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    27 января 2016

    Специалисты THine разработали высокоскоростной интерфейс с пропускной способностью 16 Гбит/с: Образцы интегральных схем, в которых используется новая технология, должны быть готовы в первом полугодии 2017 года

    19:528

    Sony объединяет компании, деятельность которых связана с игровыми консолями PlayStation: Производитель рассчитывает, что это поможет «ускорить дальнейший рост бизнеса, связанного с PlayStation»

    18:412

    Камера Olympus OM-D E-M10 Mark II Limited Edition отделана кожзаменителем: Технические характеристики Olympus OM-D E-M10 Mark II Limited Edition — такие же, как у исходной модели

    17:5414

    Охладитель Alpenfohn Olymp подходит для процессоров с TDP до 340 Вт: О цене Alpenfohn Olymp данных нет

    16:5418

    Твердотельные накопители Foremay SC199 при попытке неавторизованного доступа автоматически стирают данные без возможности восстановления: Накопители семейства SC199 выпускаются нескольких типоразмеров

    16:419

    В сети появился уточненный график выхода Android 6.0 Marshmallow для смартфонов Samsung: Первыми обновление получат смартфоны Galaxy Note5 и Galaxy S6 Edge+

    16:2528

    В серию 3D-карт EVGA GeForce GT 710 вошло шесть моделей: 3D-карты EVGA GeForce GT 710 имеют по 1 или 2 ГБ памяти

    15:4911

    В компании Corning надеются, что рынок жидкокристаллических панелей оживится во втором квартале: Corning выпускает защитные стекла Gorilla для смартфонов

    15:10

    В линейку игровых периферийных устройств Das Keyboard Division Zero вошла механическая клавиатура X40 Pro : В мыши Division Zero M50 Pro используется лазерный датчик разрешением 6400 точек на дюйм

    14:551

    Покупка SanDisk компанией Western Digital за 19 млрд долларов может не состояться: Крупная сделка может не состояться даже после объявления о ней

    13:25

    LG Display инвестирует 380 млн долларов в производство панелей OLED для телевизоров: LG Display делает ставку на дальнейшее продвижение технологии OLED

    12:4012

    Новые ЖК-панели в 2016 году: 37,5 дюйма разрешением 4K от LG и 31,5 дюйма разрешением 8K от Samsung:

    12:1519

    Sony приобретает израильскую компанию Altair Semiconductor, разрабатывающую микросхемы модемов LTE: Приобретение Altair поможет Sony занять прочные позиции на растущем рынке решений для IoT

    11:331

    Дрон Loon Copter может не только летать, но также плавать и нырять: На первый взгляд Loon Copter не сильно отличается от обычного квадрокоптера, разве что можно выделить вытянутый корпус, назначение которого становится понятно, когда дрон перемещается под водой

    11:2919

    Игровая лазерная мышь MSI Interceptor DS300 имеет шесть программируемых кнопок: В мыши MSI Interceptor DS300 используется лазерный датчик ADNS-9800

    11:002

    Смартфон vivo Xplay 5S может получить SoC Snapdragon 820 и 6 ГБ оперативной памяти: Анонс смартфона ожидается в апреле 2016

    10:181

    Hisense A1 должен стать доступным смартфоном с двойной камерой: Китайские источники опубликовали фотографии ранее сертифицированного в TENAA смартфона Hisense A1

    10:06

    В Сеть утекли характеристики планшета Samsung Galaxy Tab E 7.0 : Кроме того, будет предусмотрена модификация, которая сможет работать в сетях 4G, она получит модельный номер SM-T285

    09:367

    В камере смартфона Zopo Speed 8 используется датчик изображения Sony IMX230 : Основная камера, оснащенная фазовым автофокусом PDAF (Phase Detection Auto Focus), должна позволить быстро делать качественные снимки с разрешением 21 Мп

    09:161

    Apple заявила об одном миллиарде активных устройств: Речь идет об активных iPhone, iPad, Mac, iPod touch, Apple TV и Apple Watch, которые были зафиксированы в сервисах компании в течение последних 90 дней

    09:0035

    Apple в минувшем квартале удалось получить рекордный доход — 75,9 млрд долларов : Прибыль Apple за первый квартал 2016 финансового года составила 18,4 млрд долларов

    02:1769

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