    16:4130

    В корпусе для ПК X2 Spritzer 22 помещаются карты расширения длиной до 320 мм: Корпус X2 Spritzer 22 изготовлен из стали холодного проката толщиной 0,5 мм

    15:225

    Эксперты Strategy Analytics назвали лидера рынка смартфонов в 2015 году: Всего за год было отгружено 1,4 млрд смартфонов

    14:0151

    Опубликован стандарт VESA Display Stream Compression 1.2: В DSC v1.2 появилась встроенная поддержка кодирования 4:2:0 и 4:2:2 с глубиной цвета до 16 бит

    12:229

    Cмартфон iPhone 7 Plus может быть доступен в модификации с двойной камерой: По оценке аналитика, всего около 25-35% iPhone 7 Plus, которые появятся на рынке в этом году, будут оснащены двойной камерой

    12:2030

    Компьютерный корпус X2 Spritzer 20 рассчитан на платы типоразмера ATX: На передней и задней стенках X2 Spritzer 20 установлено по одному 120-миллиметровому вентилятору

    11:343

    Флагманский смартфон Shallots на базе SoC Snapdragon 820 будет стоить $300: В этом году компания рассчитывает нарастить поставки до 500 тыс. смартфонов

    10:025

    В линейке смартфонов Gionee Marathon M5 появилась бюджетная модель mini: В качестве однокристальной системы выбрана Mediatek MT6580 с четырьмя ядерами ARM Cortex-A7, которые работают на частоте 1,3 ГГц

    09:401

    Производитель называет Elephone Explorer Pro первой камерой с поддержкой голосовых подсказок: Elephone уверена, что звуковые сигналы не так информативны, как голосовые, особенно когда камера закреплена, например, на шлеме и вы не видите ее

    09:162

    Продажи Meizu растут, но компания сокращает штат: Сокращение штата является частью глобального процесса реструктуризации, который позволит повысить продажи в этом году еще на 25%

    08:582

    Смартфон LeEco Le2 может использовать SoC Helio X20: На данный момент известно лишь, что LeEco Le2 будет использовать новую однокристальную систему Helio X20

    08:462

    Карта расширения SilverStone ECU04 позволяет добавить в конфигурацию ПК два порта USB 3.1: Карта расширения SilverStone ECU04 стоит $28

    08:3012

    Беззеркальная камера Olympus PEN-F выполнена по образу модели из 60-х годов прошлого века: Olympus PEN-F — первая камера линейки PEN со встроенным электронным видоискателем

    08:1532

    Мини-ПК GoStick с портом Gigabit Ethernet устанавливается во вход HDMI: Мини-ПК GoStick пока имеет не самые большие шансы появиться на свет

    08:0811

    Крупнейшим покупателем полупроводниковой продукции в 2015 году была компания Samsung, компания Apple — на втором месте : Рынок полупроводниковой продукции в 2015 году сократился на 1,9%

    08:0014

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