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    7 января 2016

    Устройство Nervana дополняет музыку прямым воздействием на блуждающий нерв: Производитель подчеркивает, что Nervana работает без медикаментов

    21:4139

    Суммарная пропускная способность беспроводного маршрутизатора Netgear Nighthawk X4S (R7800) равна 2,53 Гбит/с: Беспроводной маршрутизатор Netgear Nighthawk X4S показана на CES 2016

    20:564

    Игровой мини-ПК iBuyPower Revolt 2 имеет корпус необычной формы: Компания iBuyPower показала на CES 2016 игровой мини-ПК Revolt 2

    20:3516

    SanDisk представила линейку твердотельных накопителей X400: SSD SanDisk X400 формата M.2 — самый тонкий на рынке

    20:261

    Ford добавляет в Sync поддержку Apple CarPlay, Android Auto и 4G LTE: В настоящее время по дорогам мира колесит более 15 млн «подключенных» автомобилей с системой Sync

    20:192

    Однокристальные системы Ambarella H2 и H12 предназначены для экшн-камер и камер дронов: Однокристальные системы Ambarella H2 и H12 поддерживают видео 4K Ultra HD

    19:542

    Члены организации UHD Alliance определили, что такое Ultra HD Premium : Наличие логотипа Ultra HD Premium будет гарантировать соответствие определенным требованиям

    19:2217

    SureCall EZ 4G улучшает покрытие сотовой сети в помещении: Компания SureCall показала EZ 4G на выставке CES 2016

    18:141

    Новые ноутбуки Samsung Notebook 9 series выделяются малой массой и тонкими рамками вокруг экрана: Samsung представила ноутбуки Notebook 9 series

    17:4550

    Casio WSD-F10 — защищённые умные часы с Android Wear, способные проработать автономно до одного месяца: Умные часы Casio WSD-F10 стоят около $500

    17:1318

    Qualcomm представила целую плеяду разработок для автомобильного сегмента, которую венчает SoC Snapdragon 820A: Представлена автомобильная SoC Snapdragon 820A

    16:381

    Объектив компактной камеры Panasonic Lumix DMC-ZS60 охватывает диапазон эквивалентных фокусных расстояний 24-720 мм: Камера Panasonic Lumix DMC-ZS60 поддерживает съемку видео 4K

    16:348

    ZTE Grand X 3 — бюджетный смартфон с разъёмом USB-C: ZTE представила смартфоны Grand X 3 и Avid Plus

    15:441

    Процессоры AMD Athlon X4 845 и X4 835 принесут на платформу FM2+ ядра Excavator: AMD выпустит процессоры Athlon X4 845 и X4 835

    15:202

    Однокристальные системы Marvell EZ-Connect MW300 и MW302 первыми обзавелись поддержкой Google Weave: Однокристальные системы Marvell EZ-Connect MW300 и MW302 с поддержкой Wi-Fi предназначены для интернета вещей

    15:01

    В камере Panasonic Lumix DMC-ZS100 используется дюймовый датчик изображения: Камера Panasonic Lumix DMC-ZS100 поддерживает съемку видео 4K

    14:5013

    В серию Team Group Dark Pro вошли наборы модулей памяти DDR4-3000, DDR4-3200 и DDR4-3300: Наборы модулей памяти DDR4 Team Group Dark Pro предназначены для игровых ПК

    14:051

    За прошедший год Huawei реализовала 108 млн смартфонов, увеличив продажи на 44%, а прибыль на 70%: Huawei продала за год более 100 млн смартфонов

    13:471

    Wraith — новый штатный охладитель для процессоров AMD, который отличается низким уровнем шума: Охладитель AMD Wraith подходит для процессоров с TDP до 125 Вт

    13:306

    Новые умные часы Huawei Watch Elegant и Watch Jewel ориентированы исключительно на женщин и обойдутся покупателям недёшево: Часы Huawei Watch Elegant и Watch Jewel стоят $500 и $600

    13:20

    В корпусе Enermax Ostrog Advance установлено 262 светодиода: Корпус Enermax Ostrog Advance рассчитан на системные платы типоразмера ATX

    13:121

    Шлем виртуальной реальности Oculus Rift оценили в $599, продажи стартуют 28 марта 2016: В графе «дата отправки» на сайте Oculus Rift через несколько часов март сменили на апрель, а затем и на май

    13:0916

    Портативные проекторы Asus ZenBeam E1Z и ZenBeam E1 располагают собственными АКБ, но не могут похвастать высоким разрешением: Проекторы Asus ZenBeam E1Z и ZenBeam E1 выводят изображение разрешением 854 х 480 пикселей

    13:041

    На CES 2016 компания Zotac показала SSD в виде карты расширения PCIe : В накопителе используется процессор Phison и флэш-память MLC NAND

    12:585

    Мини-ПК Asus VivoMini VC65R может вместить до четырёх накопителей: Asus привезла на CES 2016 несколько новых мини-ПК

    12:461

    Представлен объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS Pro — первый сменный объектив Olympus со стабилизатором: Продажи объектива Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS Pro уже начались по цене $2500

    12:3012

    Монитор Asus MB169C+ использует лишь один порт USB-C для получения видеосигнала и питания: Asus представила мониторы MB169C+ и MX27UQ

    12:217

    Контроллер для SSD Silicon Motion SM2246EN получил поддержку флэш-памяти 3D NAND: Обновленный SM2246EN уже доступен партнерам Silicon Motion

    12:15

    Умные часы Fossil Q54 не располагают экраном и внешне не отличаются от обычных механических моделей: Умные часы Fossil Q54 не могут похвастаться продвинутыми способностями

