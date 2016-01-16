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    16 января 2016

    NEC HZ750 — ультрабук-трансформер массой 926 граммов, оснащенный экраном WQHD диагональю 13,3 дюйма и CPU Intel Core i7: Стоимость NEC LaVie Hybrid Zero HZ750 — $1800

    22:3021

    Планшет NEC LaVie Hybrid Zero при массе 410 граммов оснащен экраном Full HD диагональю 11,6 дюйма, SSD и CPU Intel Core m3: NEC LaVie Hybrid Zero HZ330 оценен в $1620

    21:3050

    Смартфон Coolpad ivvi i Plus при стоимости $300 оснащён платформой Snapdragon 410: Смартфон Coolpad ivvi i Plus получил 3 ГБ ОЗУ

    14:338

    Сетевое хранилище Thecus N2810 первым получило программную платформу ThecusOS 7.0: NAS Thecus N2810 стоит $320

    14:073

    Fujifilm FinePix XP90 — защищённая компактная цифровая камера, практически не отличающаяся от предшественника: Камера Fujifilm FinePix XP90 не боится воды и падений

    13:544

    Правительство США выделит 4 млрд долларов на создание программы по развитию направления беспилотных машин: Правительство США стало активнее интересоваться беспилотными авто

    13:126

    Темпы роста продаж Xiaomi в 2015 году сократились в несколько раз: Конечно, компания продолжает демонстрировать улучшение показателей, однако очевидно, что темпы роста существенно замедлились

    11:1626

    AirMule — беспилотник, который может перевозить груз массой до 500 кг на расстояние до 50 км : К дронам, которые могут доставить небольшие посылки в труднодоступные места, мы уже привыкли

    11:0019

    Смартфон Qiku 360 получил 4 ГБ оперативной, 128 ГБ флэш-памяти и сдвоенную камеру: Смартфон будет предлагаться по цене около $460

    10:437

    Специалисты из Мичиганского технологического университета представили еще один дрон-перехватчик: Скорость запуска и размеры сети не оставляют шансов даже самым маневренным дронам

    10:2520

    Cardboard SDK получил поддержку объемного звука: Google сообщила о выпуске обновленной версии комплекта разработки Cardboard SDK для Unity и Android, при помощи которого создатели приложений и игр смогут добавлять в них объемный звук

    10:122

    Смартфон Coolpad Note 3 Lite предлагает за $105 сканер отпечатков пальцев и 3 ГБ ОЗУ: Смартфон Coolpad Note 3 Lite получит большой объём ОЗУ

    08:001

    Micromax Canvas Fantabulet F666 — то ли смартфон, то ли планшет с семидюймовым экраном и стоимостью $110: Смартфон Micromax Canvas Fantabulet F666 получил 1 ГБ ОЗУ

    07:305

    Системная плата EVGA Z170 Classified K располагает 10 портами USB : EVGA представила плату Z170 Classified K

    07:00

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