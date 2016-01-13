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    13 января 2016

    Google несколько снизила стоимость смартфона Nexus 5X: Смартфон Nexus 5X немного подешевел

    19:157

    Ford и IBM запустили экспериментальную платформу Ford Smart Mobility Experimentation Platform: Ford и IBM изучают статистику передвижения авто в городах

    19:03

    Transcend представила новую линейку твердотельных накопителей для промышленных решений: Накопители Transcend форм-фактора 2,5" SSD, half-slim SSD и mSATA SSD будут поставляться с двумя интерфейсами — SATA III (до 6 Гбит/с) и SATA II (до 3 Гбис/с)

    18:582

    Компания AUO может стать одним из партнёров Apple, поставляющих экраны AMOLED для смартфонов: AUO, возможно, будет производить для Apple панели AMOLED

    18:0822

    Опубликованы спецификации обновлённой памяти HBM: Стали доступны спецификации памяти HBM2

    17:248

    Интенсивные нагрузки на процессоры Intel Skylake могут привести к зависанию системы, но компания уже решает проблему: Процессоры Intel Skylake содержат аппаратную проблему

    16:5957

    Изображения смартфона ZTE Nubia Z11 демонстрируют наличие двойной основной камеры: Смартфон ZTE Nubia Z11 получит безрамочный экран

    15:287

    По слухам, в этом году на рынке появятся более 100 смартфонов на базе SoC Helio P10: Речь идет о Sony, HTC, Meizu, Lenovo, Ecoo, Elephone, Ulefone и многих других компаниях

    10:421

    В прошлом году Apple Watch заняли более 50% рынка умных часов, Samsung Gear S2 досталось 10%: Стоит отметить, что начало продаж Apple Watch состоялось только в апреле прошлого года

    10:3037

    Жесткий диск объемом 8 ТБ вошел в линейку накопителей Seagate NAS: Seagate NAS объемом 8 ТБ оценен в $385

    10:1525

    SoC для ТВ и медиаплееров Rockchip RK3229 и RK3399 поддерживают HDMI 2.0 и аппаратное декодирование видео 4K: SoC Rockchip RK3229 получила четырехъядерный CPU ARM Cortex-A7, а RK3399 может похвастать шестиядерным 64-разрядным CPU

    09:5010

    D-Link отчиталась о слабых годовых продажах: Вчера акции компании на Тайваньской фондовой бирже подешевели на 2,1 % и зафиксировались на отметке $0,29

    09:478

    Piper Jaffray считает, что поставки iPhone в первом квартале снизятся на 10-15%, но к концу году вновь произойдет рост: Джин Мюнстер добавляет, что осенью этого года, когда Apple представит iPhone 7, продажи могут вырасти на 5%

    09:3610

    Цена на смартфон Signature Touch for Bentley стартует с отметки $9000: Напомним, это уже третий смартфон, выпущенный при сотрудничестве двух компаний

    09:1918

    Mushkin Triactor — SSD типоразмера 2,5 дюйма на базе контроллера Silicon Motion SM2256: Mushkin Triactor поддерживают интерфейс SATA 3.1

    09:155

    Patriot готовит к выпуску SSD Hellfire формата M.2: SSD Patriot Hellfire должны добраться до розницы к концу первого квартала

    08:50

    Все смартфоны Lenovo Moto, которые выйдут в этом году, будут иметь дактилоскопический датчик: Всего Lenovo планирует выпустить в этом году не более 15 новых смартфонов

    08:442

    Показатели Acer продолжают ухудшаться: Как и многие другие производители, Acer отчиталась об ухудшении показателей продаж в декабре прошлого года

    08:331

    Смартфон Sony Xperia C6 может стать меньше предшественника, но сохранит его дизайн: Смартфон Sony Xperia C6 оснастят SoC MediaTek Helio P10

    07:50

    До конца недели план реструктуризации Sharp будет подписан: Sharp получит 3 млрд долларов на то, чтобы стать на ноги

    07:202

    Смартфон Gionee W909 получит SoC MediaTek Helio P10 и 4 ГБ ОЗУ: Сердцем смартфона Gionee W909 послужит SoC MediaTek Helio P10

    07:00

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