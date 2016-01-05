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    5 января 2016

    Контроллер виртуальной реальности 3DRudder VR Edition предназначен для ног: Контроллер виртуальной реальности 3DRudder VR Edition стоит 175 евро

    22:048

    Акустические системы Altec Lansing Super LifeJacket имеют степень защиты IP68: Новые АС Altec Lansing не боятся не только воды

    20:519

    Корпуса Corsair Carbide 400Q и Carbide 400C рассчитаны на платы размером до E-ATX: Корпуса Corsair Carbide 400Q и Carbide 400C стоят по $100

    20:104

    Скорость записи внешнего накопителя Samsung Portable SSD T3 достигает 450 МБ/с: Накопитель Samsung Portable SSD T3 не боится падений

    20:006

    Разработка NuVolta позволяет изготовить систему беспроводной зарядки мощностью до 20 Вт с высоким КПД: Увидеть изделия NuVolta в работе смогут посетители CES 2016

    19:5010

    Смартфон Lenovo Vibe S1 Lite оснащён фронтальной вспышкой: Смартфон Lenovo Vibe S1 Lite получил SoC MeidaTek MT6753

    19:38

    Однокристальная система Marvell Avastar 88W8977 поддерживает Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 и некоторые функции Bluetooth 5.0: Однокристальная система Marvell Avastar 88W8977 предназначена для носимой электроники, умного дома и интернета вещей

    19:35

    Трекер активности Mio Slice будет отображать показатель индекса PAI: Mio взяла за основу для своих трекеров индекс Personal Activity Intelligence

    19:14

    Новый мобильный ПК Acer Chromebook 11 стоит $180: Acer наделила ноутбук Chromebook 11 процессором Celeron

    18:385

    Marvell 88NV1140 — первый контроллер NVMe, который позволит использовать в качестве буфера SSD системную память : Поддержка HMB появилась в NVMe 1.2

    18:2710

    Acer Aspire Switch 12 S — гибридный ноутбук с процессором Intel Core M и интерфейсом Thunderbolt 3: Ноутбук Acer Aspire Switch 12 S оценивается в $1000

    18:147

    Появились спецификации камеры Nikon D5, названа дата начала продаж: Камера Nikon D5 будет предложена в двух разновидностях

    17:5527

    70-долларовый смартфон Bluboo Xfire 2, работающий с тремя картами SIM, получит также и дактилоскоп: Смартфон Bluboo Xfire 2 получит сканер отпечатков пальцев

    17:43

    Холодильник Samsung Family Hub оснащён огромным экраном, внутренней камерой и может выступать концентратором для устройств умного дома: Холодильник Samsung Family Hub позволяет удалённо увидеть продукты внутри

    17:2719

    Контроллер Marvell 88NF100 позволяет использовать для NFC самые маленькие антенны: Контроллер Marvell 88NF100 предназначен для интернета вещей, мобильной и носимой электроники

    17:12

    Zotac PC Stick — телевизионный мини-ПК, оснащённый процессором Intel Atom z5-Z8300: ПК Zotac PC Stick получил 2 ГБ ОЗУ

    17:003

    Печатающий узел MakerBot Smart Extruder+ для 3D-принтеров MakerBot пятого поколения отличается повышенной надежностью: Цена Smart Extruder+ равна $199

    16:51

    Игровая мышь Logitech G502 Proteus Spectrum оснащена настраиваемой подсветкой: Продажи Logitech G502 Proteus Spectrum в США и Европе должны начаться в текущем месяце

    16:246

    Характеристики и цена планшета Huawei Mediapad M2 10 стали известны до анонса на CES 2016: В продажу планшет должен поступить в январе

    16:04

    Представлены первые объективы Nikon DX с шаговыми двигателями фокусировки — AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR и AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G: Данных о цене объективов AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR и AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G пока нет

    16:0314

    Новозеландское отделение Nikon намекнуло на скорый анонс камеры Nikon D5: Полнокадровая зеркальная камера Nikon D5 предназначена для профессионалов

    14:453

    Netgear первой выпускает удлинитель Wi-Fi с поддержкой скорости 2,2 Гбит/с: Представлено устройство Netgear Nighthawk X4 AC2200 Wi-Fi Range Extender

    14:26

    Микросхема Kopin Whisper позволяет повысить надежность голосового интерфейса: Технология Voice Extraction Filter улучшает распознавание голосовых команд даже в очень шумной обстановке