    11:591

    В устройстве Netgear AC1600 WiFi Cable Modem Router (C6250-100NAS) кабельный модем объединен с беспроводным маршрутизатором: В конфигурацию Netgear AC1600 WiFi Cable Modem Router также входит пара портов Gigabit Ethernet и порт USB

    11:40

    Оптический сенсорный модуль Silicon Labs Si1144 предназначен для наручного измерения пульса: Частота сердечных сокращений — один из важнейших физиологических показателей

    11:25

    HP предложила пользователям своих ноутбуков мобильный аккумулятор и стыковочную станцию c USB Type-C: HP Notebook Power Bank оценен в $130, цена HP USB-C Travel Dock — $120

    11:151

    Пользователи App Store потратили за год $20 млрд, установив новый рекорд в $144 млн за день 1 января 2016: С 2008 года разработчики, которые представляют свои приложения в App Store, получили около $40 млрд, из которых около $14 млрд они заработали в прошлом году

    11:0331

    OWC увеличивает объем SSD Mercury Extreme Pro 6G до 1 ТБ: SSD OWC Mercury Extreme Pro 6G объемом 1 ТБ стоит $429

    11:021

    Камера Fujifilm X70 формата APS-C будет иметь несменный объектив с фиксированным фокусным расстоянием: Появились первые изображения и спецификации камеры Fujifilm X70

    10:494

    Представлена линейка ноутбуков HP EliteBook 800 G3: В серию HP EliteBook 800 G3, как и прежде, входят модели с экранами диагональю 12,5, 14 и 15,6 дюйма

    10:15

    Zagg представила портативный аккумулятор Mobile Charging Station для iPhone и Apple Watch: Zagg Mobile Charging Station будет предлагаться за $80

    10:14

    Ford рассматривает возможность внедрения в автомобильную систему Sync голосового помощника Amazon Alexa: ПО Amazon Alexa в будущем сможет управлять автомобилями Ford

    10:001

    Компания Catcher Technology, поставляющая шасси для устройств Apple, за год улучшила показатели на 49%: Аналитики считают, что компания останется крупнейшим поставщиком шасси для устройств Аpple, включая новые модели iPhone, а также будет получать множество заказов и от других компаний

    09:517

    Всего 0,7% устройств на базе Android обновились до Marshmallow:

    09:3029

    Мобильный ПК Asus Chromebook C202 может похвастаться модульной конструкцией и защитой от физических воздействий: Хромбук Asus Chromebook C202 стоит $220

    09:301

    Twitter может лишиться главной особенности, отказавшись от лимита в 140 знаков: Западные источники утверждают, что новое ограничение будет установлено на уровне 10 тыс. знаков

    09:162

    Представлен тонкий 14-дюймовый ноутбук HP EliteBook 1040 G3: HP EliteBook 1040 G3 опционально оснащается экраном разрешением 2560 x 1440 точек

    09:153

    Вице-президент Xiaomi подтвердил, что смартфон Mi 5 на базе SoC Snapdragon 820 поступит в продажу в феврале: Компания хочет обеспечить достаточные запасы смартфона, который должен поступить в продажу в феврале этого года

    09:022

    Двухдисковое хранилище OWC Mercury Elite Pro Dual оснащено портами USB 3.0 и FireWire 800: Корпус OWC Mercury Elite Pro Dual изготовлен из алюминия

    09:005

    LaCie Chrome — внешний накопитель со скоростью записи 900 МБ/с, в корпусе которого располагается пара SSD в конфигурации RAID 0: LaCie представила внешние накопители Chrome и Porsche Design

    09:007

    Умные часы Samsung Gear S2 получат поддержку iOS: Со стороны Samsung логично было бы поторопиться и выполнить обещание до анонса Apple Watch 2, который ожидается в марте этого года

    08:4612

    Fitbit Blaze — первые умные часы производителя, которые всё равно являются в первую очередь продвинутым трекером активности: Умные часы Fitbit Blaze стоят $200

    08:452

    Гибридный ноутбук Nec LaVie Hybrid Zero располагает двумя аккумуляторами: Гибридный ноутбук Nec LaVie Hybrid Zero весит менее 1 кг

    08:309

    HP EliteBook Folio, по словам производителя, является самым тонким и легким ноутбуком в своем классе: В HP EliteBook Folio используются процессоры Intel Core M семейства Skylake

    08:158

    Шлем виртуальной реальности HTC Vive Pre призван показать, насколько продвинулась компания в разработке устройства: HTC представила шлем Vive Pre, который скрасит ожидание потребительской версии

    08:151

    SSD OWC Aura объемом 4 ТБ предназначен для модернизации настольного компьютера Apple Mac Pro образца 2013 года : Aura объемом 4 ТБ в 16 раз увеличивает SSD настольного компьютера Apple Mac Pro образца 2013 года

    08:006

    Трекер активности Misfit Ray располагает всего одним светодиодом: Трекер активности Misfit Ray стоит $100

    07:50

    HTC вместе с Under Armour выпустила набор UA HealthBox, состоящий из трекера активности, нагрудного датчика ЧСС и умных весов: Набор HTC UA HealthBox стоит $400

    07:201

    Broadcom BCM4908: четырехъядерная SoC для роутеров с аппаратной маршрутизацией и VPN: Broadcom BCM4908 совмещается с мощными радиомодулями BCM4366

    07:163

    Умные часы Garmin tactix Bravo оснащены приемником GPS: Продажи Garmin tactix Bravo должны начаться в этом квартале по цене $700

    07:002

    Компания Valencell обвиняет Apple в том, что последняя украла у неё технологии, которые использовала в умных часах Watch: Apple обвиняется в нарушении патентов Valencell

    07:008

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