    13:573

    Адаптеры Netgear PowerLine WiFi 1000 устраняют «мертвые зоны» в домашней сети Wi-Fi, используя электропроводку: В адаптерах Netgear PowerLine WiFi 1000 объединены технологии HomePlug AV2 и Wi-Fi 802.11ac

    13:063

    Компания Kopin представила самый маленький в мире дисплей для умных очков — высотой всего 2 мм: Миниатюрные дисплеи сделают умные очки почти неотличимыми от обычных

    12:528

    Ультрабук Lenovo ThinkPad T460s поддерживает установку до 24 ГБ оперативной памяти: Lenovo ThinkPad T460s оценен в $1060 в базовом исполнении

    12:504

    Honda показала технологию повторной переработки литий-ионных аккумуляторов: В дело идут электроды, электролит и даже корпуса

    12:278

    Компания GooPhone уже представила клон iPhone 7 под названием GooApple i7: Интерес вызывает дисплей до самой нижней грани, в который «врезана» кнопка Home

    11:5123

    Ноутбуки Lenovo ThinkPad L460 и L560 могут оснащаться экранами IPS: Lenovo ThinkPad L460 и L560 поступят в продажу в феврале

    11:507

    Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) — дальнобойное беспроводное подключение с низким энергопотреблением для интернета вещей: Важным достоинством Wi-Fi HaLow является возможность подключения к одной точке доступа тысяч устройств

    11:455

    LG представила смартфоны K10 и K7, которые станут первыми представителями новой линейки: Компания LG представила новую линейку смартфонов K-серии, которые должны заменить L-серию, предложив пользователям ряд интересных характеристик по доступной цене

    11:368

    Lenovo ThinkPad Stack Mobile Projector — мобильный проектор на базе SoC Intel Cherry Trail и под управлением ОС Android 5.1: Lenovo ThinkPad Stack Mobile Projector может соединяться с различными модулями для расширения функциональности

    11:201

    Мобильные компьютеры Lenovo Yoga 900 Business Edition и MIIX 700 Business Edition оснащены модулями TPM: Кроме наличия TPM, Lenovo Yoga 900 Business Edition и MIIX 700 Business Edition ничем не отличаются от ранее выпущенных Yoga 900 и MIIX 700

    10:50

    HomTom HT7 Pro — значительно улучшенная версия крайне доступного смартфона : Смартфон получил более современную однокристальную систему MediaTek MT6735 с четырьмя ядрами Cortex-A53 и GPU Mali-T720

    10:351

    Эван Блэсс утверждает, что смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 edge получат степень защиты IP67, емкие АКБ, слот для карт памяти microSD и новые камеры: ван Блэсс утверждает, что обе модели получат слот для карт памяти microSD, 4 ГБ оперативной памяти, а также 32 или 64 ГБ флэш-памяти

    10:2017

    В этом году Lenovo планирует нарастить поставки серверов на 40%: В этом году Lenovo обновила свои серверные продукты свежими решениями Intel и вышла на новые каналы закупки комплектующих

    09:58

    Lenovo ThinkPad Stack Charging Mat — беспроводная зарядка для мобильных устройств, стыкуемая с портативным аккумулятором: Lenovo ThinkPad Stack Charging Mat соответствует стандарту Qi

    09:551

    Монитор Lenovo ThinkVision X24 Pro оснащен встроенной 3D-камерой: Lenovo ThinkVision X24 Pro оснащен матрицей AH-IPS диагональю 23,8 дюйма разрешением Full HD

    09:50

    Компания Oppo готовит линейку недорогих смартфонов с качественными камерами: Oppo заявляет, что данная серия будет для компании ключевой в наступившем году

    09:481

    Lenovo представила второе поколение модульных моноблочных компьютеров ThinkCentre Tiny-in-One: Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One представлены двумя моделями: с экранами диагональю 21,5 и 23,8 дюйма

    09:407

    Смартфон Asus ZenFone Max поступит в продажу в середине месяца по цене $150: Различные онлайновые магазины уже начали прием предварительных заказов, указывая в качестве дату выхода 14 или 15 января этого года

    09:344

    Начались поставки камер Netgear Arlo Q для систем видеонаблюдения умного дома: Камера Arlo Q поддерживает видео 1080p

    08:001

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